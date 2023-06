Riihimäen toiveissa siintää yhteinen olohuone: syntyisikö vanhaan voimalarakennukseen monipuolinen uusi kulttuurikeskus?

Voimala on noin 5 000 neliömetrin kokoinen punatiilinen rakennuskompleksi aivan Riihimäen rautatieaseman kupeessa.

Voimalarakennuksen etsikkoaika on käsillä: Riihimäellä on nyt mahdollisuus luoda keskustaan uusi kulttuurin ja elämysten vetonaula.

Riihimäen kaupunki on etsinyt ideoita rautatieaseman kupeessa sijaitsevan vanhan voimalaitoskiinteistön uudeksi käyttötarkoitukseksi. Konsulttitoimisto Rambollin julkaisemassa Voimalan tulevaisuuden toimintakonseptissa vanha voimalaitos muuttuu kulttuurin ja elämysten tehtaaksi.

Rambollin arkkitehdin Sasu Alasentien mukaan Voimalan sijainti on ainutlaatuinen keskellä kaupunkia rautatieaseman vieressä.

– Tässä on monipuolisesti erikokoisia salitiloja ja toimistosiipi eli tänne on helppo sovitella erilaisia toimintoja, koska tiloja on lähtökohdiltaan niin erilaisia.

Voimalaan tulee suunnitelmien mukaan neljä kerrosta, joista katutaso on kaikille avointa, pääosaltaan ei-kaupallista tilaa. Konseptin pohjana on käytetty kaupunkilaisilta ja sidosryhmiltä saatua palautetta.

Yksityistä ja julkista yhdessä

Kaupunki on käynyt neuvotteluja eri alojen toimijoiden kanssa Voimalaan sijoittumisesta. Kaupungin toiminnoista Voimalaan on alustavasti luonnosteltu Riihimäen taidemuseon ja kaupunginmuseon tiloja sekä Opistotalon toimintoja.

– Voimalasta tulee kohtaamispaikka eri-ikäisille kaupunkilaisille, kaupunkilaisten yhteinen olohuone, kertoo Riihimäen kaupungin hankepäällikkö Kristian Keinänen tiedotteessa.

Elämysten keskipisteeksi on tulossa iso monitoimisali, joka sopii konserteille ja muulle esittävälle taiteelle sekä tapahtumille.

Avaa kuvien katselu Erilaisia toimintoja ja niiden mahdollista sijoittelua Riihimäen Voimalaan. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Useampia pienempiä esimerkiksi elokuvateattereille sopivia saleja sisältyy myös konseptiin. Voimalan yksityisiä palveluita voivat olla myös muut kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut sekä ravintola- ja kaupan alan palvelut. Myös vaikkapa saunatoiminta voisi istua ylimpään kerrokseen – kattoterasseineen, jolle voisi sijoittua paljuja tai porealtaita.

– Riihimäeltä puuttuu iso kulttuuritapahtumiin suunniteltu esiintymissali. Voimalaan on mahdollisuus luoda jopa 700 hengen monitoimisali uniikille paikkaa vilkkaan aseman vierelle, kertoo kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö tiedotteessa.

Avaa kuvien katselu Voimalasta löytyy korkeaa ja avaraa tilaa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Pohjakeskukseen on sommiteltu matkailukohdetta, joka voisi olla tiedekeskustyyppinen, kuten Tallinnan PROTO Keksintötehdas.

– Riihimäen kaupungilla on tavoitteena edistää robotiikkaa ja sitä voisi tiedekeskuksessa esitellä, sanoo arkkitehti Sasu Alasentie.

Sopimuksia yrittäjien kanssa ei ole vielä tehty. Kaupunki tiedottaa kesän jälkeen, kun mukaan lähtevät yritykset ovat varmistuneet.

Toimintaa jo ensi vuonna

Voimalassa on tarkoitus järjestää pienimuotoista toimintaa jo ensi kesänä. Katutasolle on ehdotettu kesäkahvilaa.

Riihimäki on solminut YIT:n kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan Voimala siirtyisi kaupungin omistukseen yhdellä eurolla. Neuvottelut asiasta jatkuvat kesällä. Voimala siirtyisi kaupungin omistukseen tämän vuoden aikana.

Kaupungilta kiinteistö siirtyisi toteuttajakonsortiolle, ja kehittämisvaiheen jälkeen kaupunki vuokraisi Voimalasta tiloja.

– Seuraavaksi on vuorossa erilaisia teknisiä selvityksiä, joilla tutkitaan tarkemmin eri rakennusosien kuntoa. Viimeisin kuntotutkimus on vuodelta 2007, kertoo arkkitehti Sasu Alasentie.

Tavoitteena on, että koko Voimala saadaan avattua käyttöön vuonna 2027, jolloin Riihimäelle on suunnitteilla myös asuntomessut.