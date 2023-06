Nykyään ei voi rakentaa yhtä huolettomasti kuin ennen vanhaan – pilaantunut maaperä vie kunnilta yhä enemmän aikaa ja rahaa

Näkymä Kuopion satamasta Itkonniemelle on muuttunut viime vuosina ja muuttuu myös tulevaisuudessa, kun entiselle teollisuusalueelle kaavoitetaan uusia asuntoja. Video: Antti Karhunen / Yle

Taustalla on muun muassa lainsäädäntö ja lisääntynyt täydennysrakentaminen. Suurimmat kunnat kaavoittavat nyt aiempaa enemmän esimerkiksi entisille teollisuusalueille.

Kunnilta kuluu aiempaa enemmän aikaa ja rahaa pilaantuneen maaperän selvittämiseen ja puhdistamiseen.

Tämä johtuu lainsäädännöstä ja siitä, että suurimmissa kaupungeissa kaavoitetaan ja rakennetaan nyt yhä useammin entisille teollisuusalueille. Täydennysrakentaminen vaatii enemmän maaperäselvityksiä.

– Näissä tapauksissa on selvää, että maaperän pilaantuneisuus on merkittävä osa aikataulua ja kustannuksia, Kuntaliiton yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen tiivistää.

Teollisuusalueiden lisäksi riskialueita kaavoituksessa ovat esimerkiksi vanhat kaatopaikat ja bensa-asemat, satamat, ampumaradat sekä armeija- ja rautatiealueet.

Esimerkiksi Kuopiossa on hiljattain kaavoitettu useille maaperän pilaantumisen selvittämistä vaativille alueille.

Tällaisia ovat armeijan vanha varikkoalue Neulamäessä ja Itkonniemen entinen teollisuusalue. Myös Kelloniemen uusi osayleiskaava on vaatinut maaperäselvityksiä esimerkiksi Atrian alueella.

Avaa kuvien katselu Atrian alueella Kuopion Kelloniemessä on tehty maaperätutkimuksia. Aluetta kaavoitetaan muun muassa asumiskäyttöön. Kuva: Jukka Eskanen / Yle

Aiemmin toimittiin huolettomammin. Vanhan kaavoituksen ja rakentamisen haasteet nousivat esille esimerkiksi Varkaudessa, missä omakotitaloalue oli 1960-luvulla kaavoitettu ja rakennettu vanhan kaatopaikan päälle.

Tämän kaltaisia kohteita ei ole enää pitkään aikaan voitu kaavoittaa.

Hintalappu jopa kymmeniä tuhansia

Kuntien kaavoitusta ohjaavat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset. Pilaantuneella haitta-aineita sisältävällä alueella rakentamisesta voi olla myös määräyksiä kunnan omassa rakennusjärjestyksessä. Nykyään tilanne on täysin erilainen kuin 1990-lukua edeltävällä ajalla, jolloin lainsäädäntöä ei juuri ollut.

Kuopion kaupungin vs. asemakaavapäällikkö Annika Korhonen kertoo, että kaupungille koituvat kustannukset riippuvat siitä, miten laajasta pilaantuneisuudesta on kyse ja miten iso kaavoitettava alue on.

– Yksittäisen kohteen osalta liikutaan ehkä tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin riippuen siitä, millainen on kaavatyön vaatima selvitystarve, Korhonen kertoo.

Hänen mukaansa työmäärä ja kustannukset ovat selvästi kasvaneet viime vuosina.

– Kyllä se töitä teettää. Laboratoriossa se voi olla muutamankin kuukauden juttu, Korhonen arvioi.

Avaa kuvien katselu Kuopion kaupungin vs. asemakaavapäällikkö Annika Korhonen pitää hyvänä asiana, että kaavoitettavan alueen maaperä tutkitaan huolellisesti. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Hyvin pilaantuneen ja laaja-alaisen alueen kunnostuskustannukset voivat nousta jopa miljooniin euroihin.

Työn määrä on näkynyt myös maaperän selvitystöitä tekevässä Finnish Consulting Groupissa.

– Kaavoitusvaiheessa tehtävien pilaantuneisuusselvityksien määrä on lisääntynyt ja tullut rutiiniksi jo koko Suomessa. Osittain kaavoitukseen liittyvien töiden lisääntyminen liittyy tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, kertoo liiketoimintajohtaja Tuuli Aaltonen.

Konsulttien tekemistä maaperätutkimuksista kunnat saavat kaavoitusta varten tietoa pilaantuneisuuden laajuudesta ja määrästä. Niiden perusteella tehdään esimerkiksi erilaisia kaavamerkintöjä tai puhdistusta.

– Tämä on riskin arvioimista, joka on erityisen tärkeää koteja kaavoitettaessa. Ajankäytössä maaperäselvityksiin on varauduttu yleensä jo ennakkoon, Korhonen korostaa.

Selvitykset varmistavat turvallisuuden

Useimmiten kunnilla on jo alkuvaiheessa hyvin tietoa kaavoitettavan alueen käyttöhistoriasta.

Lisätietoa on mahdollista saada valtakunnallisesta maaperän Matti-tietojärjestelmästä ja lisäselvityksiä teetetään myös konsulteilla.

– Se mitä maaperästä tarvittaessa tutkitaan, riippuu alueen käyttöhistoriasta. Vanhat kaatopaikat ovat monimutkaisia, kun niissä on monenlaista jätettä ja siten yhdisteiden kirjo voi olla laaja, Kuntaliiton Miira Riipinen selventää.

Entisiltä bensa-asemilta tutkittavat yhdisteet puolestaan ovat helpommin rajattavissa öljyihin, bensiiniin tai muihin haihtuviin orgaanisiin haitta-aineisiin.

Maaperäselvitysten perusteella suunnitellaan alueen käyttötarkoitusta. Selvityksiin perustuen voidaan lisäksi suunnitella alueen toimintoja tarkemmin. Alue, joka ei sovellu esimerkiksi leikkipaikaksi saattaa toimia hyvin esim. pysäköintialueena.

Vielä ennen 1990-lukua tarkkoja tutkimuksia ei vaadittu, mutta nykylainsäädännön mukaan on tehtävä monenlaisia selvityksiä. Kaupungit joutuvat kaavoituksen yhteydessä tekemään myös monia muita selvityksiä kuten ilmanlaatu-, melu,- ja luontoselvityksiä.

Kuopion kaupungin vs. asemakaavapäällikkö Annika Korhonen pitää kuitenkin tiukentunutta lainsäädäntöä hyvänä, koska sillä saadaan varmistettua asumisen ja elämisen turvallisuus.

– Aika huolettomasti on asioita ennen tehty. Se näkyy siinä, että kaikenlaista voi nousta esille, Korhonen myöntää.

EU-komissio valmistelee tällä hetkellä uutta direktiiviä, joka on tuomassa lisää pilaantuneisiin maa-alueiisin liittyviä tavoitteita ja velvoitteita. Niillä voi tulevaisuudessa olla vaikutusta myös Suomessa.

