Supersankareita näytellyt Tom Holland joutui henkisesti raskaseen rooliin uutuussarjassa – ottaa nyt vuoden aikalisän

The Crowded Room -sarjan Danny kamppailee sivupersooniensa kanssa. Sarjan synkät teemat kävivät näyttelijä Tom Hollandin voimille.

The Crowded Room kertoo rikoksiin sortuvasta nuorukaisesta, jonka persoonallisuus on jakautunut.

Brittinäyttelijä Tom Holland kertoo olevansa tienhaarassa. Spider-Man ja Marvel-elokuvilla maailmanmaineeseen noussut näyttelijä on päättänyt ottaa aikalisän ja vetää henkeä ainakin vuoden verran, kertoo The Guardian.

Syy levon tarpeeseen on Hollandin tähdittämä ja osatuottama tv-sarja The Crowded Room. Sarja kertoo nuoresta miehestä, joka pidätetään New Yorkin Rockefeller Centerissä tapahtuneen ammuskelun yhteydessä 1979.

Sarjassa henkilön nimi on Danny Sullivan, mutta tarina perustuu tositapahtumiin, jossa keskiössä on sarjaraiskauksista ja useista muista rikoksista syytetty Billy Milligan.

Milligan on tiettävästi ensimmäinen ihminen, joka on saanut oikeudessa vapauttavan päätöksen dissosiatiivisen identiteettihäiriön vuoksi. Sairaus tunnetaan myös nimellä sivupersoonahäiriö. Siitä kärsivät ovat usein traumatisoituneet vakavasti lapsena.

Tom Hollandille sarjan tekeminen oli tärkeä prosessi, ja hän haluaa myös nostaa dissosiatiivisen identiteettihäiriön laajempaan tietoisuuteen.

– Sarja tuo esiin vakavan identiteettihäiriön, josta pitäisi käydä laajempaa julkista keskustelua. Sarjan teemana on se, miten häiriöstä kärsivä ihminen tarvitsee ja etsii apua. Siinä ei pitäisi olla mitään hävettävää, sanoo Holland Reutersin haastattelussa.

Suoratoistosarja The Crowded Room on vienyt pääosaa esittävän Tom Hollandin äärirajoille. Toista pääosaa esittävä Amanda Seyfried sanoo, että sarja innosti häntä erilaiseen rooliin.

Holland sanoo toivovansa, että The Crowded Room auttaa osaltaan tietoisuuden levittämisessä.

Vaikka asia on hyvä ja juonenkäänteistä syntyvä trilleri vetävä, rooli oli Hollandille raskaampi kuin mikään muu aiempi.

– Tämä oli vaikein työni näyttelijänä kaikilla mittareilla mitattuna, Holland huokaa.

Guardianin jutussa hän kertoo, että tarvitsee ainakin vuoden toipumisaikaa.

Holland muistelee hetkeä, jolloin halusi roolihahmostaan niin paljon eroon, että tunsi tarvetta ajella päänsä kaljuksi. Näyttelijälle tuli pakkomielle siitä, että roolihahmo asuu hänen sisällään ja päässään, erityisesti runsaassa kiharapehkossa. Sen hän halusi kiskoa irti. Hiusten ajelu ei kuitenkaan tullut kyseeseen, sillä kuvauspäiviä oli vielä jäljellä.

Hetki havahdutti Hollandin siihen, että sarjan valmistumisen jälkeen on aika hengähtää.

Poliisi porautuu rikoksista syytetyn mielen syövereihin

Sarjan alkupuoli koostuu kohtauksista, joissa dissosiatiivisesta indentiteettihäiriöstä kärsivä Danny Sullivan ja häntä kuulusteleva poliisi Rya Goodvin (Amanda Seyfried) istuvat kuulusteluhuoneessa. Sullivanin tarina etenee heidän keskustelujensa myötä. Toiminta on sijoitettu takaumiin.

Amanda Seyfriedille rooli oli ensimmäinen, jossa hän sai näytellä myötätuntoista, jopa äidillistä hahmoa:

– Oli upeaa näytellä henkilöä, jolla on niin myönteinen vaikutus toiseen ihmiseen. Dannya kuulusteleva poliisi haluaa tosissaan auttaa selvittämään, mikä tuolla nuorella on hätänä Seyfried sanoo.

