Tältä näyttää Lappeenrannan oma Walk of Fame – kivilaatoissa tuttuja nimiä Arvi Lindistä Pave Maijaseen

Ensimmäiset viisi Meijän tähet -muistolaattaa julkaistiin torstai-iltapäivänä Lappeenrannassa.

Omat kaiverruksilla koristetut kivilaatat saivat kirjailija Laila Hirvisaari, uutistoimittaja Arvi Lind, muusikko Pave Maijanen, professori Juha Pyrhönen ja balettipedagogi Sonja Tammela.

Julkistustilaisuus houkutteli suuren yleisön Marian aukiolle epävakaasta säästä huolimatta.

Avaa kuvien katselu Marian aukio veti puoleensa suuren yleisön epävakaasta säästä huolimatta. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Arvi Lind edusti tapahtumassa muistolaattoja saaneita. Tilaisuus huipentuikin Lindin kiitospuheeseen, jossa hän muun muassa muisteli edesmennyttä Pave Maijasta.

– Olen erittäin nöyrästi kiitollinen tästä huomionosoituksesta. Totta kai se on miellyttävää, jos saa kansanpalvelijana kiitoksen siitä, että tekee työtänsä. Tämä on paljon miellyttävämpää kuin se, että olisi vihattu ja parjattu, toimittaja Arvi Lind kommentoi saamaansa muistolaattaa.

Avaa kuvien katselu Julkistustilaisuudessa kuultiin useita puheita sekä jousikvartetin soittoa. Arvi Lindin piti tilaisuudessa puheen. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Meijän tähet -kokonaisuuden on suunnitellut korutaiteilija Tarja Tuupanen. Tähtikadun teemana on vesi ja veneily. Teema näkyy parhaiten kokonaisuuden keskellä olevasta poijun näköisestä patsaasta, josta löytää qr-koodin avulla lisätietoa tähtikadusta.

Avaa kuvien katselu Arvi Lind ja Eeva Arvela paljastamassa poijun näköistä patsasta. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Meijän tähet -laatan saajia yhdistää se, että heillä on selkeä kytkös Lappeenrantaan sekä osaamista ja näkyvyyttä kulttuurin, urheilun tai tieteen saralla.

Arvi Lind on 40 vuotta kestäneellä toimittajaurallaan pitänyt Lappeenrantaa julkisuudessa. Lindin hyvä maine lappeenrantalaisten keskuudessa oli läsnä myös Meijän tähet -tilaisuudessa, sillä moni aukiolle saapunut halusi päästä tervehtimään häntä.

Tähtikadun nimen löytäminen vaati paljon hiomista. Arvi Lind on tyytyväinen lopulliseen Meijän tähet -nimeen.

– Meijän tähet on aika hyvä eteläkarjalaisen murteen muoto. Se on lempeä sanapari, aivan kuin joku pyytäisi syliin istumaan. Ja näinhän oma kotikaupunkini on tehnyt, Lind sanoo.

Avaa kuvien katselu Uutistoimittaja Arvi Lind sai torstaina oman muistolaatan Meijän Tähet -tähtikadulle. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Marian aukion tapahtuma kärsi huonosta säästä. Sateinen ja tuulinen päivä ei kuitenkaan karkottanut yleisöä, ja moni jäi kylmästä säästä huolimatta katsomaan tilaisuuden loppuun saakka.

Avaa kuvien katselu Osa yleisöstä ahtautui pienen katoksen alle suojaan. Monella oli sateenvarjo mukana. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

