Tereszkiewicz on päätynyt Cannesista Cannesiin. Hän varttui kaupungissa suomalaisen äitinsä ja puolalais-ranskalaisen isänsä kanssa. Sittemmin Tereszkiewicz on palannut Cannesiin elokuviensa ensi-iltoihin. Hän on Ranskan kirkkain nouseva filmitähti.