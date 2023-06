Syytteet salaisten asiakirjojen viemisestä ovat vain yksi Trumpia uhkaavista oikeusjutuista – nämäkin tapaukset ahdistavat ex-presidenttiä

Donald Trump tervehti kannattajiaan 31. toukokuuta Trump Towerin edustalla New Yorkissa.

Yhdysvaltain entisen presidentin, republikaanien presidenttiehdokkaaksi jälleen pyrkivän Donald Trumpin syytteet salaisten asiakirjojen käsittelyyn liittyvässä jutussa ovat vain yksi Trumpin ympärillä pyörivistä rötösepäilyistä.

Listasimme ex-presidenttiin liittyvät meneillään olevat tai häntä uhkaavat oikeusjutut. Lähteinä on käytetty muun muassa The New York Times -lehteä ja CNN-uutiskanavaa.

Salaisten asiakirjojen vieminen

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain entinen presidentti, jota vastaan on nostettu liittovaltiotason syytteitä.

Oikeusministeriö ei ole toistaiseksi kertonut syytteistä julkisuuteen, mutta Trumpin itsensä ja eri medialähteiden perusteella seitsemässä syytekohdassa on kyse kansalliseen turvallisuuteen liittyvien salaisten asiakirjojen luvattomasta hallussapidosta.

Tämä on liittovaltion vakoilua koskevan lain vastainen teko. Trumpia syytetään lisäksi muun muassa asiakirjatietojen tuhoamisesta tai väärentämisestä, väärien lausuntojen antamisesta ja yrityksestä jarruttaa oikeuden toimintaa.

Viranomaiset ovat aiemmin kertoneet, että Trump otti presidenttikautensa päättyessä laittomasti mukaansa tuhansia asiakirjoja, joista osa oli erittäin salaisia. Syytteidenluvun on määrä tapahtua ensi tiistaina Miamissa.

Vaikenemisrahojen maksaminen

Donald Trumpista tuli 4.4. Yhdysvaltain historian ensimmäinen entinen presidentti, jolle on luettu rikossyytteet. Häntä uhkaavat useat muutkin oikeusjutut.

Ensi maaliskuussa alkaa rikosoikeudenkäynti, joka liittyy vaikenemisrahojen maksamiseen pornotähti Stormy Danielsille. Trumpia syytetään yritystietojen väärentämisestä Danielsille maksetun 130 000 dollarin vaikenemisrahan piilottelemiseksi.

Vuoden 2016 presidentinvaalien kampanjaa käyneen Trumpin epäillään halunneen estää Danielsia, jonka oikea nimi on Stephanie Clifford, kertomasta julkisuuteen seksisuhteesta. Kyseessä ovat New Yorkissa nostetut osavaltiotason syytteet.

Tapauksen myötä Trumpista tuli ensimmäinen Yhdysvaltain entinen presidentti, joka on saanut rikossyytteen.

Avaa kuvien katselu Trumpin epäillään halunneen maksaa pornotähti Stormy Danielsin hiljaiseksi ja piilotelleen tehtyä maksua. Kuva Danielsista eli Stephanie Cliffordista on otettu Los Angelesissa tammikuussa 2020. Kuva: Glenn Francis / Alamy/All Over Press

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Newyorkilainen oikeusistuin katsoi toukokuussa Trumpin syyllistyneen 1990-luvulla kirjailija-toimittaja E. Jean Carrollin seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Valamiehistö katsoi Trumpin syylliseksi myös kunnianloukkaukseen tämän solvattua Carrollia sosiaalisessa mediassa. Kyse oli siviilikanteesta.

Carroll on nostanut Trumpia vastaan jo uuden jutun tämän tuomion jälkeen esittämien kommenttien vuoksi.

Talousrötökset

Trump Organization -konserni tuomittiin joulukuussa newyorkilaisessa oikeusistuimessa veronkierrosta ja kirjanpidon väärentämisestä. Rangaistus oli 1,6 miljoonan dollarin sakko.

Konsernin oikeusjutut eivät ole päättymässä tähän, sillä New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James ajaa siviilikannetta tapauksessa, jossa Trumpin yritysryppään epäillään esittäneen vääristeltyjä tietoja arvostaan pankeille ja vakuutusyhtiöille.

James ajaa Trumpille ja tämän kolmelle lapselle kieltoa toimia yritysjohtajina New Yorkissa. Juttu saattaa olla esillä oikeudessa tulevana syksynä.

Yritys vaikuttaa vaalitulokseen

Viranomaiset tutkivat epäilyjä siitä, että Trump yritti vaikuttaa vuoden 2020 presidentinvaalien tulokseen. Asiaa tutkitaan sekä liittovaltiotasolla että osavaltiotasolla.

Oikeusministeriön erikoissyyttäjä Jack Smith tutkii Trumpin ja tämän kannattajien toimia vaalitulokseen vaikuttamiseksi eri osavaltioissa.

Georgiassa käynnissä olevassa osavaltiotason tutkinnassa viranomaiset epäilevät, että Trump pyrki kumoamaan vaalituloksen yrittämällä vaikuttaa alueellisiin tuloksiin.

Nauhoitetun puhelinkeskustelun perusteella Trump vaati vaaliviranomaista ”löytämään” tarvittavat 11 780 ääntä. Tämä olisi vaikuttanut Georgian osavaltion tulokseen ja siten koko vaalin tulokseen Trumpin eduksi. Päätöstä syytteiden nostamisesta odotetaan elokuussa.

Kongressimellakka

Avaa kuvien katselu Trumpin tukijat rynnäköivät tammikuussa 2021 kongressitaloon Washingtonissa. Kuva: Jim Lo Scalzo / EPA

Oikeusministeriön erikoissyyttäjä harkitsee parhaillaan, nostetaanko Trumpia vastaan syytteitä liittyen tammikuun 2021 kongressimellakkaan.

Kongressin edustajainhuoneen komitean loppuraportin mukaan Trumpia pitäisi syyttää useista mellakkaan liittyvistä rikoksista, kuten kapinan lietsomisesta, virallisten tutkimusten vastustamisesta, juonittelusta Yhdysvaltain hallintoa vastaan ja valheellisten lausumien antamisesta.

Trump pitää kaikkia itseensä kohdistuvia tutkintoja ja oikeusjuttuja poliittisten vastustajiensa masinoimana vainona.

Lähteet: AP, Reuters, AFP