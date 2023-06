Arkkiviholliset solmivat sovun maailman ruutitynnyrinä tunnetussa kolkassa, ja siitä on kiittäminen yllättävää tahoa

Kuva: Aurora Ferm / Yle, All Over Press

Saudi-Arabian ja Iranin suhteet elpyivät, ja sillä on on suuria vaikutuksia Lähi-idän tilanteeseen.

Lähi-idässä poliittiset mannerlaatat ovat järisseet uuteen asentoon viime kuukausina.

Yhdysvaltojen ylivalta alueella näyttäisi olevan päättymässä ja mukaan on tulossa uusia pelureita.

Näin arvioivat Ylen haastattelemat Lähi-idän asiantuntijat.

Suuri muutosten ketjureaktio alkoi maaliskuussa, kun vanhat viholliset Saudi-Arabia ja Iran sopivat vuosia jatkuneen vihanpitonsa ja palauttivat keskinäiset diplomaattisuhteensa. Sovun välittäjänä toimi Kiina.

Tämä juttu avaa Lähi-idän uusia valtasuhteita.

Iran avasi uudelleen suurlähetystönsä Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa 6. kesäkuuta 2023. Kuva: Yazeed Aldhawaihi / EPA

Sopu tuo toivoa

Saudi-Arabian ja Iranin sopu voi rauhoittaa monta Lähi-idän konfliktia, joissa nämä alueelliset suurvallat ovat vastakkain, arvioi Ylelle Lähi-idän professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.

Vastakkainasettelu ja valtataistelu sunnilaisen Saudi-Arabian ja šiialaisen Iranin välillä on ollut yksi keskeinen tekijä Lähi-idän konflikteissa.

Juusolan mukaan sopu ei silti tarkoita, että saudien ja iranilaisten valtataistelu loppuisi, tai että maista tulisi ylimpiä ystäviä.

– Se tarkoittaa, että tämä erittäin huolestuttava vaihe olisi toistaiseksi ohi ja olisi mahdollista rakentaa jotain positiivisempaa, Juusola sanoo.

Huthikapinallisten tukijat kokoontuivat Jemenin pääkaupungissa Sanaassa 27. tammikuuta 2023. Kuva: Yahya Arhab / EPA

Yksi syy Saudi-Arabian ja Iranin sopuun on halu löytää tie ulos Jemenin sisällissodasta, arvioi Ylelle rauhan- ja konfliktintutkimuksen professori Ashok Swain Uppsalan yliopistosta.

Saudit ovat tukeneet Jemenin hallitusta ja Iran hallitusta vastaan taistelevia huthikapinallisia vuonna 2014 alkaneessa sodassa.

Swain luonnehtii Saudi-Arabian ja Iranin sopimusta valtavaksi askeleeksi, joka liennyttää sunni- ja šiiamuslimien välistä vastakkainasettelua.

Yhdysvallat sai haastajan Kiinasta

Lähi-itä on perinteisesti ollut strategisesti tärkeä alue, Swain muistuttaa. Öljyrikkaan alueen hallinta on määrittänyt, kenellä on yliote maailman valtasuhteissa lännen ja idän välillä.

Toinen merkittävä muutos on, että Saudi-Arabian ja Iranin sovun kätilönä toiminut Kiina otti ensimmäistä kertaa merkittävän diplomaattisen pelurin roolin Lähi-idässä, Juusola toteaa.

Kiina ymmärtää, että sen pitää päästä avainasemaan Lähi-idässä ollakseen johtava globaali suurvalta, sanoo Ashok Swain.

Saudi-Arabian ja Iranin sovinnon toivotaan rauhoittavan Lähi-idän konflikteja, joissa nämä alueelliset suurvallat ovat tukeneet vastakkaisia osapuolia. Kuva: Aurora Ferm / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Kiina on tehnyt valtavia sijoituksia Lähi-itään jo pidemmän aikaa. Lisäksi Kiinan ja Venäjän viime vuosina tiivistynyt yhteistyö on vaikuttanut Lähi-idän valtasuhteisiin, arvioi Swain.

