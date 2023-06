Ulkoministeri Haavisto diplomaattien karkotuksista: Suomi on varautunut Venäjän vastatoimiin

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on vaitonainen Suomesta karkotettavien Venäjän suurlähetystön työntekijöiden toimista.

Valtioneuvosto tiedotti eilen tiistaina, että Suomi karkottaa yhdeksän Venäjän suurlähetystössä työskentelevää henkilöä, koska nämä ovat toimineet tiedustelutehtävissä.

Haavisto ei kommentoi, millaisissa tehtävissä ja miten kauan karkotettavat ovat Suomessa toimineet.

– En voi valitettavasti ottaa kantaa, mitä henkilöt ovat tehneet tai miten toimineet, mutta karkotuksiin on olemassa perusteet. Niistä on saatu selvitys ja ne on käsitelty myös TP-Utvan kokouksessa. Aivan yksiselitteisesti nämä henkilöt voidaan karkottaa.

TP-Utva on hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiskokous.

Haaviston mukaan Suomen karkotuspäätökset ovat Wienin diplomaattisia suhteita koskevan yleissopimuksen mukaisia.

– Suojelupoliisi seuraa tarkasti lähetystöjenkin henkilökuntaa. Henkilöt, jotka ovat erilaisissa peitetehtävissä, eivätkä tee sitä diplomaattista työtään, jota varten heidät on palkattu, voidaan Wienin sopimuksen mukaisesti karkottaa.

Suomi varautuu vastatoimiin

Venäjän ulkoministeriön mukaan Venäjä aikoo ”reagoida vastaavasti” Suomen tekemiin karkotuksiin.

Haaviston mukaan joitain vastatoimia voi olla odotettavissa, mutta hän ei lähde arvioimaan niitä tarkemmin.

– Tähän täytyy tietysti olla valmis, Haavisto toteaa.

Karkotuspäätöksiä on nähty viime aikoina muissakin Euroopan maissa.

Esimerkiksi huhtikuussa Norja karkotti 15 Venäjän Oslon-suurlähetystössä työskennellyttä henkilöä, koska nämä olivat Norjan mukaan tiedustelu-upseereita.

Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali huomauttaa yleisellä tasolla, että Venäjän pääasiallinen tiedustelumenetelmä ulkomailla on diplomaattipeitteen alla tapahtuva henkilötiedustelu.

– Kun maailmalla tehdään vastaavia päätöksiä, ne kohdistuvat yleensä henkilöihin, jotka tosiasiallisesti ovat venäläisten tiedustelupalveluiden edustajia. He toimivat joko Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu SVR:lle tai sotilastiedustelu GRU:lle, Porvali kuvailee.

Porvali arvelee, että vastatoimia on tulossa, koska Venäjällä on tapana vastata diplomaattien karkotuksiin tavalla tai toisella.

– Todennäköisin skenaario on se, että suunnilleen sama määrä suomalaisia henkilöitä saa maahantulokiellon Venäjälle tai lähetetään Venäjältä pois.