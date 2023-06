Suomen suurimman vientisataman liikenne kääntyi kasvuun – aiemmin Venäjältä junilla ja rekoilla tuodut tavarat kulkevat nyt laivoilla

Liikenteen määrä Haminan-Kotkan satamassa on kääntynyt kasvuun.

Suomen suurimman vientisataman tiedotteen mukaan liikennemäärät ovat vahvassa nousussa kevään lakkojen jälkeen.

Liikenteen kasvuun on vaikuttanut aiemmin Venäjältä rautateitse ja rekoilla kuljetettujen tavaroiden siirtyminen laivaliikenteeseen Suomen tuonnissa.

Tammi-toukokuun aikana eniten lisääntyi raakapuun tuonti, jota kulki sataman kautta yli 160 prosenttia aiempaa enemmän. Myös esimerkiksi nestebulkin tuonti on lisääntynyt yli viidenneksellä.

Sen sijaan sataman kautta kulkeva vienti on vähentynyt kolmella prosentilla. Eniten on vähentynyt pakotteiden alla olevan nestebulkin ja sahatavaran vienti. Kasvussa puolestaan on ollut kappaletavaran, sellun, kuivabulkin ja paperin vienti.

Kaiken kaikkiaan tammi-toukokuussa Haminan-Kotkan sataman kautta kulki 12 prosenttia enemmän tavaraa kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuuden vienti huolettaa

Haminan-Kotkan satamassa käsiteltyjen konttien määrä on kasvanut noin prosentilla vuoden takaisesta, mikä on satamayhtiön mukaan tänä keväänä harvinaista Itämerellä.

Satamayhtiön tiedotteen mukaan lähes kaikkien huomattavien Itämeren konttisatamien liikenne on alkuvuonna ollut laskusuunnassa.

Haminan-Kotkan satamassa kävi vuoden alkupuoliskolla 1 039 laivaa, mikä on lähes kymmenen prosenttia enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Huolta satamayhtiölle aiheuttaa tällä hetkellä metsäteollisuuden viennin hiipuminen. Näkymä vientimarkkinan kehityksestä ei kuitenkaan kanna vielä kesän yli.