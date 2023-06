Elintarviketeollisuus tarttui luontokadon torjumiseen – kahviyritys: ”Kyse myös raaka-aineiden saatavuudesta tulevaisuudessa”

Koko ruokaketjussa on lisättävä yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, summaa Elintarviketeollisuusliiton tuore selvitys.

Luonnon monimuotoisuus on köyhtymässä nopealla tahdilla. Monet kasvi- ja eläinlajit ovat uhattuina, ja toimia kehityksen kääntämiseksi tarvitaan.

Elintarviketeollisuusliiton tuore raportti selvitti suomalaisen elintarviketeollisuuden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun aihepiiriä selvitettiin kokonaisvaltaisesti.

– Elintarviketeollisuus ja elintarvikeala ovat toimialana lähellä luontoa. Luonnon monimuotoisuusasiat ovat meille tärkeitä, sanoo toimialapäällikkö Mari Raininko Elintarviketeollisuusliitosta.

Selvityksen mukaan luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin turvaamiseksi tarvitaan lisää yhteistyötä koko ruokaketjussa. On myös kehitettävä selkeämpiä mittareita, joilla luontovaikutuksia voidaan nykyistä paremmin mitata.

Avaa kuvien katselu Elintarvikealan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen tarvitaan nykyistä täsmällisempää tietoa. Mittareissa ja niiden yksinkertaistamisessa on vielä kehitettävää, sanoo Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Mari Raininko. Kuva: Jyrki Ojala

Raaka-aineiden tuotannossa suurimmat vaikutukset

Ruokaketjun merkittävimmät luontovaikutukset syntyvät raaka-aineiden tuotannossa.

– Merkityksellisin on alkutuotanto. Elintarviketeollisuuden näkökulmasta kaikkein tärkein vaikuttamistapa siihen on yhteistyön tiivistäminen alkutuotannon kanssa ja biodiversiteetin huomioiminen raaka-aineiden hankinnassa, Mari Raininko sanoo.

Suorat vaikutukset liittyvät puolestaan teollisuuden tuotantolaitosten ja muun infrastruktuurin luontovaikutuksiin. Maankäytön lisäksi suoria vaikutuksia syntyy esimerkiksi tuotantoprosessien energian- ja vedenkulutuksesta, päästöistä ja ruokahävikistä.

Paikallisista luontovaikutuksista tarvitaan lisää tietoa

Raaka-aineiden tuotannon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat alueittain hyvin erilaisia. Se on monimuotoisuustyössä myös suuri haaste, toteaa vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen Pauligilta.

– Vaikutukset ovat alueellisia ja paikallisia, kun taas ilmastossa vaikutus on globaali. Pauligille tulee raaka-aineita kahdeksastakymmenestä eri maasta. Meillä on vielä tekemistä siinä, että saamme riittävästi tietoa erilaisista paikallisista vaikutuksista, Lea Rankinen sanoo.

Rankisen mukaan olisikin tärkeää saada kerättyä lisää luotettavaa dataa vaikutuksista eri alueilla.

Avaa kuvien katselu Pauligille tulee raaka-aineita kahdeksastakymmenestä eri maasta, kertoo Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen. Kuvituskuva. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Pauligilla ei vielä ole erikseen määriteltyjä tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, vaan ne on tarkoitus laatia myöhemmin. Lea Rankisen mukaan monet ilmastotoimet kuitenkin edistävät myös monimuotoisuutta. Hän kertoo yksittäisiä esimerkkejä kahvinviljelijöiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

– Kahvissa meillä on käynnissä ilmastoprojekteja, joihin kuuluu esimerkiksi varjopuiden lisääminen. Nicaraguassa meillä on pilottiprojekti, jossa viljelyä monipuolistetaan. Nämä kaikki tähtäävät lajiston monipuolistamiseen ja maan kasvukunnon parantamiseen. Sitten on ihan lannoitteiden käytön tehostamista, ja kuinka voitaisiin käyttää enemmän biologisia torjunta-aineita, Lea Rankinen kertoo.

Kovat kustannukset lisäävät haasteita

Luomutofua ja -tempeä valmistavan Jalofoodsin toimitusjohtaja Jouko Riihimäki pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan aiempaa vahvemmin elintarviketeollisuudessa.

– On tärkeää myöskin löytää konkreettisia tapoja, ei vain abstrakteja tahtotiloja tai hymistelyä, että hei, on tämä tärkeätä, Jouko Riihimäki toteaa.

Riihimäki näkee, että monimuotoisuuden edistäminen voi toteutua pk-yrityksessä osana pitkäjänteistä vastuullista tuotantoa ennemminkin kuin yksittäisinä, erillisinä projekteina.

Tämän hetken suurin haaste niin monimuotoisuuden kuin ylipäätään kestävän tuotannon toteuttamisessa liittyy hänen mielestään kustannusten rajuun nousuun ja kuluttajien ostovoiman laskuun.

– Minun mielestäni suurin haaste on tällä hetkellä hintakilpailukyky. Kun me teemme luomua suomalaisella hyvällä osaamisella, suomalaisille kuluttajille, niin pärjäämmekö me kilpailussa? Ovatko ihmiset valmiita maksamaan siitä, että tehdään hyvien eettisten, ympäristö- ja luontostandardien mukaisesti niin hyvin kuin pystymme?

Avaa kuvien katselu Tofun pakkaamista Jalofoodsin tehtaalla Tammisaaressa. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Luontokadon torjuminen edistää tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia

Elintarviketeollisuusliitto haluaa toimia ruoka-alan suunnannäyttäjänä ja kannustaa yrityksiä vapaaehtoisiin toimiin luontokadon torjumiseksi.

– On sekä EU-tason lainsäädäntöä että myös kansallista lainsäädäntöä, jossa biodiversiteettiasioita on huomioitu. Mutta me elintarviketeollisuutena haluamme olla edistämässä tätä asiaa niiden päälle myös vapaaehtoisin toimin, toimialapäällikkö Mari Raininko Elintarviketeollisuusliitosta sanoo.

Pauligin Lea Rankisen mukaan yrityksissä ei ole varaa sivuuttaa monimuotoisuutta. Kyse on myös yritysten tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisesta.

– Kun on ruoka-alan yritys, on täysin riippuvainen luonnosta ja sen tarjoamista raaka-aineista. Luonnon hyvinvointi on keskeinen asia. Siinä on myös kyse raaka-aineiden saatavuudesta tulevaisuudessa, Lea Rankinen sanoo.