Kokaiinin käyttö painottuu Suomessa pääkaupunkiseudulle – alueelliset erot huumeiden käytössä ovat yhä suurempia

Kokaiinin käyttö on painottunut Suomessa pääkaupunkiseudulle, jossa sen käyttö on myös lisääntynyt.

Jätevesitutkimusten perusteella ylivoimaisesti suosituin stimulanttihuume suurimmassa osassa Suomea on amfetamiini.

Huumeiden käytössä on yhä suurempia alueellisia eroja, osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore jätevesitutkimus. Pääkaupunkiseudulla huumeiden kokonaiskäyttömäärien kasvu on ollut voimakasta vuodesta 2012 lähtien, jolloin jätevesitutkimuksia alettiin tehdä Suomessa. Useilla pienillä paikkakunnilla huumeiden käyttö on puolestaan pysynyt ennallaan.

Suurimmassa osassa Suomea amfetamiini on jätevesitutkimusten perusteella ylivoimaisesti suosituin stimulanttihuume, mutta sen käyttö on pysynyt selvästi alle vuoden 2020 ennätystason. Tosin tämän vuoden alussa amfetamiinin käyttö on kasvanut hieman suurissa kaupungeissa viime vuoteen verrattuna.

– Lainvalvontaviranomaisten laajat huumetakavarikot ja kiinniotot vaikuttivat keväällä 2021 selkeästi huumetilanteeseen. Muutos on näkynyt ennen kaikkea amfetamiinin käytössä. Kokaiinin käytön osalta vaikutukset jäivät puolestaan väliaikaisiksi, arvioi THL:n yksikönpäällikkö Teemu Gunnar tiedotteessa.

Amfetamiinin käytön vähentyminen on näkynyt Gunnarin mukaan myös muissa yhteiskunnallisissa ongelmissa. Esimerkiksi huumerattijuopumusten määrä on vähentynyt kahden viime vuoden aikana.

– Kokaiinin voimakas käytön kasvu ei puolestaan ole vielä näkynyt vastaavalla tavalla muissa tilastoissa. Tämä viittaa, että kyseisiä huumeita käyttävät ainakin osittain eri ryhmät. Kokaiinin käyttö painottuu voimakkaasti viikonlopuille.

Ekstaasia käytetään enemmän suurissa kuin pienissä kaupungeissa

Jätevesitutkimuksissa tutkitaan amfetamiinin ja kokaiinin käytön lisäksi myös muita huumausaineita. Ekstaasia käytetään jätevesitutkimusten perusteella enemmän suurissa kuin pienissä kaupungeissa.

Metamfetamiinia käytetään tällä hetkellä Suomessa suhteellisen vähän. Muuntohuumeisiin kuuluvan alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt merkittävästi Helsingin seudulla vuoden 2022 alusta lähtien. Keväällä 2023 sen käyttö on ollut ennätyksellisellä tasolla.

Jätevesitutkimuksen näytteet otettiin viime vuoden lopulla 27 kaupungin seudulta. Helsingissä, Turussa ja Tampereella näytteitä otettiin myös tämän vuoden maaliskuussa. Tutkimus kattaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.