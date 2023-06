Vedenpinnan keskimääräinen taso torstaiaamuna 5,6 metriä – tämä on tilanne Ukrainan tulva-alueella juuri nyt

Ukrainassa Hersonin alueella sijaitsevan Kahovkan vesivoimalan ja padon tuhoutumisen seurauksena noin 600 neliökilometrin kokoinen alue on vielä torstaiaamuna veden peitossa. Tulvavesien alle joutuneista alueista yli kaksi kolmannesta on Venäjän miehittämillä alueilla Dneprin eteläpuolella.

Hersonin alueen kuvernööri Oleksandr Prokudin kertoi varhain torstaina, että vedenpinnan keskimääräinen taso tulva-alueella on 5,6 metriä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi päiväraportissaan, että padon tuhoutumisesta seurannut tulvavesi Dneprillä on tuhonnut Venäjän puolustusasemia joen etelärannalla.

Britannian puolustusministeriön torstaisen tiedusteluraportin mukaan tulvavesien odotetaan alkavan laskea torstain aikana.

Padon tuhoutuminen on vaatinut ensimmäiset kuolonuhrit

Ukrainassa Kahovkan padon tuhoutuminen on johtanut kolmen ihmisen kuolemaan, kertoo Oleškinin kaupungin paossa oleva pormestari Jevhen Ryštšuk. Asiasta uutisoi verkkolehti Kyiv Independent.

Oleškin sijaitsee Hersonin alueella Dneprin alajuoksun etelärannalla.

Ryštšukin mukaan kolme kuollutta ihmistä hukkuivat.

– On tietoa, että venäläiset eivät päästä ihmisiä pois tulvivilta asuinalueilta, Ryštšuk sanoo.

Venäjän valtio-omisteisen tietotoimiston Tassin mukaan ainakin viisi ihmistä on kuollut tulvissa. Asiasta kertoo Tassille Nova Kahovkan Venäjän nimittämä pormestari.

Tulvat ulottuvat tällä hetkellä 30 asutuskeskukseen Hersonin alueella. Ukrainan viranomaiset ovat arvioineet, että tulvat vaikuttavat noin 42 000 ihmiseen Dneprin molemmin puolin.

Venäjän hallussa olevilla alueilla yli 14 000 taloa on tuhoutunut ja yli 4 000 ihmistä on evakuoitu tulvien tieltä, Venäjän valtio-omisteinen tietotoimisto Tass kertoo. Ukrainan vapauttamilla alueilla luvut ovat ovat huomattavasti pienemmät. Noin 2 000 taloa on tuhoutunut ja yli 1 500 ihmistä on evakuoitu.

Padon sortumisen seurauksena tyhjentyneiden vesivarastojen vuoksi noin 180 000 ukrainalaista on tällä hetkellä ilman puhdasta juomavettä. Ukrainan armeija on toimittanut tulvien keskelle juuttuneille ihmisille vesipulloja lennokkien avulla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut olevansa järkyttynyt siitä, etteivät Punainen risti ja YK ole tulleet apuun sortuneen Kahovkan padon alueen pelastustöissä.

Välittömän hädän lisäksi tulvavedet ovat tuhonneet maataloudessa käytettäviä kastelujärjestelmiä ja kuljettaneet Dneprin rannoille asetettuja miinoja satunnaisiin paikkoihin.

Uuden padon rakentaminen hankalaa

Ukrainan valtio-omisteisen energiayhtiö Ukrhydroenergon mukaan uuden vesivoimalaitoksen rakentaminen kestää vähintään viisi vuotta ja maksaa lähes miljardi euroa.

– Kyseessä on hyvin monimutkainen vesivoimalaitos ja sen jälleenrakentaminen tulee kestämään kauan. Suunnittelemme kuitenkin jo uutta rakennusprojektia samalle sijainnille, Ukrhydroenergon johtaja Ihor Syrota sanoo.

Uuden padon rakentaminen ei kuitenkaan ole mahdollista– ennen kuin Ukraina on vapauttanut alueen Venäjän miehityksestä.

Toistaiseksi Ukrainan viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan vesipulan poraamalla uusia kaivoja Hersonin ja Mykolajivin alueille.

Juttua päivitetty kello 12.38. Lisätty tieto Venäjän ilmoittamista kuolinluvuista.