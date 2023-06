Yle on haastatellut 14 kunnan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa. Suurin osa ei halua esiintyä tässä jutussa nimellään, sillä kunnassa on sovittu, että viralliset kommentit asiassa antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Toivonen (kok.). He myös pelkäävät seurauksia kunnanjohtajan tekemien rikosilmoitusten vuoksi.