Ex-presidentti Trumpin mukaan häntä vastaan on nostettu syytteitä salaisiin asiakirjoihin liittyen

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump sanoo, että häntä vastaan on nostettu syytteitä salaisten asiakirjojen käsittelystä hänen virkakautensa päättymisen jälkeen.

Jälleen presidentiksi pyrkivä Trump kirjoittaa omassa Truth Social -viestipalvelussaan, että hänet on kutsuttu liittovaltion tuomioistuimen eteen tiistaina Miamissa.

– Korruptoitunut (Joe) Bidenin hallinto on ilmoittanut asianajajilleni, että minua vastaan on nostettu syyte, Trump kirjoittaa.

– En koskaan uskonut, että näin voisi tapahtua Yhdysvaltojen entiselle presidentille.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain entinen presidentti, jota vastaan on nostettu syytteitä liittovaltiotasolla. Hän on useaan otteeseen kieltänyt tehneensä mitään väärää.

Oikeusministeriö ei ole vahvistanut

Liittovaltion syyttäjät ovat sanoneet, että Trump otti noin 11 000 asiakirjaa hänen Floridan Mar-a-Lago-kartanoonsa sen jälkeen, kun hänen perisenttikautensa loppui vuonna 2021.

Nimetön lähde kertoo syytteistä myös ainakin Reutersille. Lähteen mukaan Trumpia syytetään yhteensä seitsemästä rikoksesta, mukaan lukien salaisten asiakirjojen hallussapitämisestä sekä oikeuskäsittelyn estämisestä.

Maan oikeusministeriöltä ei AFP:n mukaan saatu välitöntä vahvistusta syytteille. Myöskään Trumpin asianajajat eivät vastanneet heti kommentointipyyntöön.

Entistä presidenttiä vastaan on käynnissä useita eri oikeusjuttuja, jotka voivat johtaa rikossyytteisiin. Ensi maaliskuussa alkaa rikosoikeudenkäynti, joka liittyy tapaukseen, jossa Trumpin epäillään väärentäneen yritystietojaan peitelläkseen maksuja, jotka tehtiin pornonäyttelijä Stormy Danielsille.

New Yorkissa oikeus katsoi toukokuussa Trumpin syyllistyneen 1990-luvulla kirjailija-toimittaja E. Jean Carrollin seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Yhdeksänhenkinen valamiehistö katsoi Trumpin syylliseksi myös kunnianloukkaukseen tämän solvattua Carrollia sosiaalisessa mediassa. Kyseessä ei ollut rikossyyte, vaan siviilioikeusjuttu.

Lähteet: AFP, Reuters

