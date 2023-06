Lähijunaliikenteen ratkaisun hetket ovat käsillä Varsinais-Suomessa: Jos kunnat eivät toimi nopeasti, voi hanke kaatua

Suomen Lähijuna Oy:n johtohahmo Antero Alkun mukaan yhtiöllä on menossa kriittinen vaihe neuvotteluissa.

Lähijunaliikennettä muun muassa Varsinais-Suomeen ajavalta Suomen Lähijunilta uhkaa loppua aika.

Yhtiö aikoo ostaa VR:ltä 11 vanhaa sähkömoottorijunaa ja kunnostaa ne lähijunaliikenteeseen. Tästä yhtiö kertoi jo vuosi sitten, jolloin kertoi kaavailevansa lähijunaliikennettä Turun ja Uudenkaupungin välille.

Suomen Lähijunat ei ole kuitenkaan saanut vielä aikaiseksi liikennöintisopimuksia radanvarsikuntien kanssa.

– Meidän pitäisi pikkuhiljaa saada luotettavia ja sitovia päätöksiä junaliikenteestä. Se on sellainen ehto meidän rahoittajille. Meillä ei ole aikaa hirveästi, Suomen Lähijunat Oy:n toimitusjohtaja Antero Alku sanoo.

VR:n kanssa on sovittu, että junavaunut maksetaan heinäkuun loppuun mennessä. Jos sopimusneuvottelut eivät etene pikaisesti, sijoittajat voivat vetäytyä.

– Meillä on rahoitus olemassa junien lunastamiseen, mutta jos olemme heinäkuun lopussa sellaisessa tilanteessa, että emme itse usko siihen, että kuntien kanssa niitä sopimuksia liikennöinnistä saadaan järjellisessä ajassa, niin joudumme harkitsemaan sitä, että luovumme tästä hankkeesta, Alku tiivistää tilanteen.

Kesälomat pysäyttävät kuntien hallinnot

Vuoden aikana neuvotteluita on käyty lukuisia. Turun kanssa on keskusteltu viimeksi kuukausi sitten. Sen jälkeen Suomen Lähijunat on jo keskustellut muidenkin, muun muassa Rauman kanssa.

– Meidän on nyt kerrottava kunnille, mitä junaliikenteen käynnistäminen maksaa, jotta pääsemme eteenpäin. Kunnat eivät tietenkään tee kauppoja, jos ne eivät tiedä miten suuresta summasta on kysymys, Antero Alku kertoo.

Alkun mukaan hinta riippuu monesta asiasta. Karkeasti arvioiden hintalappu olisi reitin pituudesta ja pysäkkien määrästä riippuen 2,5–3,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomen Lähijuna on keskustellut lähijunaliikenteen käynnistämisestä seuraavien kahden vuoden aikana Uudestakaupungista Turkuun ja Turusta Saloon. Urakka on valtava, koska yhtiön pitäisi saada sopimukset aikaiseksi peräti 11 radanvarsikunnan kanssa.

– Tilanne on kuntien kannalta aika selvä. Hallinnot menevät heinäkuussa kiinni, eikä mitään päätöksiä tehdä. Kaupunginhallitukset voivat vielä kokoontua, mutta valtuustopäätöksiä emme odota enää mistään kunnasta.

Avaa kuvien katselu Littoisissa vanha asemarakennus on nykyään yksityisomistuksessa, joten lähijunaliikenne tarvitsisi myös tässä kohtaa uuden asemalaiturin. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

VR haluaa myös lähijunaliikennettä

Oman lusikkansa soppaan tuo VR.

VR on keskustellut esimerkiksi tämän kevään aikana lähijunaliikenteestä ostopalveluna Turun ja Tampereen välillä olevien kuntien kanssa. Taustalla on menestynyt pilotointi Tampereen ja Lempäälän välisessä lähijunaliikenteessä, josta on tehty erillinen sopimus liikenne- ja viestintäministeriön, kuntien ja Tampereen joukkoliikenteestä vastaavan Nyssen kanssa.

Suomen Lähijunat -yhtiön mukaan VR:n keskustelut sekoittavat kuntapäättäjiä hieman siitä, miten ja milloin lähijunaliikenne olisi mahdollista saada toimintaan ja kenen toimesta.

VR näkee asian toisin. VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen huomauttaa, että yhtiö on myymässä Suomen Lähijunille junakalustoa, eli se on auttamassa sitä markkinoille.

– Emme halua hankaloittaa muiden toimijoiden tuloa markkinoille. Jos mietin, mikä on kuntien kannalta parasta, niin kunnille on paras löytää edullisin ja toimivin ratkaisu siihen, miten lähijunaoperointia voisivat kunnat yhdessä LVM:n kanssa hankkia.

Hannukaisen mukaan VR on jo aikaisemmin kertonut kannattavansa sitä, että Suomeen perustetaan ostoliikenteen kalustoyhtiö, jonne ostoliikenteessä käytettävä matkustajajunakalusto siirrettäisiin. Julkisomisteisesta kalustoyhtiöstä voisi sitten kilpailutuksen kautta käyttää kalustoa junaliikenteessä.

Sekä Lähijunat että VR toivovat, että kunnat voisivat itse tehdä päätöksiä joukkoliikenteen tuottamisesta raiteilla.

– Tällä hetkellä toimivaltainen viranomainen junaliikenteen hankkimiseen on liikenne- ja viestintäministeriö, ei Turun seudun joukkoliikenne Föli, kuten taas Helsingin seudulla HSL. Tämän hetken lait ovat sellaiset, että vain kaksi viranomaista voi junaliikennettä hankkia. VR kannattaa sitä, että toimivaltaa laajennettaisiin esimerkiksi kuntiin, VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen sanoo.