Luontopolut kuluvat kovassa käytössä ja vaativat kunnossapitoa – toiveita on silti enemmän kuin euroja

Askeleet tuntuvat tukevilta, kun astuu Seinäjoen Paukanevan esteettömälle luontoreitille.

Tuoksuu tuoreelta puulta. Etäämmältä kuuluu sähkösahan ääni.

Kesän aikana Paukanevan esteetön luontoreitti uusitaan käytännössä kokonaan.

Korjaustarpeita riittää muuallakin. Koronan aloittama ryntäys luontoon on hieman laantunut, mutta moni jäi pysyvästi koukkuun. Kasvanut kulutus lisää myös kunnossapitotarpeita.

Kunnossapitoon kuluu euroja

Koronavuosina kansallispuistojen parkkipaikat ruuhkautuivat ja ihmiset oppivat hakeutumaan myös pienempiin lähikohteisiin.

Teemu Rauhala Metsähallituksesta toivoo, että myös niiden kunnossapitoon raha riittää jatkossakin. Hänen omalla toimialueeltaan, vanhan Vaasan läänin alueelta kun ei juuri kansallispuistoja löydy.

Hallitusneuvotteluja seuranneena Rauhala kuitenkin pelkää, että euroja voi olla lähitulevaisuudessa vähemmän käytössä.

Kansallispuistot halutaan pitää kunnossa, joten jos priorisointi tulee ajankohtaiseksi, se koskisi todennäköisimmin pienempiä kohteita.

– Ehkä siinä ensin mietitään niitä paikkoja, missä samalla eurolla ei saada palveltua niin montaa ihmistä kuin suuremmissa.

Kunnostustöiden tarve kasvaa yhdessä käyttäjämäärien kanssa.

Koko Suomen alueella Metsähallituksessa tarkastellaan esimerkiksi sitä, minkälaisia palveluja alueella on sekä kävijämääriä. Lähtökohtaisesti palveluja halutaan tarjota kaikkialla Suomessa.

Koronaryntäyksen aikaan ensimmäisenä konkreettinen huoltovaje syntyi siitä, että polttopuiden kulutus moninkertaistui. Muu kunnossapitotarve tulee esiin hitaammin.

Paikkojen on kuitenkin oltava kunnossa, jos ne halutaan pitää yleisölle avoinna.

– Suurimmat vaaratekijät liittyvät siltarakenteisiin ja torneihin, missä voi onnettomuuden sattuessa käydä pahastikin käyttäjälle, sanoo Teemu Rauhala.

Isoja eroja on myös siinä, millainen kunto koetaan hyväksi tai huonoksi.

– Tietysti sitten jos pitkospuussa on naula pystyssä, niin kyllä silläkin saa aikaan vahinkoa.

Esteettömiä polkuja toivotaan lisää

Seinäjoen Paukanevalla yhteensä 700 metrin mittainen esteetön polku tarjoaa luontoelämyksiä niillekin, joiden liikkumisessa on haasteita. Kaupungin ja Metsähallituksen yhdessä ylläpitämä reitti on myös pikkulapsiperheiden suosiossa.

Toiveita uusien luontoreittien perustamiseksi tulee jatkuvasti, sanoo Metsähallituksen virkistyskäytön asiantuntija Teemu Rauhala Vaasasta.

Esteettömät luontopolut ovat vielä harvassa, mutta niitäkin toivotaan jatkuvasti lisää, kertoo virkistyspalveluiden asiantuntija Teemu Rauhala Metsähallituksen luontopalveluista Vaasasta.

Samoin erilaisia luontoreittejä ylipäätään. Käyttäjäkunnan kasvaessa pitenee myös toiveiden pitkä lista.

Siinä missä joku tahtoo tehdä tuttavuutta luontoon nappaskengissä, toinen toivoo rakentamattomia saapasreittejä. Lisäksi on kasvava maastopyöräilijöiden joukko.

– Jokaiselle ei voida tehdä omaa latua, joten toiveiden yhteensovittaminen voi olla haasteellista.

Kulkemattomia polkuja riittää

Tavallisena kesäkuisena arkipäivänä lounasaikaan Paukanevan remonttityömaan ohi harppoo harvakseltaan kulkijoita.

Intohimoiset luontopuolkujen käyttäjät Iiris Lindfors Jyväskylästä ja Taimi Nieminen Korpilahdelta ovat oman arvionsa mukaan kulkeneen noin 80 reitillä, monet kansallispuistot mukaan lukien.

Paukanevalle he pysähtyvät nyt ensimmäisen kerran, ohikulkumatkalla.

– Oli hyvä lenkki, ihanat pitkospuut, niistä me tykätään, kiittelee Iiris Lindfors.

Paukanevan esteettömällä reitillä voi liikkua myös kunnostustöiden aikana, työmaan kohdalla reitti ei kuitekaan ole esteetön.

Vetreästi liikkuvalla naiskaksikolla ei ole erityistoiveita luontoreittien suhteen. Vaihtelu virkistää, ja jos jaksaa vähän matkustaa, kulkemattomia polkuja riittää.

– Meille saa olla mitä vaan, kuljetaan ja könytään, nauraa Taimi Nieminen.

Yleisesti ottaen merkityt reitit ovat naisten mielestä hyvin hoidettuja, mutta muistuu mieleen puutteitakin. Päällimmäinen toive on, että reitin tulisi olla hyvin merkitty, ettei suuntaa tarvitse arpoa.

– Eksyttykin on, mutta silloin pannaan puhelimesta navigaattori päälle, nauravat naiset.

Ulkoliikuntapaikoille on kysyntää

Seinäjoen Paukanevalla esteetön reitti valmistui vuonna 2010. Kolmentoista käyttövuoden jälkeen aika korjaustöille oli nyt oikea, sanoo liikuntapaikkasuunnittelija Juhani Järvistö Seinäjoen kaupungilta.

– Nyt on sopiva ajankohta, ettei se pääse liian huonoksi menemään. Ettei mene korjaustarve niin suureksi, ettei se enää kannata.

Paukanevalla korjaustarve tuli eteen 13 käyttövuoden jälkeen. Järvistö pitää sitä varsin kohtuullisena käyttöikänä suhteessa olosuhteisin.

– Täällä on vaikea pohjamaasto. Kun ollaan suolla, se elää paljon.

Seinäjoen kaupungin liikuntapaikkasuunnittelija Juhani Järvistön kesä kuluu Paukanevalla kunnostustöissä.

Materiaali on ajettu 700 metriä pitkän reitin varrelle talvella ja töihin päästiin kesän kynnyksellä. Puutavaraan kuluu arviolta 30 000 euroa ja päälle tuvat koko kesän työtunnit.

Kaupungille investointi on hintansa arvoinen. Aina kun yksi ulkoilureitti on valmis, odottamassa on uusia toiveita.

– Ulkoliikunnalla on kova kysyntä, siihen pyritään vastaamaan.

Metsähallituksen ja kuntien ohella erilaisia luontoreitejä ylläpitävät myös paikalliset yhdistykset.

Mitä sinä toivot luontopoluilta? Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella sunnuntaihin 11.6. kello 23 saakka.