Pääekonomisti: Isoissa kaupungeissa voidaan pian nähdä asuntokauppoja, joissa myyjä maksaa asunnon ostajalle

Suomessa nähdään pääkaupunkiseudullakin tänä vuonna asuntokauppoja, joissa myyjä maksaa kaupoilla asunnon ostajalle. Näin arvioi Twitterissä Suomen yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus, joka on seurannut pitkään asuntomarkkinoita.

Uusi ilmiö liittyy hiljattain valmistuneisiin asuntoihin, joissa on käytetty runsaasti taloyhtiölainaa. Taloyhtiölaina on taloyhtiön ottamaa velkaa, jota asunnon omistaja maksaa yhtiövastiketta maksamalla.

Brotherus kertoo Ylelle esimerkin.

Jos uudiskohteen velaton arvo 100 000 euroa ja siinä on ollut 85 prosenttia yhtiölainaa eli myyntihinta ollut 15 000 euroa. Asunnon hinta laskee 16 prosentilla. Velaton arvo olisi silloin 84 000 euroa. Asunto on uudiskohde, jossa on käytetty lyhennysvapaita eli yhtiölainaa ei ole lyhennetty ollenkaan. Tilanne on, että arvo on 84 000 euroa velattomana, mutta velkaa on edelleen 85 000 euroa.

– Tässä esimerkissä se tarkoittaisi hullunkurista tilannetta, jossa myyjä maksaa ostajalle asuntokaupoilla tuhat euroa, jotta kaupat syntyisivät markkinahinnalla, Brotherus sanoo.

Hänen mukaansa yksittäistapauksia voidaan nähdä jo tämän vuoden lopussa.

Myyjä ottaa tässä takkiin, mutta onko diili kannattava ostajallekaan?

– Ostajan kannalta siinä mielessä hyvä juttu, ettei tarvitse ottaa lainaa asunnon ostamiseen ja tilille voi tulla pieni summa. Kääntöpuolena on, että iso taloyhtiövelkasumma tulee omalle vastuulle, Brotherus sanoo.

Ilmiö koskee erityisesti kasvukeskuksia ja niiden liepeitä, koska tällaisille alueille on rakennettu viime vuosina runsaasti uusia asuntoja.

Myös Nordean ekonomisti Juho Kostiainen arvioi, että yksittäisiä tapauksia saatetaan nähdä. Hän ei kuitenkaan usko, että ilmiö yleistyy isossa mittakaavassa.

