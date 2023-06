Miljardiluokan vetyhankkeet ovat Suomelle näytön paikka – Business Finland: On positiivista, että Suomi on yrityksille kiinnostava kohde

Osa Suomeen miljardeilla suunnitella olevien vetyhankkeiden taustalla olevista yhtiöistä on tehnyt aikaisemmin valtavia tappioita.

Vetyteollisuuden hankkeiden taustalla olevien yhtiöiden talousluvut eivät ole Business Finlandille avainasemassa, kun yhtiöiden taustoja tutkitaan.

Esimerkiksi Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen investointia harkitseva Plug Power on Helsingin Sanomien mukaan tehnyt aikaisemmin miljarditappioita.

Business Finlandin cleantech-hankkeista vastaavan Markku Kivistön mukaan taustat tutkitaan siltä osin, että yhtiön tekeminen on linjassa Suomen periaatteiden kanssa.

– Tyypillisesti teemme julkisista lähteistä löytyvän tiedon pohjalta perusselvityksen. Taloustietojen osalta luotamme lisäksi siihen tietoon, jonka saamme suoraan heiltä. Sanktioiden osalta olemme tarkkana, että niissä noudetaan Suomen linjaa.

Kivistön mielestä kansainvälisten yritysten historiallista menestystä tärkeämpi asia on se, että saadaan päänavaus hankkeille, jossa suomalaiset kunnat sekä yritykset pääsevät näyttämään maailmanlaajuisesti osaamistaan.

Siksi Business Finland haluaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa myös julkistaa Suomesta kiinnostuneiden yritysten nimet, jotta toiminta olisi mahdollisimman avointa.

– Avoin keskustelu, jota nyt käydään, on toivottavaa. Voisi sanoa toisin päin, että on positiivista, että Suomi on kiinnostava kohde, Kivistö sanoo.

Projektivalmistelussa vastuu kunnille ja yrityksille

Kivistön mukaan toimijoiden kanssa tehtävä valmistelutyö kestää tyypillisesti vuodesta kahteen vuoteen.

Sinä aikana hankkeen kokonaiskuva konkretisoituu, ja kohti loppua alueiden edustajat tuodaan neuvotteluihin mukaan.

Päätös investoinnin toteutumisesta tapahtuu muutaman vuoden päästä, kun lupa-asiat ja rahoitukseen liittyvät seikat ovat selvillä.

– Prosessin aikana taustoitetaan, ja syntyy ymmärrys siitä, minkä tason toimija on kyseessä. Paljon työtä, mutta varsinainen päätös tulee sitten, kun nämä valmistelut on tehty siihen vaiheeseen, Kivistö toteaa.

Yhteyttä Business Finland pitää yrityksiin enimmäkseen alkuvaiheessa. Projektivalmistelussa vastuu siirtyy yleensä kunnille sekä alueen yrityksille.

Kivistön mielestä kyseisen vetyhankkeiden kaltaiset suunnitelmat ovat enemmänkin suomalaisille näytön paikka.

– Kun siinä onnistutaan, niin on mahdollisuus luoda hyvinvointia, työpaikkoja ja osaamista Suomeen. Positiivisen kautta me suhtaudumme näihin, Kivistö sanoo.