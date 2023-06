Mistä löytyy maailman mukavimmat ihmiset? Kaikissa maailman valtioissa vieraillut Anna-Katri Räihä löysi sydämellisyyttä Afganistanin aavikolta

– Turkmenistan, country number 197/197! Minä tein sen, vierailin kaikissa maailman maissa Suomen ensimmäisenä naisena, Anna-Katri Räihä kirjoitti Instagramiin kesäkuun alussa.

Monivuotinen tavoite käydä kaikissa maailman maissa oli tullut päätökseensä.

Torstaina aamulla Räihä vastaa puhelimeensa kotonaan Helsingissä, johon hän on saapunut edellisenä iltana.

– Ei ole matkaväsymystä, mutta tämä Suomen valoisa kesä pääsi yllättämään, ja olen ollut hereillä aamuneljästä. Kahvin voimalla mennään, Räihä sanoo.

Oman toiminimensä kautta ympäristökonsulttina työskentelevä Räihä aikoo keskittyä töiden tekemiseen alkavan kesän. Uutta reissua ei ole suunnitteilla, ainakaan vielä.

– Jos nyt juhannukseen asti selviäisin ilman, Räihä naurahtaa.

Hän kertoo olleensa aina kiinnostunut maantiedosta. Lapsena kotona pyöritelty karttapallo löytyy nykyisenkin kodin pöydältä, mutta pikkutyttönä matkailu rajoittui lähinnä koti-Suomeen ja naapurimaihin. 2006 yliopistovaihdon aikana Yhdysvalloissa reissukärpänen puraisi.

– Se oli sellainen ahaa-elämys, että kuinka kivaa ja kiinnostavaa matkailu voi olla, ja miten vähän olen vasta maailmaa nähnyt.

Ja sen jälkeen sitä maailmaa onkin sitten nähty. Ensimmäistä kertaa Räihä matkusti itsekseen reilut kymmenen vuotta sitten, ja pisin yhtämittainen reissu meni maailman ympäri viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen.

Hitaasti kypsynyt tavoite nähdä kaikki maailman maat tuli täyteen kesäkuun alussa.

– On onnellinen ja kiitollinen olo, että oma henkilökohtainen tavoite on tullut päätökseen. Ei tätä ihan vielä ehkä edes käsitä.

Paikallisten kanssa turvallinen olo

Yksin matkaava nainen ei enää ole tavaton harvinaisuus, mutta ihan joka paikassa heihin ei törmää. Yksi haastavimmista kohteista oli Räihän mukaan Afganistan, jossa hän vieraili toukokuussa 2021, vain muutamaa kuukautta ennen Yhdysvaltain joukkojen vetäytymistä.

– Siellä jo silloin oli naisten asema vähän erilainen. Samoin liikkuminen oli hankalaa ja turvattomuutta muutenkin. Samaa on ollut myös joissain Afrikan valtioissa poliittisten epävakauksien vuoksi. Kaikissa maissa ei muutenkaan yksin matkailevaa naista välttämättä ymmärretä, Räihä sanoo.

Hän kertoo kuitenkin pyrkivänsä sulautumaan joukkoon esimerkiksi pukeutumisellaan ja hillityllä käytöksellään.

Avaa kuvien katselu Anna-Katri hazara-oppaansa Elias Naveedin kanssa Afganistanissa Takht-e Rostamin buddhalaisella stupalla. Elias on sittemmin paennut maasta. Kuva: Anna-Katri Räihä

Haastavuudestaan huolimatta Afganistan nousee ensimmäisenä esille, kun Räihältä kysyy, mistä löytyy maailman mukavimmat ihmiset.

– Indonesiassa Balilla on todella ystävällisiä ja hymyileviä ihmisiä. Mutta yllättävää kyllä, esimerkiksi Afganistanissa Bamiyanin laaksossa asuvat hazarat jäivät mieleen vieraanvaraisena joukkona. Heistä jäi hyvin lämmin mielikuva, vaikka he ovat kokeneet sortoa maassaan. Syyriassa paikalliset olivat ystävällisiä ja auttavaisia, vaikka ovat joutuneet käymään paljon läpi. Vieraanvaraisuus oli todella yllättävää. Iranissa naisten asema toki on heikompi, mutta paikallisten ihmisten suhtautuminen yksin matkustavaan on aivan muuta. Yksi turvallisimpia paikkoja, missä pystyi kaupungillakin kävelemään suhteellisen rauhassa, Räihä listaa.

– Oman tilan kunnioituksen koin eri tavalla siellä.

Afganistania ei löydy matkatoimistojen esitteistä, eikä sinne muutenkaan mennä kuin hollitupaan.

Oman viisuminsa Räihä haki Dubaissa Afganistanin suurlähetystö. Sen saamiseksi hän tarvitsi matkanjärjestäjän kutsukirjeen.

– Sen kanssa sitten marssin suurlähetystöön. Siellä ihmeteltiin, että mikäs tyttö täällä on hakemassa turistiviisumia meidän maahan, mutta alle parissa tunnissa oli viisumi isketty passiin, Räihä muistelee.

Turvallisuuden tunnetta hän löysi paikallisista: Pieni paikallisten pitämä majapaikka on huomaamattomampi kuin kansainvälisten ketjujen hotellit, samoin kulkeminen paikallisten kanssa vanhalla autonrämällä voi olla turvallisempi vaihtoehto kuin panssaroitu autosaattue.

Köröttely autonrämällä tuli Räihälle tutuksi, kun hän matkasi Afganistanissa Bamiyanin laakson buddhapatsaita katsomaan. Yksi sola oli jo talebanien hallitsemalla alueella, joten ihan tavallinen turistireissu se ei ollut.

– Eri alueilla tilanne voi maan sisällä olla hyvinkin erilainen, minkä vuoksi paikalliset kontaktit on hyvä olla kunnossa. Koen jopa turvallisemmaksi matkustaa yksin paikallisten kanssa kuin isommassa länsimaisten ryhmässä.

Tietoa paikallisista kontakteista Räihä löytää Googlen avulla, Facebook-ryhmistä ja muilta reissaajilta.

Ei somekriisiä

Iltalehden mukaan Räihän matkailua on arvosteltu sosiaalisessa mediassa, osin siksi, että hän työskentelee ympäristökonsulttina.

– Pari kuukautta sitten Iltalehti julkaisi artikkelin miehestä, joka on käynyt kaikissa maailman maissa. Siitä ei mitään somekohua sen enempää noussut, vaan saavutuksena ylistettiin. Mutta kun suomalainen nainen tekee saman, niin Iltalehden artikkelissa nostetaan esiin somekritiikki, Räihä sanoo.

Omiin somekanaviinsa ei ole hänen mukaansa juurikaan tullut kritiikkiä.

Avaa kuvien katselu Kuvassa on meneillään balilainen hinduseremonia Kalungan ubudilaisessa kylätemppelissä, jota Anna-Katri Räihä pääsi katsomaan maailmanympärimatkan aikana majapaikan perheen mukana. Kuva: Anna-Katri Räihä

– Ilmastokriitikot ovat omilla kanavillaan asioita puineet useampia päiviä. Itse ajattelen niin, että työni puolesta keskityn mieluummin isojen kokonaisuuksien selvittämiseen ja ratkaisemiseen kuin yksittäisten ihmisten elämäntapavalintojen tuijottamiseen, Räihä kuittaa.

Hän muistuttaa, että lentoliikenteestä kokonaisuudessaan koituu kaikista kasvihuonekaasupäästöistä noin neljä prosenttia. Samaa kertoo myös Ilmatieteen laitoksen, luonnonvarakeskuksen ja ympäristökeskuksen ylläpitämä Ilmasto-opas.

Asia ei tietenkään ole niin yksioikoinen, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Lentomatkailulla on epäsuorat vaikutuksensa, mutta toisaalta matkailulla on myös positiivisia vaikutuksia.

– Ilmastonmuutoksen rinnalla on muitakin ympäristöuhkia, ja matkailussa on syytä huomioida myös sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Kun asiat asettaa oikeisiin mittasuhteisiin, voi ymmärtää laajempia kokonaisuuksia. Silloin ei tarvitse keskittyä pelkästään ristiriitojen etsimiseen, Räihä sanoo.