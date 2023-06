Pisto sääressä olikin kyykäärme – Nooran koiralenkki päätyi teholle, mikä on harvinaista

Suomessa sattuu vuosittain noin sata tilastoitua kyyn puremaa. Purema vaatii aina lääkärikäynnin, mutta sairaalahoitoon päätyminen on kuitenkin harvinaista.

Kuin tikku olisi jäänyt jalkaan kiinni. Niin rovaniemeläinen Noora, 32, ajatteli, kun hän tunsi pistoksen sääressään. Käännyttyään katsomaan taakseen hän näki maassa ison kyykäärmeen kerällä, pää ylhäällä.

Noora esiintyy jutussa vain etunimellään, koska ei halua käsitellä julkisesti terveystietojaan. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Kohtaaminen kyyn kanssa tapahtui toukokuun viimeisenä lauantaina, kun Noora oli kävelyttämässä koiriaan äitinsä kanssa Rovaniemellä, Nivavaaran ulkoilualueella. Nivavaarassa sijaitseva Kammin alue on tunnettu runsaasta käärmepopulaatiostaan ja Noora oli nähnyt alueella käärmeitä ennenkin.

– Kävelin metsässä ja todennäköisesti astuin käärmeen päälle. Olin lenkkarit jalassa ja se pääsi puremaan sääreen.

Asia varmistui, kun Noora nosti housunlahjetta tarkistaakseen tilanteen ja näki selvät hampaanjäljet.

– Aluksi tuntui vain kuin ampiainen olisi pistänyt. Jalkaa alkoi hieman kuumottaa ja pientä turvotusta tulla, Noora muistelee.

Paniikin sijaan Noora päätti jäädä aloilleen ja googlata mitä käärmeenpureman sattuessa pitäisi tehdä. Ensin hän aikoi suunnata kotiin ja ottaa kyytabletin, mutta soitti lopulta hätäkeskukseen, jossa neuvottiin kiiruhtamaan päivystykseen.

Päivystyksestä tehohoitoon

Päivystyksessä Nooran ei tarvinnut jäädä odottelemaan hoitoa, vaan hänet ohjattiin heti sairaalavuoteeseen makuuasentoon, jotta myrkky ei ehtisi levitä enempää. Hoito aloitettiin antihistamiinilla ja antamalla nesteitä suonensisäisesti.

Nooran vointi kuitenkin muuttui. Noin puoli tuntia hoidon aloittamisen jälkeen Noora tunsi olonsa huonoksi ja kipu jalassa paheni. Lisäksi vatsan ja selän seudulla tuntui voimakasta poltetta ja olo oli etova. Myös hengitys alkoi vaikeutua.

– Sain nopeasti lisää hoitoa ja minulle annettiin vasta-ainetta. Siirryin myös samalla tehostettuun hoitoon.

Avaa kuvien katselu Kyy puri Nooraa jalkaan tutulla lenkkipolulla. Kuva: Noora

Oireet alkoivat helpottaa nopeasti vasta-aineen alettua vaikuttaa ja jo seuraavana päivänä Noora pääsi kotiin. Myöskään uutta reaktiota ei tullut, vaikka Noora kuuli, että sekin olisi mahdollista 12 tunnin aikana käärmeenpuremasta.

– Kukaan ei osannut sanoa, kauanko oireeni kestävät, ja mitä tulee tapahtumaan, sillä ihmiset reagoivat puremaan eri tavoin, ja asiaan vaikuttaa myös, paljonko myrkkyä on elimistöön päässyt. Voi olla, että myrkky pääsi leviämään enemmän, kun kävelin metsästä autolle, Noora pohtii.

Oireet ovat yksilöllisiä

Lapin keskussairaalaan päivystyspoliklinikan osastonylilääkäri Aino Loimun mukaan kyynpuremien vuoksi päivystykseen hakeutuu vuosittain joitain yksittäisiä tapauksia. Tehohoitoon joutuminen kyynpureman vuoksi on kuitenkin harvinaista.

Loimun mukaan kyynpureman hoidossa on oleellista pitää jalka paikoillaan.

– Alkuvaiheessa kivunhoito on tärkeää. Lisäksi seurataan turvotuksen kehittymistä ja tarvittaessa mietitään vasta-aineen aloitusta, Loimu kertoo.