Hän katsoo, että Yhdysvaltojen vaikutusvalta alueella on heikentynyt presidentti Donald Trumpin kaudelta lähtien. Kiina ei ole esimerkiksi välittänyt talouspakotteista, jotka Yhdysvallat on asettanut Iranille.

Yhdysvalloilla ei ole Lähi-idässä enää selvää liittolaisleiriä, jonka tukeen se voisi luottaa ajaessaan taloudellisia tai strategisia tavoitteitaan, sanoo Swain.

– Jos Lähi-itä kääntyy kohti Kiinaa ja Venäjää tai pysyy neutraalina ja itsenäisenä, se on vahva merkki, että Yhdysvallat on menettänyt asemaansa globaalissa valtataistelussa, Swain arvioi.

Hänen mukaansa on hyvin mahdollista, että Lähi-itä lähentyy Kiinaa ja Venäjää. Syynä on, että kumpikaan niistä ei vaadi kumppaneiltaan uskoa demokratiaan tai ihmisoikeuksien ja ilmaisunvapauden kunnioittamista.

Myös professori Hannu Juusola katsoo, että Yhdysvaltojen ylivalta alueella näyttäisi olevan päättymässä.

Uusi järjestys muotoutuu

Lähi-idän valtioiden keskinäinen suhteiden rakentelu nousee tärkeämpään rooliin, kuvailee Juusola.

Tällaisesta suuntauksesta on jo näyttöä.

Kesäkuun alussa Iranin laivaston komentaja ilmoitti uutistoimistojen mukaan, että Iran olisi perustamassa Saudi-Arabian ja muutaman muun alueen valtion kanssa meriliittouman Persianlahden alueen vakauden turvaamiseksi.

Iranilainen sotalaiva purjehtii Hormuzin salmessa. Iranin kaavailema uusi meriliittouma hyödyttäisi Kiinaa, arvioi Swain. Kuva: Morteza Nikoubazl / AOP

Professori Juusolan mukaan toinen heijastuma Lähi-idän valtasuhteiden muutoksesta on, että Syyria hyväksyttiin takaisin Arabiliiton jäseneksi toukokuussa.

Arabiliitto erotti Syyrian yli kymmenen vuotta sitten, koska maan presidentti Bashar al-Assad tukahdutti kovin ottein demokratiaa vaatineet mielenosoitukset vuonna 2011. Tämä johti veriseen sisällissotaan Syyriassa.

Syyrian jäsenyyden palauttaminen on vaatinut Saudi-Arabian siunauksen. Siksi asian voi nähdä sunnien ja šiiojen vastakkainasettelun lientymisenä, katsoo professori Ashok Swain.

Syyrian paluuta Arabiliiton jäseneksi voi pitää arvovaltatappiona Yhdysvalloille, professorit arvioivat. Washington oli vuosia ajanut linjaa, että al-Assad pitää syrjäyttää vallasta. Hän on Venäjän tärkein liittolainen Lähi-idässä.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman toivotti tervetulleeksi Syyrian presidentti Bashar al-Assadin Arabiliiton kokoukseen Jeddassa Saudi-Arabiassa 19. toukokuuta 2023. Kuva: Bandar Aljaloud / AOP

Autoritaariset maat nousevat

Lähi-idän uudessa tilanteessa voittajia näyttäisivät olevan autoritaariset valtiot kuten Iran, Saudi-Arabia ja Kiina.

Alueen maat tarvitsevat Kiinaa, koska ne haluavat vähentää riippuvuuttaan lännestä. Sota Ukrainassa on tehnyt näkyväksi sen, että Lähi-idän valtioiden intressit eroavat Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tavoitteista, arvioi Juusola.

– Lähi-itä ja ennen kaikkea Persianlahden alue katsoo nyt hyvin voimakkaasti Aasiaan. Tämä näkyy Kiinan roolissa ja tulee näkymään Intian roolissa ajan myötä, Juusola sanoo.

Hänen mukaansa Iranin kansainvälinen asema on parantunut Kiinan ansiosta.

Saudi-Arabia ja Iran eivät ole tuominneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, vaan ne ovat pyrkineet hyötymään sodasta, arvioi Swain.

Iran on esimerkiksi vahvistunut suhteessa Venäjään, jolle se on toimittanut ainakin Shahed-itsemurhalennokkeja.

