Turkkiin virtaa nyt ennätysmäärä turisteja – Alanya valmistautuu kesäsesonkiin, jollaista ei ole ennen nähty

Inflaation kurittamat eurooppalaiset matkustavat tänä kesänä Turkkiin edullisten hintojen perässä. Matkailuala on nopeasti toipumassa pandemian aiheuttamasta romahduksesta.

Alanyalaisessa Arsi Blue Beach-hotellissa lopetellaan talvelta siirtynyttä remonttia. Alun perin työt piti tehdä talvella, mutta monet Alanyan hotelleista majoittivat talvella maanjäristysalueelta evakuoituja turkkilaisia. Alanyaan heitä tuli lähes 50 000.

Kesäsesongin alkaessa hotellit ovat tyhjentyneet evakuoiduista. Osa on jo palannut kotiin tai jatkaa tilapäismajoituksessa muualla Turkissa.

Alanyassa on alkamassa kesäsesonki, jollaista ei ole aiemmin nähty.

– Huhti- ja toukokuussa oli vielä hiljaisempaa, mutta kesäkuusta alkaen varaustilanne on hyvä. Turisteja on tulossa enemmän kuin viime vuonna, sanoo hotellinjohtaja Halis Ozaelik.

Matkavarauksia on alkanut tulla kiihtyvään tahtiin presidentinvaalin jälkeen. Erityisesti ovat lisääntyneet brittien, saksalaisten ja venäläisten tekemät matkavaraukset. Vain ruotsalaisturistien määrä jää pienemmäksi, kuin viime vuonna.

Myös suomalaiset matkanjärjestäjät myyvät hyvin valmismatkoja Turkkiin.

– Kesä näyttää Alanyassa hyvältä, meillä on viisi lentoa viikossa tänne koko kauden ajan, ja eniten väkeä on tulossa Alanyaan, sanoo Aurinkomatkojen kohdepäällikkönä Alanyassa työskentelevä Maija Hytönen.

Hytösen mukaan matkojen myyntiä vauhdittaa liiran edullinen kurssi suhteessa euroon, jolloin matkoja voi myydä edullisemmin.

– Tänne myös halutaan suomalaisia matkailijoita, ja meillä on pitkät suhteet täällä, joten neuvotteluvaraakin on tarvittaessa, pohtii Hytönen.

Suomalaisturistit Aira Ohma ja Seija Veijonen hotellin uima-altaalla Alanayassa.

Turkkiin ennätysmäärä matkailijoita

Pandemian jälkeen Turkkiin suuntautuva matkailu on elpynyt nopeammin kuin kukaan osasi odottaa. Viime vuonna Turkissa vieraili 51,4 miljoonaa matkailijaa. Se oli kaikkien aikojen ennätys, mutta ennakkovarausten perusteella tämäkin vuosi tulee jäämään historiaan ennätysten vuotena.

– Me odotamme tänä vuonna 60 miljoonaa turistia koko Turkkiin. Pandemian jälkeen me onnistuimme aloittamaan matkailun nopeasti. Heikko liira lisää selvästi matkailua, sanoo Turkin kulttuuri- ja matkailuministeriön edistämis- ja kehitysviraston hallituksen jäsen Şükrü Cimrin.

Ilmailun tietopalvelun OAG:n mukaan toukokuussa eniten lentomatkailijoita tuli Turkkiin Saksasta, Venäjältä ja Isosta-Britanniasta.

Eniten lentopaikkoja Turkkiin Saksa Venäjä Iso-Britannia Toukokuu 2.734.433 1.393.509 1.175.104

Turkin matkailun kehitys kertoo meneillään olevasta eurooppalaisen matkailun murroksesta. Moni inflaation keskellä kärvistelevä eurooppalainen etsii edullisemman hintatason matkakohteita. Se tarkoittaa Turkille ja muille edullisemman hintatason maille, kuten Bulgarialle merkittävää mahdollisuutta kasvattaa matkailua.