Kun kyy puree, toimi näin: Pysy rauhallisena.

Älä koske tai käsittele purema-aluetta millään tavoin.

Vältä lihastyötä. Jos purema on raajassa, kannattaa uhri siirtää pois paikalta kantaen.

Raajaan tullut purema kannattaa lastoittaa ja se tulee pitää koholla.

Rajaan ei tule laittaa kiristyssidettä. Siitä on myös syytä poistaa mahdollisesti puristusta aiheuttavat vaatteet ja korut.

Älä ota tulehduskipulääkettä.

Käy aina lääkärin arviossa. Lähde: Duodecim Terveyskirjasto Avaa

Helsingin yliopiston käärmetutkijan Jarmo Saarikiven mukaan Suomessa sattuu vuosittain noin sata tilastoitua kyyn puremaa. Se, että pureman takia joutuisi sairaalahoitoon, on kuitenkin harvinaista.

– Kyyn myrkky on sellainen cocktail, että siinä on monenlaisia aineita. Oireet ovat yksilöllisiä, joten ei voi etukäteen tietää, mitä siitä seuraa. Sen takia jollain voi olla vakaviakin oireita, Saarikivi selittää.

Hänen mukaansa kyyn puremaa kannattaa aina käydä näyttämässä lääkärille, sillä esimerkiksi paikallinen kipu, turvotus ja pahoinvointi pystytään yleensä hoitamaan helposti. Sairaaloista löytyy myös vastamyrkkyä, jota voidaan käyttää myrkyn neutralointiin.

– Toiset saattavat olla hyvinkin herkkiä kaikennäköisille myrkyille, ja ampiaisen pistotkin voivat olla monille hengenvaarallisia, Saarikivi muistuttaa.

Saarikivi muistaa 50:n viime vuoden ajalta Suomesta vain kaksi sellaista tapausta, joissa kyyn purema on myötävaikuttanut ihmisen kuolemaan. 1980-luvulla kyynpuremaan kuoli pikkulapsi ja 1990-luvulla vanhus. Lemmikkejä, pääasiassa pieniä koiria, kuolee kyynpuremiin sen sijaan vuosittain, Saarikivi kertoo.

Käärmepelko heräsi

Noora on ollut tapahtuman jälkeen kohta kaksi viikkoa sairauslomalla. Työ päiväkodissa vaatii jaloilta ja keholta paljon ja toipuminen vie aikaa. Nyt ollaan kuitenkin jo voiton puolella, vaikka säären lihaksessa on vielä ongelmia ja jalkaa rasittaessa turvotus lisääntyy.

– Kuulemma keskimääräinen aika käärmeenpuremasta toipumiselle on noin 15 päivää. Vielä ei ole normaali olo, enkä uskaltaisi lenkille lähteä.

Noora myöntää, että tapahtumasta on jäänyt pelko käärmeitä kohtaan. Olisi kuitenkin hänen mukaansa harvinaisen huono tuuri, jos käärme purisi uudestaan.

– Kammin alueelle en kyllä uskaltaisi nyt mennä heti uudestaan. Olin tiennyt, että alueella on kyykäärmeitä, mutta kun 13 vuotta olen siellä koiria ulkoiluttanut, niin en osannut varoa sellaista mitä ei ole aiemminkaan sattunut kohdalle. Olen kyllä nähnyt samalla alueella pienempiä kyitä, mutta ne ovat itse lähteneet aina karkuun.

Nooralla on huoli erityisesti koiristaan, joille kohtaaminen kyyn kanssa voisi olla vakavampi.

– Kyllä koiran takia jännittäisi mennä takaisin, itsehän voisin laittaa vaikka kumpparit jalkaan. Onneksi käärme puri minua eikä koiraa.

Tiesitkö?

Kesäkuun alussa astui voimaan uusi luonnonsuojelulaki, jonka mukaan kyykäärme on rauhoitettu Suomessa. Laissa on kuitenkin pykälä, jonka mukaan kyyn kiinniottaminen ja siirtäminen omasta pihapiiristä on sallittua. Mikäli tämä ei onnistu, kyyn voi päästää päiviltään. Katso videolta vinkit kyyn turvalliseen siirtämiseen: