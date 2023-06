Hämmentäviä väitteitä somessa esittäneen muovinjalostusyrityksen toimitusjohtaja: “Tuemme Kaipola Circularia tarjoamalla osaamista ja kontakteja”

Kaipolan vanhalla tehdasalueella Jämsässä on kesällä alkamassa muoviöljyn tuotanto kiistellyllä pyrolyysimenetelmällä. Koetuotantolupa on myönnetty Kaipola Circularille.

Suomalaisvetoinen Corsair Group väitti viime viikon lopulla sosiaalisen median kanavissaan, että se aloittaa muoviöljyn tuotannon Jämsän Kaipolassa.

Väitteet hämmästyttivät Jämsässä, sillä koetoimintalupa on myönnetty toiselle yritykselle, Kaipola Circularille. Jämsän kaupungilta kerrottiin Ylelle, ettei Corsair ole ollut kaupunkiin missään yhteydessä.

Avaa kuvien katselu Corsair Groupin sosiaalisen median kanavissa väitettiin yrityksen perustavan uuden tehtaan Kaipolaan. Kuva: Kuvakaappaus Corsair Groupin Instagramista

Yle kysyi Corsair Groupin toimitusjohtaja Jussi Salorannalta, mitä suunnitelmia yrityksellä on Kaipolassa. Saloranta vastasi Ylen sähköpostitse lähettämiin kysymyksiin maanantai-iltana.

Myös Kaipola Circularin hallituksen puheenjohtaja Andre Tops lähetti Ylelle sähköpostia aiheesta.

Saloranta: ”Corsair tukee Kaipola Circularia”

Jussi Salorannan mukaan Corsair Group tukee Kaipolassa muoviöljyn tuotannon aloittavaa Kaipola Circularia esimerkiksi laitteiden hankinnassa, toimittamisessa ja asentamisessa sekä antamalla teknistä tukea.

Yle on aiemmin kertonut, että Kaipola Circularin ja Corsair Groupin taustalla on samoja henkilöitä. Molemmat yritykset kertovat kierrättävänsä jätemuovia ja tuottavansa siitä pyrolyysimenetelmällä öljyä.

Saloranta sanoo, että Corsair tuo hankkeeseen osaamista pyrolyysiöljyn valmistamiseen ja avaa Kaipola Circularille kontaktit kansainvälisille öljyn ostajille.

Kaipolassa pyrolyysimenetelmällä valmistettava muoviöljy on Salorannan mukaan tarkoitus myydä Eurooppaan uuden muovin valmistukseen.

Saloranta kirjoittaa vastauksissaan Kaipola Circularin valmistamasta muoviöljystä ja Kaipola Circularin tavoitteista rakentaa laitoskokonaisuus.

Corsairin taannoisissa some-päivityksissä puhutaan kuitenkin Corsairin bioöljystä ja siitä, kuinka Corsair käynnistää Kaipolassa tuotantolaitoksen.

Jää epäselväksi, miksi Corsairin some-kanavissa tuotantolaitos ja sen tuottama muoviöljy on otettu Corsairin nimiin, vaikka toimija on virallisesti Kaipola Circular. Corsairin postauksissa ei mainita sanallakaan Kaipola Circularia.

Corsairin ei pitänyt olla mukana hankkeessa

Kaipola Circularin hallituksen puheenjohtaja Andre Tops kertoi maaliskuussa Ylelle, ettei Corsair Group ole mukana Jämsän tehdashankkeessa.

Ylen maanantaina julkaiseman jutun jälkeen Tops lähetti Ylen toimittajalle sähköpostin, jonka vastaanottajalistalla olivat myös Corsairin Jussi Saloranta, Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen sekä Kaipolan tehdasalueen omistavan Green Portin taustahenkilöt Matti Inkovaara ja Teemu Uimonen.

Topsin mukaan Corsairin rooli Kaipolassa on toimia projektikumppanina, joka tarjoaa Kaipola Circularin käyttöön asiantuntemustaan, kokemustaan, teknistä tukeaan, kontaktejaan sekä liike-elämän osaamistaan muovin kierrätyksen saralla.

