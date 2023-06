Poliisi epäilee Ruotsin kansalaisia törkeästä huumausainerikoksesta – ”Huumeiden arvo katukaupassa huomattava”, kommentoi tutkinnanjohtaja

Tapaukseen liittyen on otettu kiinni Ruotsin kansalaisia.

Tapauksen esitutkinta on vielä kesken.

Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen esitutkinnassa epäillään törkeää huumausainerikosta, poliisi tiedottaa.

– Tapausta on tutkittu jo tämän vuoden ajan. Epäily törkeästä huumausainerikoksesta on tullut ilmi poliisin omien tutkintatoimien kautta. En pysty tässä vaiheessa vielä avaamaan asioita sen enempää, kommentoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen.

Tapaukseen liittyen on otettu keskiviikkona 7. kesäkuuta kiinni Ruotsin kansalaisia, joita epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Poliisi on käynnistänyt toimenpiteet epäiltyjen luovuttamiseksi Suomeen.

Heinonen kuitenkin kommentoi tapaukseen liittyvän useita erilaisia huumeita, joiden arvo katukaupassa on ”huomattava”.

– Esitutkinnan keskiössä on huumeiden tuominen ja levittäminen. En voi tässä vaiheessa avata, mistä huumeita on Suomeen tuotu. Selvitys on vielä kesken, Heinonen lisää.

Heinonen ei kommentoi, liittyykö tutkinta jollain tapaa Ylen tammikuussa uutisoimaan rikoskokonaisuuteen, jolla oli yhteyksiä Ruotsin Södertäljen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisi tiedottaa asiasta lisää, kun asia siirtyy syyteharkintaan tai kun asiassa selviää lisätietoja.