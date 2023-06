Täytehoidoilla haetaan luonnollista kasvojen kohotusta – Milla Hakala-Hillberg halusi näkyvän, mutta ei silmiin pistävän muutoksen

Rovaniemeläinen Milla Hakala-Hillberg on käynyt niin kutsutuissa täytehoidoissa jo useamman kerran. Hakala-Hillberg on ottanut täyteainetta huuliinsa.

– Mietin vuosia tätä ennen kuin kokeilin. Halusin luonnollisuutta, en mitään silmiinpistävää, mutta silti näkyvän muutoksen, Hakala-Hillberg sanoo.

Hakala-Hillberg kertoo avoimesti kauneushoidoistaan, vaikka moni hoitoloiden asiakas vaikenee aiheesta.

– Kyllähän tuolla kadulla kulkee ihmisiä, joille on tehty vaikka ja mitä, mutta sitä ei vain huomaa, eikä siitä puhuta.

Yksi syy puhumattomuudelle saattaa Hakala-Hillbergin mukaan olla julkisuudessa syntyneissä mielikuvista.

– Harvemmin julkisuudessa näkyvät täytehoidot, jotka ovat hillittyjä ja luonnollisia. Esillä on se toinen ääripää, ankkahuulet ja sellaiset.

Joskus asiakkailla on epärealistisia toiveita

Kauneushoitola Skin Rovaniemi on ollut toiminnassa reilun vuoden. Yrittäjä Satu Hotelaisen mukaan asiakkaita on löytynyt hyvin, kauimmat ovat saapuneet hoitoihin Inarista ja Kittilästä saakka.

Suurin asiakasryhmä ovat nelikymppiset naiset, mutta asiakkaiksi on tullut Hotelaisen mukaan yhä enemmän myös nuoria.

Nuorten keskuudessa suosiossa ovat erityisesti juuri huulten täyteainehoidot.

Hotelaisen nuorin asiakas on ollut 18-vuotias. Sitä nuoremmille täyteainehoitoja ei voi edes antaa.

– Aina ennen täyteainehoitoja kartoitamme kokonaistilanteen. Miksi täyteaineita halutaan ottaa, sopiiko se ylipäänsä asiakkaalle ja onko vasta-aineita, mikä estäisi hoidon tekemisen.

Joskus asiakkaiden toiveet ovat Hotelaisen mukaan epärealistisia.

– Ennen hoitoa on löydyttävä yhteinen ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan ja mikä on ylipäänsä realistista. Jokainen on yksilö ja jokaisella on omat anatomiset piirteensä siellä taustalla mitkä vaikuttaa, oli hän sitten nuori tai iäkkäämpi.

Kaikkia ei Hotelaisen mukaan voi hoitaa täyteainehoidolla.

– Joskus asia voi vaatia esimerkiksi plastiikkakirurgilla käyntiä. Sieltä voi saada sellaisia tuloksia, joita asiakas oikeasti toivoo.

Kasvojen kohotuksista ei kerrota

Suosituimpia hoitoja ovat Hotelaisen mukaan juuri huulten täyteainehoidot.

– Yleensä hoitoon tullaan, jos halutaan korjata esimerkiksi huulten epäsymmetriaa tai ylä- ja alahuulen epätasapainoa tai tuoda vain täyteläisyyttä ja kosteutta huuliin pitkäkestoisesti. Ja yleensä aikuiset naiset haluavat enemmän palauttaa menetettyä volyymia, jota ikä meiltä vie.

Avaa kuvien katselu Milla Hakala-Hillberg haluaa näyttää luonnolliselta, eikä ole innostunut isoista plastiikkakirurgisista toimenpiteistä. Yrittäjä-sairaanhoitaja Satu Hotelainen tekee kauneushoitoa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kasvojen täyteainehoitoja otetaan harkitummin ja ne koetaan hyvin henkilökohtaisiksi hoidoksi.

– Ne ovat hoitoja, joista ei kerrota kenellekään. Niillä halutaan tuoda kohotusta kasvoihin ja piristystä ilmeeseen ja häivyttää ryppyjä.

Hakala-Hillbergin motiivi omille hoidoille on hyvä mieli.

– Itsellenihän minä tätä teen. Se on sellaista itsensä hoitamista.