Tops kirjoittaa Corsairin auttaneen Kaipola Circularia saamaan neuvotteluyhteyden Euroopan suurimpiin petrokemiayhtiöihin, kuten Shelliin, SABICiin ja ExxonMobileen.

– Haluan korostaa, että ainakaan tällä hetkellä Corsair yhtiönä ei ole osakkeenomistaja Kaipola Circularissa, Tops kirjoittaa.

Jämsän kaupungilla ei syytä puuttua tilanteeseen

Corsairin roolia Kaipolassa on Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurisen mukaan selvitetty maanantain jälkeen.

– Kaipola Circular on ollut meihin yhteydessä, ja meillä on tieto siitä, mitä Corsairin toimitusjohtaja on median suuntaan viestinyt. Corsairin ja Kaipola Circularin mukaan Corsair toimii siellä asiantuntijana, toimittaa laitteita ja luo kauppasuhteita Circularille. Tämä on minun käsitykseni, Juurinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurisen mukaan kaupunki seuraa tilannetta ja jatkaa keskustelua kaikkien osapuolten kanssa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

– Odotamme, että luvanvalvoja eli ELY-keskus puuttuu tarvittaessa tilanteeseen, jos on kysymys luvanvastaisesta toiminnasta. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että toimija on Kaipola Circular. Ei meillä ole sen suurempaa syytä toimia tässä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Kaipola Circularille luvan pyrolyysiprosessin koetoiminnalle vuodeksi eteenpäin toukokuusta alkaen.

Corsairin taustalla yhteyksiä huijaukseen

Corsair Group on Thaimaasta käsin toimiva yritys, joka tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille verkostomarkkinoinnin avulla mahdollisuutta muovijalanjäljen hyvittämiseen.

Vaihdossa muovijalanjäljen hyvittämisestä Corsair tarjoaa asiakkailleen omaa CSR-nimistä tokeniaan. Token on eräänlainen kryptovaluutan yksikkö tai digitaalinen poletti.

Asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet Corsairin menetelmät sekä pyrolyysin että muovijalanjäljen hyvittämisen suhteen.

Lisäksi Corsair Group on ollut Italiassa epäiltynä pyramidihuijaksesta, ja yrityksen taustalta löytyy yhteyksiä OneCoin-huijaukseen. Esimerkiksi Ylen MOT sekä Seura ovat uutisoineet yhtiön epäilyttävästä liiketoiminnasta ja taustoista.

Corsair Groupin toimitusjohtaja Jussi Salorannan mukaan tutkinta Italiassa on päättynyt, eikä syytteitä ole nostettu. Yle ei toistaiseksi ole pystynyt vahvistamaan tietoa.

Salorannan mukaan Corsairin verkostomarkkinointi ei liity Kaipola Circularin toimintaan. Corsairin Kaipolaa koskeviin some-päivityksiin on kuitenkin tägätty yhtiön Amplivo-niminen verkosto sekä yhtiön CSR-token.

Kaupunki tietoinen Corsairin taustoista

Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurisen mukaan kaupunki on tietoinen Ylen julkaisemista tiedoista koskien Corsairia, sekä siitä, että Corsairin ja Kaipola Circularin taustalla on samoja henkilöitä.

Hän toteaa, että Kaipola Circularilla on oikeus tehdä sopimuksia haluamiensa yritysten kanssa ja ostaa niiltä palveluita.

– Jos Corsair Groupilla on erityistä osaamista tässä toiminnassa, niin ymmärrän, minkä takia kumppanuus on olemassa. Lupaehdoissa ei rajoiteta kumppanuuksia, Juurinen toteaa.

Maailmassa on valtava muovijäteongelma ja siksi eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita muovin kierrättämisestä. Muoviöljyn tuotanto pyrolyysimenetelmällä ja uuden muovin jalostaminen on yksi kierrättämisen muoto. Tekniikka on kuitenkin vaativaa, ja osa asiantuntijoista on kritisoinut menetelmää. Video: Marja Väänänen / Yle

