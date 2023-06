Nea Leino, 19, sai unelmakesätyön akvaariotalosta: "Kalat ovat vähän erilaisia työkavereita"

Jos haluat sukeltaa koko kesän kalojen kanssa, niin työ akvaariotalossa on siihen paras paikka.

Tämä oli asia, joka sai kouvolalaisen Nea Leinon, 19, hakemaan töihin Kotkan akvaariotalo Maretariumiin. Aiemmin hän on työskennellyt liikunta-alalla ohjaamassa lasten voimisteluryhmiä ja uimakouluja.

Työhön vaadittiin laitesukelluspätevyys, jonka Leino oli hankkinut syksyllä 2020. Lisäksi oli oltava hyvä tuntemus kaloista.

Avaa kuvien katselu Nea Leino silppuaa silakoita kaloille ruoaksi. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Jo ensimmäisten päivien aikana Nea Leino on oppinut kaloista paljon uutta, kuten mistä ruoasta eri kalat pitävät.

– Olen aina ajatellut, että hauet syövät pikkukaloja, mutta ne ovat oikeastaan aika nirsoja. Ahvenille puolestaan kelpaa kaikki. Kirjolohet ovat myös ahmatteja, jotka syövät silakat vaikka muiden kalojen nenän edestä, luettelee Leino.

Kesätyö akvaristi-sukeltajana on kalojen hoitoa, johon kuuluu ruokinta ja huolehtiminen siitä, että kaloilla on päällisin puolin kaikki hyvin. Lisäksi tehtävänä on puhdistaa akvaarioiden ikkunat niin sisä- kuin ulkopuoleltakin.

– Sisäpuolelle kertyy levää ja ulkopuolelle tulee paljon täällä vierailevien lasten sormenjälkiä, kertoo Nea Leino.

Ensimmäisellä sukelluksellaan Itämeri-altaaseen Leino tutustui lähemmin kuhaan, joka osoittautui varsin persoonalliseksi kaveriksi.

Nea Leino on ollut aina kiinnostunut luonnosta. Kesätyötä akvaariotalossa voi pitää unelmakesätyönä. Sukeltaessaan hän pääsee varmasti näkemään kaloja, mikä ei luonnonvesissä ole lainkaan itsestäänselvyys.

Myös hyvä työyhteisö ja kiinnostavat työtehtävät ovat Nea Leinolle merkittäviä.

Nuorten työelämäasiantuntija Riikka Ahonvala vahvistaa, että nuoret arvostavat kesätöissä työkokemuksen ja työelämätaitojen karttumista sekä omaan käyttöön tulevaa palkkaa.

Ahonvala työskentelee Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:ssä, jonka tehtävänä on lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyysosaamisen edistäminen.

– Unelmien kesätyö voi olla myös jotain, mistä on haaveillut pitkään tai työ jonka on saanut, kun on kerännyt rohkeutta kysyä töitä, sanoo nuorten työelämäasiantuntija Riikka Ahonvala.

Avaa kuvien katselu Luonnonvesissä kalat ovat säikkyjä ja väistävät sukeltajaa, mutta akvaariossa kalat tulevat luo hakemaan ruokaa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Nea Leinon tavoitteena on päästä tulevaisuudessa opiskelemaan biologiaa, ja hän haaveilee biologian opettajan ammatista. Hän toivoo, että kesän kokemuksesta tulee olemaan hyötyä myös syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Millainen on sinun unelmakesätyösi? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 9. kesäkuuta kello 23:een asti. Keskusteluun osallistumiseen vaaditaan Yle-tunnukset.