Turkin tavoitteena on muuttaa matkailu ympärivuotiseksi ja saada turistit vierailemaan myös muualla kuin Antalyan ja Bodrumin alueen turistikohteissa sekä Istanbulissa. Se tarkoittaisi vuosittain sataa miljoonaa maassa vierailevaa matkailijaa.

– Turkki on suuri maa, ja jokaisella alueella on erilaisia arvoja, on historiaa, kulttuuria ja paljon mielenkiintoisia kohteita, ja ne pitää nyt saada esille, jatkaa Şükrü Cimrin.

Cimrin sanoo, että Turkki onnistui aloittamaan matkailun monia Euroopan maita nopeammin pandemian matkustusrajoitusten purkauduttua. Se on tuonut maahan brittituristit ja matkailijoita Pohjois-Amerikasta.

Turkin kulttuuri- ja matkailuministeriön edistämis- ja kehitysviraston hallituksen jäsen Şükrü Cimrin sanoo, että pandemian aikana Yhdysvalloista, Kanadasta ja Iso-Britanniasta tulevat matkailjijat löysivät Turkin matkakohteena.

Matkailu elpyy pandemian jälkeen

Lentoyhtiöiden kattojärjestö IATA piti kesäkuun alussa vuosikokouksen Istanbulissa. Järjestön pääjohtaja Willie Walshin iloitsi kokouksessa, että pandemiavuosien jälkeen lentoliikenne on kääntynyt jälleen kannattavaksi. Matkailun elpyminen on yllättänyt matkailualan ja lentoyhtiöt.

IATA arvioi, että lentoyhtiöt tekevät tänä vuonna voittoa 9,2 miljardia euroa.

Turkin ohella Lähi-Idästä voi kehittyä muutamassa vuodessa merkittävä matkailukohde eurooppalaisille.

– Tämä on yksi alue, joka on hyötynyt tapahtuneesta uudelleenreitityksestä. Euroopan sodan vaikutus voi olla erittäin merkittävä tietyissä paikoissa, kuten esimerkiksi Suomessa. Tästä liikenteen siirtymisestä hyötyy tietysti Lähi-itä.

Moni Lähi-idän öljyntuottajamaa aikoo lähivuosina muuttaa elinkeinorakennetta öljykaupasta turismiin. Esimerkiksi Saudi-Arabia rakentaa Punaisenmeren rannikolle kokonaista kaupunkia, josta osaa suunnitellaan matkailun tarpeisiin. Hiljattain Saudi-Arabia kertoi tilaavansa Boeingilta yli sata laajarunkokonetta, joita tarvitaan tuomaan turisteja maahan.

Oman Airin hallintojohtaja Abdulrazaq J. Alraisi sanoo, että EU:n ja Omanin välille lähikuukausina sopivittava lentoliikennesopimus mahdollistaa suorien lentojen aloittamisen mistä tahansa eurooppalaisesta kaupungista suoraan Omaniin.

Oman puolestaan on hiljattain avautunut matkailijoille. EU ja Oman sopivat loppuvuodesta tai viimeistään ensi vuoden alussa lentoliikenteen avaavasta open skies-sopimuksesta, jolloin mistä tahansa eurooppalaisesta kaupungista voidaan avata lentoyhteys Omaniin.

– Omanilla on vuoteen 2040 ulottuva suunnitelma, joka tähtää matkailun kehittämiseen ja sen kukoistukseen. Tulemme näkemään paljon matkailijoita, erityisesti Euroopan maista, sanoo EU:n ja Omanin lentoliikennesopimuksen yksi pääneuvottelijoista, Oman Airin hallintojohtaja Abdulrazaq J. Alraisi.

Lähi-Idän menestymiseen nousevana matkailukohteena liittyy kasvavia paineita siitä, miten päästötöntä sinne matkustaminen tulee olemaan.

– Öljyntuottajamaiden on panostettava esimerkiksi sähköisten polttoaineiden kehittämiseen, jolloin fossiilisista polttoaineista tulee vähemmän houkutteleva vaihtoehto mutta kestävän lentopolttoaineen tuotannosta sitäkin houkuttelevampaa. Silloin he voisivat olla osa tätä muutosta, pohtii IATA:n pääekonomisti Marie Owens Thomsen.

