Stefanos, 22, jätti nimensä, luovutti omaisuutensa ja valitsi naimattomuuden – elämä luostarissa kiinnostaa yhä useampia

Kuuliaisuusveli Stefanos on ollut luostarissa nyt kymmenisen kuukautta. Hänellä on meneillään kokeiluaika, jolloin tarkastellaan, sopiiko luostarielämä hänelle ja hän luostarille. Aikaisintaan Stefanos voidaan vihkiä munkiksi vasta, kun hän on ollut vuoden luostarissa.