Ilmaisen puistoruokailun suosio on kasvamassa perheiden tiukentuneen taloustilanteen takia

Pääkaupunkiseudun kunnat valmistautuvat lisäämään ruokaa niin sanottuihin puistoruokailuihin. Perheiden taloustilanne on kasvattanut tarvetta lasten ilmaiseen puistoruokailuun.

Pääkaupunkiseudun kunnissa valmistaudutaan lisäämään ruokaa niin sanottuihin puistoruokailuihin. Helsingistä sotien aikana alkunsa saanut lapsille tarkoitettu perinne eli leikkipuistoissa tarjoiltava ilmainen lounas on levinnyt viime vuosina myös muun muassa Järvenpäähän ja Vantaalle.

Kunnissa valmistaudutaan nyt siihen, että perheiden taloudellinen tilanne nostaa ilmaisen leikkipuistoruokailun tarvetta.

Vantaalla ja Järvenpäässä kasvua menekissä

Vantaalla ja Järvenpäässä on jo huomattu, että kysyntää on ollut enemmän kuin aiemmin.

Vantaan kaupunki on jakanut menneen viikon arkipäivät lämmintä ruokaa ja piknikpusseja maksutta alle 18-vuotiaille vantaalaisille. Ilmaisruuan jakelu jatkuu vielä neljä viikkoa.

Lämmintä lounasta saa Hakunilassa, Mikkolassa, Korsossa ja Myyrmäessä. Piknik-pusseja on jaettu Pakkalassa ja Tikkurilassa.

Vantaan varhaiskasvatuspäällikkö on saanut kuntalaisilta kiukkuista palautetta, koska piknikpussit loppuivat alkuviikosta kesken. Lisäksi kuntalaiset ovat viestineet eri puolilta kaupunkia, että ”täälläkin olisi tarvetta ilmaiselle ruualle”.

– Tästä hyvin kantaaottavasta ja aikaisempia vuosia suuremmasta palautteesta uskallan varovasti veikata, että näiden ilmaisten puistoruokailujen tarve on suurempi kuin aikaisemmin. Myös työntekijämme kentältä arvelevat, että perheiden taloudellinen tilanne näkyy puistoruokailussa, varhaiskasvatuspäällikkö Sari Utriainen sanoo.

Piknikpussien määrää lisättiin jo kuluneella viikolla 300:sta 400:aan, jotta ne riittävät kaikille halukkaille. Piknikpussissa on hedelmä, mehukeitto tai smoothie, välipalakeksi ja leivonnainen esimerkiksi. Lämmintä ruokaa on varattu päivittäin 550 annosta.

Tällä tahdilla Vantaalla jaetaan tänä kesänä 22 800 ilmaista ruoka-annosta. Viime kesänä puistoruokailussa jaettiin noin 15 660 lämmintä ateriaa ja piknikpussia. Vantaalla puistoruokailua järjestetään jo viidettä kesää.

Puistoruokailu luo myös yhteisöllisyyttä

Myös Järvenpäässä kaupungin tarjoaman keittolounaan menekki on ollut suurempi kuin aikaisempina vuosina.

– Olemme varautuneet päivittäin 200 annokseen, mikä on pitänyt hyvin paikkansa. Mutta kun viime tiistaina oli kalakeittopäivä, meillä kävi 260 lasta ruokailemassa, lapsiperheiden palvelupäällikkö Marja Häyhä Järvenpään kaupungista kertoo.

Ruokaa saatiin kuitenkin nopeasti lisää eikä kukaan lapsista jäänyt ilman.

Häyhä ei halua arvailla, onko menekin kasvun takana yleinen kustannusten nousu ja lapsiperheiden taloudellinen ahdinko.

– Taustalla saattaa olla osittain perheiden taloudellisia syitä, mutta uskon, että kaupungin aktiivisella tiedottamisella muun muassa some-kanavien kautta on iso merkitys.

