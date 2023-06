Suomen suvessa leijailee jopa 40 eri hyttyslajia – asiantuntijat arvioivat, millainen hyttyskesästä mahdollisesti on tulossa

Asiantuntijoiden mukaan tänä kesänä on hyvät edellytykset suurelle määrälle hyttysiä. Tarkan arvion tekeminen on kuitenkin vaikeaa.

– Parhaillaan juuri taistelen hyttysten kanssa täällä Parikkalan maastossa.

Näin vastaa puhelimeen Oulun yliopiston yli-intendentti Marko Mutanen, joka todisti haastatteluhetkellä hyttysten massakuoriutumista.

Mutasen mukaan hyttysiä voi olla tänäkin kesänä paljon. Olosuhteet hyttysten lisääntymiselle ovat otolliset ainakin tämän vuoden osalta, sillä talvi oli runsasluminen ja kostean kelin vuoksi lisääntymislammikot eivät ole päässeet kuivumaan.

– Poikkeuksena ihan Etelä-Suomi, missä on ollut omien havaintojeni mukaan aika kuivaa keväällä. Siellä voi olla toinen tilanne, Mutanen sanoo.

Mutanen kertoo, että hyttysten määrää on kuitenkin vaikea ennustaa. Ennustamista hankaloittaa se, ettei ole olemassa tutkimuksellista tietoa muun muassa siitä, kuinka edellisen vuoden lisääntyminen on onnistunut tai miten edeltävän kesän olosuhteet ovat vaikuttaneet asiaan.

– Vaikka olisi miten otolliset olosuhteet nyt, jos viime kesän lisääntyminen on mennyt huonosti, eihän niitä hyttysiä nyt tyhjästä synny. Tämä on yksi tekijä, jota ei yleensä huomioida.

Pitkä hyttyskausi

Suomessa on hieman yli 40 eri hyttyslajia, joihin lukeutuu eteläisiä, pohjoisia ja koko maahan levinneitä lajeja. Marko Mutanen kertoo, että hyttysten yksilömäärä kasvaa pohjoista kohden, koska siellä on enemmän elinympäristöä vähäisemmän haihdunnan ja runsaamman sadannan vuoksi.

Hyttyslajit kehittyvät eri aikoihin. Osa niistä lentää myöhemmin kesällä, kun taas osa on jo nyt lähtenyt liikenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että hyttyskausi on kokonaisuutena melko pitkä.

Avaa kuvien katselu Hyttysten kausi on pitkä, sillä ne kehittyvät eri aikoihin. Kuvituskuva. Kuva: Ragnhild Brosvik

Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssina toimiva Jukka Salmela kertoo, että esimerkiksi Utsjoella hyttysiä alkaa ilmestyä vasta juhannuksen jälkeen kylmän alkukesän vuoksi.

– Jos nyt tulee äkkiä helteet, niin se jouduttaa tätä kehitystä. Sanoisin, että sesonki on etelässä nyt ja pohjoisessa 1–3 viikon viiveellä siitä, Salmela sanoo.

Myös Salmela on sitä mieltä, että edellytykset hyttysten suurelle määrälle ovat olemassa. Hän ei halua kuitenkaan ennakoida, onko tänä vuonna tavallista enemmän tai vähemmän hyttysiä.

– Alueelliset erot voivat olla todella suuria, ja mikä on paljon ja mikä taas vähän. Sitä ei ole missään sovittu. Se mikä on minun normaali, voi olla jollekkin toiselle niin, että hyttysiä on sietämättömän paljon, Salmela sanoo naurahtaen.

”En ole höyrymyrkkyjen kannattaja”

Hyttyskarkottimien käyttö nousi keskusteluun vuonna 2021 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoitettua höyrystävien hyttyskarkottimien käytöstä ja mahdollisista vaaroista ihmisille.

Viime vuonna tehdyssä Ylen kyselyssä noin puolet vastanneista lukijoista kertoi olevansa huolissaan hyttyskarkotteiden ja -myrkkyjen mahdollisista ympäristö- tai terveyshaitoista.

Marko Mutanen kertoo itse käyttävänsä iholle laitettavaa hyönteiskarkottajaa. Hän sanookin olevansa asiassa vähemmän ehdoton kuin moni kollegansa.

– Liikun sellaisissa maastoissa, joissa hyttysiä on valtavia määriä. Kun ne on oikein aggressiivisella tuulella, se häiritsee muuten todella paljon minun työntekoani, Mutanen sanoo.

Mutanen kuitenkin kannustaa maalaisjärjen käyttöön karkottimien suhteen.

Avaa kuvien katselu Hyttysten karkottamiseen on monia kikkoja. Hyttystorjuntalaitteiden käytön kyseenalaisuus nousi keskusteluun kesällä 2021. Kuvituskuva. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Jukka Salmela kertoo suojautuvansa vaatetuksen avulla. Hän ei kuitenkaan paheksu iholle levitettävän karkottajan käyttöä jos siihen on tarve.

– Jos viettää aikaa kesämökillä ja kokee siellä olevan hyttysiä, niin ensisijaisesti suosittelisin suojautumaan pukeutumisen avulla. En ole näiden höyrymyrkkyjen kannattaja, Salmela linjaa.

Salmelan mukaan suurin osa ihmisiä ”piinaavista” hyttyslajeista eivät muodosta toista sukupolvea. Kun ne kerran kuoriutuvat, saattavat aikuiset naaraat elää maksimissaan noin kuukauden.

– Niiden määrä vähenee kokoajan, niitä ei tule lisää kesän mittaan. Vaikka sataisi vettä, niin hyttysten määrä vähenee jatkuvasti. Se on lohdullinen ajatus taustalla.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida aihetta sunnuntaihin 11. kesäkuuta kello 23:een saakka.