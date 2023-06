Michelin-tähti on kuin ravintola-alan Oscar – Suomen tuorein tähtikokki Erik Mansikka ei silti ota paineita tähden säilymisestä

Turkulaisen kerrostalon alakerran liiketilan ovessa komeilee Michelin-tarra. Ovien takana on ainakin toistaiseksi Suomen ainoa pääkaupungin ulkopuolinen Michelin-tähden saanut ravintola.

Ravintola Kaskiksen keittiömestari Erik Mansikka luotsaa yhtä Suomen kuudesta Michelin-ravintolasta. Himoittu status saavutettiin Mansikan mukaan leikkimielisen ”tähtijahdin” seurauksena viime kesänä.

– Teimme korona-aikana remontin ja vaihdoimme konseptia sellaiseksi, että meillä olisi enemmän aikaa asiakkaille. Oli siinä samalla ajatus, että jos Michelin tulisi käymään, Mansikka sanoo.

Mansikka vertaa Michelin-tähden saamista Oscar-palkintoon. Tähtistatuksen saaminen ei silti ole lisännyt juurikaan paineita, sillä luotto omaan tekemiseen on kova.

– Jos tähti on saatu sillä meidän tekemisellä, niin ei siinä kannata mitään lähteä sen erikoisemmin muuttelemaan. Asiakkaillemme me tätä teemme, enkä Michelin-tähden takia menetä yöunia, Mansikka sanoo.

Erik Mansikan kanssa samoilla linjoilla ovat myös muut viime vuoden Michelin-gaalassa tähdellä palkitut suomalaiset keittiömestarit.

Helsingissä kahta Michelin-ravintolaa luotsaava Tommi Tuominen sai ensimmäistä kertaa tähden Demo-ravintolallaan 16 vuotta sitten.

– Aluksi pientä painetta oli, sillä tähden säilyminen oppaassa oli todella tärkeää. Nyt suhtautuminen on muuttunut, kun on ymmärtänyt, että tähti on saavutettu sillä, että omat standardit ovat valmiiksi niin ylhäällä.

Mikä Michelin-tähti? Michelin-tähdet ovat Michelinin vuosittain julkaiseman hotelli- ja ravintolaoppaan, Guide Michelinin käyttämä luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille. Vuonna 2022 Suomessa oli yhteensä seitsemän yhden tähden ja yksi kahden tähden ravintolaa: Demo, Grön, Finnjävel Salonki, Inari (sulki ovensa heinäkuussa 2022), OIo, Ora (sulki ovensa toukokuussa 2023), Kaskis sekä ainoa kaksi tähteä saanut Palace. Avaa

Tähdet jaetaan ensimmäistä kertaa Suomessa

Vaikka Erik Mansikan luotsaama Kaskis teki historiaa saavuttamalla Michelin-tähden ensimmäisenä Helsingin ulkopuolisena ravintolana, ei se kuitenkaan ole syy, miksi juuri Turku isännöi ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävää maailman kuuluisinta ruokatapahtumaa.

– Se, että saimme Turkuun tähden, oli vain mukava lisämauste tähän, sanoo Michelin Host Cityn projektipäällikkö Heli Nieminen.

Turku kävi vuosia keskustelua yhdessä Michelin Guide -organisaation kanssa, ennen kuin satoja alan huippuammattilaisia kokoava tapahtuma saatiin kaupunkiin.

– Tapahtuman isännöimistä ei voi mitenkään hakea, vaan tämä on kunniatehtävä. He käyvät eri kaupunkien kanssa neuvotteluja ja etsivät jatkuvasti uusia paikkoja gaalan järjestämiselle, Nieminen sanoo.

Pohjoismaisten ravintoloiden uudet Michelin-tähdet jaetaan Turun Logomossa järjestettävässä Michelin Guide Ceremony for the Nordic Countries -tilaisuudessa.

Avaa kuvien katselu Viime vuoden gaalassa Kaskis pokkasi Michelin-tähden ensimmäisenä Helsingin ulkopuolisena ravintolana. Kuva: Steffen Vidar Jenssen & Fabel Media

Niemisen mukaan kyseessä on maailman arvostetuin ruoka-alan brändi, eikä tämän tyyppistä tapahtumaa, joka kokoaa yhteen alan ammattilaisia ja mediaa, ole koskaan aiemmin Suomessa järjestetty.

– Vuoden 2019 tapahtuman medianäkyvyyden arvoksi oli laskettu reilusti yli 10 miljoonaa euroa. Turun saama medianäkyvyys on ihan huikea. Kaikki eivät ymmärrä, kuinka isosta asiasta on kyse, Nieminen kuvailee tapahtuman vaikuttavuutta.

Tähtiravintola tarjoilee villiyrttejä, jotka ovat keittiömestarin itse keräämiä

Kaskiksessa ruokaelämys on loppuun saakka tarkkaan suunniteltua, ja osa annoksissa käytettävistä raaka-aineista kerätään itse henkilökunnan toimesta.

Kovassa suosiossa ovat erityisesti villiyrtit ja -kukat.

Luonnossa liikkuminen on hyvää vastapainoa myös kuumassa keittiössä työskentelylle.

– Joskus menemme keräämään isommalla porukalla, ja joskus pienemmällä. Jokainen yrtti ja kukka tulee itse kerättyä. Siihen ne vapaapäivät melkein menevätkin, keittiömestari Erik Mansikka sanoo.

– Se on ilmaista raaka-ainetta, Mansikka lisää.

Avaa kuvien katselu Michelin-ravintolan keittiössä käytetään luonnosta itsepoimittuja raaka-aineita. Kuva: Vesa-Matti Ruuska / Yle

Luonnosta tulee koko ajan löydettyä uusia raaka-aineita, jotka toimivat Michelin-tähdellä varustetun ravintolan keittiössä.

– Nyt olemme löytäneet esimerkiksi kotimaista kvitteniä.

Lähellä tuotettu ruoka on ollut olennainen osa Kaskiksen toimintaa alusta saakka. Erik Mansikka on huomannut, että ihmisten tietoisuus ja kiinnostus siihen, mitä suuhunsa laittaa, on lisääntynyt.

– Nykyään on ehkä jonkinlainen klisee, kun puhutaan lähiruoasta, mutta on eri asia kuinka se toteutetaan, Mansikka sanoo.

Avaa kuvien katselu Erik Mansikan luotsaama yhden tähden Michelin-ravintola Kaskis sijaitsee turkulaisen kerrostalon kivijalassa. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Vuoden ajan tähtistatuksesta nauttinut Erik Mansikka on ylpeä siitä, että tapahtuma saadaan ensimmäistä kertaa Suomessa juuri kotikaupunki Turkuun.

Maanantai ei ole tuoreelle tähtikokille pelkkää gaalahumua. Ennen illan juhlallisuuksia on kestitettävä paikalle kutsuttua kansainvälistä mediaa ja muita kutsuvieraita lounastilaisuudessa. Tilaisuus toteutetaan yhdessä kuuden suomalaisen Michelin-ravintolan kanssa.

Illan palkintogaala tai tähtistatuksen mahdollinen uusiminen ei keittiömestaria juurikaan jännitä.

– En ole ehtinyt asiaa oikeastaan edes ajattelemaan. En sanoisi, että jännittää, sillä tasaista työtä on tehty alusta loppuun saakka. Saa nähdä, mitä tapahtuu, Mansikka sanoo.