Suurin osa keittolounaan syöjistä on alakouluikäisiä lapsia. Yläkoululaisia on näkynyt vähemmän, ja syynä saattaa olla se, että lounasta tarjotaan jo kello 11 alkaen, jolloin moni teini vielä nukkuu.

Järvenpäässä lounasta jaetaan maanantaista perjantaihin juhannukseen saakka. Lounasta saa kahdessa paikassa: Kinnarin koulun ja perhetalo Joutsikin pihoilla. Molemmilla pihoilla järjestetään myös myös muuta ohjelmaa.

– Tämä luo myös yhteisöllisyyttä. Laskimme yhtenä päivänä, että perhetalon pihalla jaettiin 110 annosta ruokaa, mutta paikalla oli 160 henkilöä eli lasten vanhempia tai muita sukulaisia oli mukana, Häyhä kertoo.

Jos ruokaa jää, loppu ei mene roskiin, vaan sitä jaetaan myös vanhemmille.

– Ei sitä ole hirveästi jäänyt, Häyhä sanoo.

Helsingissä uskotaan myös, että menekkiä on

Helsingissä on tänä kesänä ruokaa tarjolla vanhaan tapaan yhteensä yli kolmessakymmenessä leikkipuistossa. Helsingin kaupunki tarjoaa kuumakuljetuksiin soveltuvia keitto- ja pataruokia.

– Kyllä uskon, että tulee enemmän kävijöitä, sanoo leikkipuistojen ruokailusta Helsingin kaupungilla vastavaava ruokapalvelun asiantuntija Sirpa Jalovaara.

Jalovaara kertoo, että tilannetta seurataan jatkuvasti tarkkaan.

– Jos näyttää, että syöjiä tulee enemmän, ruokaa tilataan enemmän. Herkällä silmällä seurataan käyttäytymistä, Jalovaara sanoo.

Ensimmäisestä ruokaviikosta ei Helsingissä ole vielä mitään virallisia tilastoja.

Yle kävi seuraamassa puistoruokailua Helsingin Lauttasaaressa.

Kaupunki tarjoaa edelleen samat ruoat

Helsingin kaupungilla on ruoan kallistumisesta huolimatta tarjolla samat ruoat kuin aiemminkin. Listalta löytyy lasten suosikit kuten kalakeitto ja italianpata. Varma piikki kävijämääriin on myös niinä päivinä, kun listalla on raparperipiirakkaa tai aurinkoinen sää.

Jalovaara sanoo, että jokainen leikkipuisto tilaa omat ruokansa ja on valmistautunut jo keväästä alkaen, jos on näköpiirissä asoita, joita pitää ottaa huomioon tilausmäärissä.

– Meillä on ammattitaitoiset henkilöt tekemässä ruokatilauksia. Tarkoitus on, että kaikki saavat ruokaa, Jalovaara sanoo.

Puistoruokailua myös Keravalla ja Tuusulassa

Espoon kaupunki ei ole enää useampaan vuoteen järjestänyt ilmaisia kesäruokailuja lapsille ja nuorille. Sen sijaan monet pääkaupunkiseudun kehyskunnat tarjoavat puistolounaita.

Keravan kaupunki tarjoaa maksuton puistolounaan arkisin alle 16-vuotiaille keravalaisille lapsille ja nuorille heinäkuun loppuun saakka. Ruokalistan mukaan ensi maanantaina on tarjolla napolinpataa.

Tuusulassa puistoruokailu järjestetään arkisin neljässä kuntakeskuksessa tässä ja ensi kuussa. Lounas on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille tuusulalaisille. Ensi viikolla on Tuusulassa lounaan lisäksi luvassa sirkustyöpajoja. Myös nuoriso-ohjaajia on paikalla.

Sipoon kunnan puistoruokailun lista lupaa ensi maanantaiksi broilerinakki-perunasoselaatikkoa .