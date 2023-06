Lohestuskauden aloituksessa ollut Noora Kettula: ”Viime vuonna poikakaverin myötä tulin tänne kokeilemaan lohestusta ja koukkuun jäin”

Noora Kettula ja Jonas Laakkonen olivat omissa porukoissaan Tornionjoella. Laakkosella meni tällä kertaa ennätykset uusiksi. Kalatutkija Ville Vähä ennakoi lohivuodesta hyvää. Toimittajana on Jari Peltoperä. Kuvaajana Antti Ullakko.

Tornionjoella on toistamiseen isojen lohien vuosi. Väylän alajuoksulta on noussut kalastuskauden ensimmäisen viikon aikana useampi yli parikymmentäkiloinen lohi.

Tämän kesän lohestuskausi alkoi Tornionjoella kesäkuun ensimmäinen päivä. Ensimmäisten joukossa lohta oli yrittämässä vaasalainen opettajaksi opiskeleva Noora Kettula. Hän on toista kertaa Matkakoskella heittämässä punttia.

– Pienestä pitäen olen kalastanut, varsinkin vaarin kanssa. Viime vuonna poikakaverin myötä tulin tänne kokeilemaan lohestusta ja koukkuun jäin.

Noora Kettula kertoo, että tänä vuonna ensimmäiset päivät olivat rannalla aika hiljaisia. Vasta neljäntenä päivänä sitten napsahti.

– Minä sain 8,9-kiloisen ja poikakaverini heti perään 13,7-kiloisen lohen.

Tornionjoen Matkakoskella kosken alapuolella lukuisat soutajat koittivat tuuriaan ja punttikalastajat kansoittivat kosken rannan jälleen melkein ruuhkaksi asti.

Kuva: Antti Ullakko / Yle

Matkakosken urheilukalastajien sihteeri Juha Hemminki kertoo, että lohen pyynnin ensimmäiset päivät ovat olleet aika hiljaisia kalan tulon suhteen.

– Noin kymmenen kalaa on saatu päivässä ja se on selkeästi vähemmän mitä normaalisti.

Viehekalastus heittopainon avulla eli niin kutsuttu punttikalastus on lauantaista 10. kesäkuuta alkaen kiellettyä Matkakoskella Suomen puolella.

Oululainen Jonas Laakkonen ja 19,7-kiloinen kojamo. Kuva: Olli Vanttaja

Oululainen Jonas Laakkonen on käynyt Tornionjoella vuodesta 2016 lähtien. Tällä kertaa oma ennätys meni uusiksi.

– Ensimmäisenä päivänä tuli 10,2-kiloinen ja maanantaina viikkorauhoituksen jälkeen tuli 19,7-kiloinen merilohi. Vanha ennätys parani kolmella kilolla.

Viime viikon alkupuolella kalaa näytti tulevan paremmin soutajien veneisiin. Utajärveläinen Raine Holappa laski veneensä kaverinsa Hannu Märsyn kanssa vesille Matkakosken alapuolelta. Tulosta tuli heti seuraavana päivänä.

– 15,52-kiloinen kojamo eli uroslohi iski omatekoiseen vaappuun.

Utajärveläinen Raine Holappa (vas.) ja haukiputaalainen Hannu Märsy poseeraavat 15, 54-kiloisen lohen kanssa. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Raine Holapalta syntyy vuodessa parisataa vaappua ja hän kertoo, että omatekoisilla vaapuilla on tullut kalastettua jo pitempään.

Raine Holappa aikoo viettää kesäkuussa kymmenkunta päivää Tornionjoella lohta soutaen.

– Tämä lohestus on kesäharrastuksista ylivoimaisesti tärkein. Kaikki muu kalastus on melkein jäänyt.

Luonnonvarakeskus seuraa lohen nousua Kattilakoskella, jossa on kaikuluotaimet Tornionjoen molemmilla rannoilla.

Erityisasiantuntija Ville Vähä Luonnonvarakeskuksesta ennakoi hyvää tai keskinkertaista lohivuotta alkukauden perusteella.

– Sataatuhatta ei uskalla luvata, mutta voi toivoa sellaista. Sellainen 50 000 voisi olla aivan odotettavissa oleva luku.

Luonnonvarakeskuksen erityisasiantuntija Ville Vähä uskoo kohtuullisen hyvään lohivuoteen. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Kattilakosken mittaushistorian aikana luotaimien ohi on noussut vuosittain noin 17 000–100 000 lohta. Aivan kaikkia lohia mittarit eivät kerro.

Alkukautena tulevat yleensä ensimmäisenä suurimmat kalat. Niitä yli 20-kiloisia lohia on ollut tänä kesänä jo useampia. Se on kyllä aika harvinaista herkkua Tornionjoella.

Joensuulainen Ilkka Ronkainen poseeraa vastapyydetyn 21,4-kiloisen lohen vieressä. Kuva: Juha Hemminki

Ville Vähä kertoo, että viime vuonna oli kaikista vähiten 2–3-kiloista lohta eli kossia.

– Se on kiinnostavaa, että tuleeko sitä kossia tänä vuonna. Toinen asia on niin sanottu lohijalka eli kahden merivuoden kala. Se on yleensä runsain luokka ja sitä oli ehkä viime vuonna hieman vähemmän. Viime vuonnakin oli sitä isoa kalaa tosi paljon.