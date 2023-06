Miljoonasäästöjä pohtinut työryhmä hajosi Kouvolassa – kysyimme kaupunkilaisilta, mistä he itse säästäisivät

Kouvolassa on palautettu kuluvan kevään aikana useita talouteen liittyviä päätöksiä valmisteluun. Esimerkiksi uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta ei ole päästy sopuun.

Viimeisimpänä kapuloita rattaisiin lensi keskiviikkona, kun miljoonasäästöjä pohtinut työryhmä hajosi luottamuspulan takia.

Kysyimme kouvolalaisilta, mistä he säästäisivät. Osa olisi valmis korottamaan veroja säästöjen saamiseksi.

– Mieluummin veronkorotukset. Jos ruvetaan palveluista säästämään, niin miltä se tuntuu? pohtii Kari Pekkarinen.

Avaa kuvien katselu Kari Pekkarinen on huolissaan myös siitä, että palvelut keskittyvät liikaa Kouvolan keskustaan. Kuva: Antro Valo / Yle

Myös Sinikka Tompuri on palvelujen säilyttämisen kannalla. Hän olisi valmis maksamaan veroja enemmän.

– Olen kotoisin maalta, joten minusta palvelujen säilyttäminen on tärkeää. Ymmärrän verojen nostamisen, jos se on tarpeellista palvelujen säilymiseksi.

Avaa kuvien katselu Sinikka Tompuri toivoo, että päättäjät pääsisivät yhteisymmärrykseen säästöistä. Kuva: Antro Valo / Yle

Markku Hataran mielestä säästöjä löytyisi parhaiten virkamieskoneistosta. Palveluihin hänkään ei koskisi.

– Siellä on pomoja pomojen päällä, organisaatiossa voisi olla isollakin luudalla töitä.

Hatara on tyytymätön siihen, ettei päätöksiä saada yleensäkään tehtyä sutjakkaasti.

– Joskus tekisi mieli sanoa, että siellä on taitamattomia, osaamattomia kavereita päättämässä asioista, joista he eivät itsekään ymmärrä mitään. Mehän heidät ollaan sinne valittu, siihen on vain tyytyminen.

Avaa kuvien katselu Juuri kunnallisesta hammaslääkäristä tullut Markku Hatara ei halua leikata palveluista. Kuva: Antro Valo / Yle

Veronkorotukset kynnyskysymys

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka on esittänyt 14 miljoonan euron säästötoimia vuodelle 2024. Menoleikkausten lisäksi keinovalikoimassa on kunnallisveroprosentin nosto.

Vihreiden Kaisa Spies, demareiden Henna Hovi ja keskustan Liisa Varjola ilmoittivat keskiviikkona julkisessa Facebook-päivityksessään lähtevänsä säästöjä pohtineesta työryhmästä kokoomukseen kohdistuvan luottamuspulan takia.

– Kaupunkilaisille tämä varmasti näyttäytyy sellaisena töyssähtelevänä päätöksentekona, Spies harmittelee.

Ulosmarssineiden puolueiden edustajien mukaan luottamuspula syntyi, kun ryhmän puheenjohtaja Tapio Karvonen (kok.) äänesti ohjausryhmän työhön perustuvia säästötoimenpiteitä ja veronkorotuksia vastaan kaupunginhallituksessa.

Karvonen perustelee äänestyskäyttäytymistään sillä, että kokoomus vastustaa esitettyjä veronkiristyksiä. Hän oli silti yllättynyt kolmen puolueen ulosmarssista.

– Olen useaan kertaan ryhmässä korostanut, että veronkorotus on meidän puolueelle vaikea asia ja kynnyskysymys.

Karvosen mukaan lisäsäästöjä pitäisi veronkorotusten sijaan etsiä etenkin ei-lakisääteisistä palveluista ja henkilöstökuluista.

– Uskon, että päätöksiä saadaan aikaan, vaikka pienen kinastelun määrä saattaa lisääntyä entisestään.