Iran esitteli Shahed-drooneja islamilaisen vallankumouksen muistotapahtumassa 11. helmikuuta 2023. Venäjä käyttää iranilaislennokkeja iskuihin Ukrainassa. Kuva: Sobhan Farajvan / AOP

Kruununprinssistä tuli voimahahmo

Saudi-Arabia kuuluu Ukrainan sodan voittajiin. Se on hyötynyt öljyn hinnan noususta ja maan talous kasvaa nopeasti, Juusola arvioi.

Hänen mukaansa Saudi-Arabia on päässyt pois hankalasta asemasta, johon se joutui maata johtavan kruununprinssi Muhammad bin Salmanin ulkopoliittisten virheiden takia.

Jemenin sotaan sekaantuminen oli virhe kruununprinssiltä, toteaa Juusola. Toinen virhe oli toimittaja Jamal Khashoggin brutaali murha Istanbulissa, jonka hyväksymisestä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on syyttänyt bin Salmania.

Professorit arvioivat, että Saudi-Arabian asema on nyt selvästi vahvistunut ja samalla kruununprinssi bin Salmanista on tullut Lähi-idän vaikutusvaltaisin poliittinen toimija.

Saudi-Arabian pääkaupungista Riadista on muodostunut alueellinen voimakeskus. Kuva on otettu joulukuussa 2022. Kuva: Chine Nouvelle / AOP

Ashok Swainin mukaan kruununprinssi pyrkii nostamaan Saudi-Arabian Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan poliittiseksi keskukseksi.

– Hän on uudistaja, joka haluaa korostaa saudien asemaa poliittisesti riippumattomana toimijana, Juusola kuvailee.

Perinteisesti Saudi-Arabia on ollut liittoutunut Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on yhä saudeille tärkeä, mutta kruununprinssi haluaa monipuolistaa maansa kaupallisten ja liittolaissuhteiden verkostoa, Juusola sanoo.

Kiinan presidentti Xi Jinping vieraili joulukuussa Saudi-Arabiassa ja tapasi kruununprinssi Muhammed bin Salmanin. Osapuolet sopivat yhteistyöstä muun muassa teknologia- ja energiasektoreilla.

Juusolan mukaan Saudi-Arabia kaipaa Kiinalta investointeja kunnianhimoisiin uudistushankkeisiinsa. Maat käyvät keskenään myös asekauppaa ja tekevät sotilaallista yhteistyötä.

Kesäkuussa Saudi-Arabia muun muassa teki yli 5 miljardin dollarin sopimuksen kiinalaisen yhtiön kanssa sähköautojen valmistamisesta, kertoo al-Jazeera.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapasivat joulukuussa 2022 Riadissa. Kuva: AOP

Yhdysvaltain vaaleilla suuri merkitys

Yhdysvallat jatkaa läsnäoloaan Lähi-idässä ja kilpailee Kiinan kanssa vaikutusvallasta.

Yhdysvallat pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että Israelin ja arabimaiden välit paranisivat. Kruununprinssi Mohammed bin Salman olisi valmis luomaan diplomaattisuhteet Israelin kanssa jonkinlaisilla ehdoilla, Juusola sanoo.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tapasi Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin Jeddassa 7. kesäkuuta 2023. Blinkenin tavoitteena oli parantaa maiden suhteita. Kuva: Banjar Aljaloud / EPA

Hänen mukaansa Israelin ja Saudi-Arabian välisten diplomaattisuhteiden avautuminen olisi suuri voitto presidentti Joe Bidenille tulevien presidentinvaalien kannalta.

Yhdysvaltain vaalien tuloksella on suuri vaikutus Lähi-idän tilanteeseen, Swain sanoo.

Hän katsoo, että Bidenin voittaessa Yhdysvaltojen harjoittama politiikka jatkunee samantyyppisenä ja maan vaikutusvalta alueella jatkaa hiipumistaan.

Jos republikaanit voittavat ja presidentiksi nousee Donald Trump tai hänen haastajansa Floridan kuvernööri Ron DeSantis, uuden hallinnon toimia on erittäin vaikea ennustaa, Swain toteaa.

