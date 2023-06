Ulkomaalaisia opiskelijoita neuvottiin Vaasassa heittämään myös käyttökelpoista tavaraa roskiin pois muuttaessaan – opiskelijat pöyristyivät

Vaasan Palosaaressa sijaitsevan Linnan opiskelijakiinteistön asukkaat saivat huhtikuussa opiskelija-asuntosäätiöltä kirjeen, jossa heitä neuvottiin heittämään pois kaiken irtamistonsa, kun he muuttavat kesällä Suomesta pois.

Aiempina vuosina kansainvälisten opiskelijoiden asuntoihin jättämistä tavaroista on VOAS:n mukaan tullut ongelma.

Siksi asuntosäätiö hankki tänä vuonna tavaroille oman roskalavan ja kannustaa asukkaita heittämään kaiken roskiin. Lava vuokrattiin kahdeksi viikoksi.

Kansainväliset opiskelijat ovat itse ottaneet kantaa asiaan Whatsapp-ryhmässä. Siellä opiskelijoita on pyydetty olemaan kuuntelematta VOAS:n ohjeita ja sen sijaan lahjoittamaan tavarat eteenpäin niitä tarvitseville.

Guys please don't throw away stuff in garbage. There might be people who need it. There's so much wastage. It's neither good for people nor environment.

Ote ulkomaalaisten opiskelijoiden Whatsapp-ryhmästä.