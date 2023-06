Tälläinen on Nanguniemen kapea soratie, jonka päähän suunnitellaan luksushotellia

Inarijärven Nanguniemi nousi otsikoihin viime viikolla Jasper Pääkkösen luksushotellihankkeen uutisoinnin myötä. Millainen on tämä kuuluisuuteen noussut niemi ja miten sinne pääsee?

Ivalon kirkonkylältä matkaa Nanguniemeen on 30 kilometriä. Tie Nanguniemeen Inarinjärven rantaan erkanee asfaltoidusta Veskoniemen tiestä. 13 kilometrin pituinen soratie vie Nanguniemen päähän Inarin kunnan venesatamaan. Satamassa on hiljaista, kalastajat ovat menneet järvelle.

Tulevaisuudessa niemennokassa voi kuitenkin käydä kuhina ja liikenne vilkastua, jos näyttelijä Jasper Pääkkösen suunnitelmat luksushotellikylän rakentamisesta alueelle toteutuvat.

Nanguniemeen johtaa tie, mutta niemessä ei ole satamaa lukuunottamatta minkäänlaista infrastruktuuria, kuten sähköä ja kunnallistekniikkaa.

”Tiehän on nyt kohtuullisen hyvässä kunnossa”

Kapea soratie voi olla kelirikon aikaan huonossa kunnossa. Se ei ole kuitenkaan säikäyttänyt Pääkköstä, vaan hän on luvannut korjata Nanguniementien, jos hotellihanke toteutuu.

Avaa kuvien katselu 13 kilometrin pituinen soratie vie Nanguniemen päähän Inarin kunnan venesatamaan. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Nanguniementietä hoitaa yksityinen hoitokunta ja tiekuntaan kuuluu tällä hetkellä 160 osakasta. Tiekunta huolehtii tien korjauksesta ja myös talvikunnossapidosta. Suurimmat osakkaat tiekunnassa ovat Inarin kunta ja Metsähallitus. Perusparannukseen Nanguniemen tiekunta saa valtiolta jonkin verran avustusta samalla tavalla kuin muutkin tiekunnat Suomessa. Talviauraukseen tiekunta saa avustusta Inarin kunnalta.

Tiekunnalla on huolehdittavanaan Nanguniemen alueella yhteensä 29 kilometriä soratietä, kertoo tiekunnan puheenjohtaja Harri Gröndahl. Hänen mukaansa soratie on tällä hetkellä melko hyvässä kunnossa, mutta aina näin ei ole. Keväällä tielle on laitettava painorajoitus kelirikon ajaksi.

Avaa kuvien katselu Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Nanguniemessä on sekä vakituista asutusta että mökkiläisiä. Myös koulutaksi kulkee tiellä päivittäin. Nanguniemen tietä käyttävät paljon myös paikalliset kalastajat, metsästäjät, marjastajat ja linnustajat, kertoo Gröndahl.

Tänä kesänä tiekunta aikoisi tehdä suunnitelman kaikkein heikoimpien kohtien korjaamisesta.

– Tiehän on nyt kohtuullisen hyvässä kunnossa. Haluamme parantaa tietä niillä varoilla mitä meillä on käytettävissä, mutta emme halua korottaa tiemaksuja, sanoo Nanguniemen tiekunnan puheenjohtaja Harri Gröndahl.