Kuvausryhmä työskenteli myös oikeilla tapahtumapaikoilla New Yorkissa, kuten Rockefeller-keskuksessa. Keskuksessa kuvattiin ampumavälikohtaus, jonka päätteeksi Sullivan pidätettiin.

Indentiteettihäiriö ei liity skitsofreniaan eikä psykoosiin

The Crowded Room -sarjan päähenkilön todellisen elämän esikuva Billy Milligan oli kuulusteluihin jouduttuaan vasta 22-vuotias.

Psykiatrisen arvion aikana Milligan kertoi, ettei ollut tehnyt rikoksia, joista häntä syytettiin. Syytteitä oli kaikkiaan yhdeksän. Raiskauksiin oli syyllistynyt hänen sivupersoonansa, nainen nimeltä Adalana. Ryöstöt oli tehnyt toinen sivupersoona. Eri persoonat eivät tienneet toistensa tekemisistä.

Oikeudessa käytetyt asiantuntijat selvittivät Milliganin taustaa. Kävi ilmi, että väkivaltainen isäpuoli käytti tätä seksuaalisesti hyväksi. Isäpuolen julmasta käytöksestä todistivat Milliganin äiti ja sisarukset. Pojan mieli alkoi jakaantua. Hänellä oli pahimmillaan jopa 24 eri persoonaa.

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö - Sekoitetaan helposti skitsofreniaan tai psykoosiin - Syntyy usein vakavan lapsuuden trauman seurauksena - Oireet on helppo tunnistaa, mutta peittyy usein muiden samanaikaisten mielen sairuksien alle Dissosiaatiohäiriö - varhaisen, jatkuvan traumatisoitumisen pitkäaikaisseuraamus Avaa

Taiteellisesti lahjakkaan Billy Milliganin elämästä ja oikeudenkäynnistä on tehty sekä kirja että dokumentti ja nyt tv-sarja. Hänen tarinansa järkyttää ja kiehtoo yhä yli 40 vuotta myöhemmin.

The Crowded Roomin henkinen kuormitus yllätti näyttelijä-tuottajan

Tom Holland on ollut näyttelijä 9-vuotiaasta lähtien. Hänen tanssinopettajansa lähetti lahjakkaaksi huomaamansa pojan Billy Elliot -musikaalin roolitustilaisuuteen. Tom havaittiin potentiaaliseksi, mutta tanssijana vielä kokemattomaksi.

Kahden vuoden tanssi- ja näyttelijäopintojen jälkeen poika sai ensin sivuroolin ja myöhemmin pääroolin West End -musikaalissa.

Spider-Mania lapsesta asti ihaillut näyttelijä nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuoden 2016 Marvel-elokuvassa Captain America: Civil War. Hämähäkkimiehen rooli osui kohdalle vuonna 2017 leffassa Spider-Man: Far From Home.

Tom Holland ja Jake Gyllenhaal elokuvassa Spider-Man: Far From Home, 2019. Hollandin ura lähti lentoon, kun hän teki sopimuksen useasta Marvel-elokuvasta.

Holland on selvästi yrittänyt pitää huolta mielenterveydestään lapsitähteyden ja suurten elokuvaroolien luomassa henkisessä puristuksessa. Hän on aiemmin kertonut lopettaneensa alkoholin käytön ja rajoittaneensa somen käyttöä mieltään suojellakseen.

The Crowded Roomin pääroolin ja tuottajan työn tekeminen samaan aikaan otti silti koville.

– Tässä tuli tutkittua sellaisia tunteita, joita en ole joutunut kohtaamaan koskaan aiemmin. Kaiken tuon tunnepuolen päälle tulivat tuottajan velvollisuudet, Holland sanoo Guardianille.

Holland kertoo olevansa näyttelijänä ehkä paremmin valmenteutunut fyysiseen rääkkiin. Se on tullut tutuksi supersankarielokuvissa. Kova työnteko on näyttelijä-tuottajalle niin ikään varsin tuttua. Sen sijaan henkisen puolen raskaus The Crowded Room -sarjan tekemisessä oli yllätys.

The Crowded Room nähdään Apple TV+:ssa 9. kesäkuuta lähtien. Tuolloin sarjasta julkaistaan kolme jaksoa. Loput seitsemän jaksoa ilmestyvät palveluun viikon välein. Sarjan on luonut muun muassa Kaunis mieli -elokuvan käsikirjoittanut Akiva Goldsman.

