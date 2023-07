Roope Lipastin kolumni: Eri sukupolvia on hauska paheksua – varsinkin kun omassa ei ole mitään vikaa

Eri sukupolvilla on tapana lähteä vastakkaiseen suuntaan kuin edellinen. Näin ollen joka toinen on omasta näkökulmasta ihan ok.

Isovanhempieni sukupolvi – edesmennyt toki jo – on niin vanha, ettei heidän aikanaan oltu vielä keksitty eri sukupolville mitään tunnuskirjaimia. Siksi heitä kutsutaan mielikuvituksettomasti sotasukupolveksi.

He tiesivät, mitä on puute ja pula, eivätkä koskaan jättäneet yhtään marjaa poimimatta. Avioeroakaan ei tunnettu, mitä auttoi se, että puolisot eivät yleensä jutelleet keskenään.

Baby boomerista tuli röökaavia liberaaleja tai peräti kommunisteja, mikä oli suurin loukkaus, jonka Tali-Ihantalassa taistelleelle isälle saattoi tehdä.

Sota oli heille niin keskeinen elämänkokemus, että se tunkeutui myös heidän lapsiensa elämään kuristavana ja ahdistavana. Niinpä nämä Baby Boomerit, eli 1946-1964 syntyneet, halusivat tehdä vanhempiinsa täydellisen pesäeron. Heistä tuli röökaavia liberaaleja huithapeleita tai peräti kommunisteja. Se oli suurin loukkaus, mitä Tali-Ihantalassa taistelleelle isälle saattoi tehdä.

Baby Boomerit kuitenkin vanhenivat, kuten ihmisille usein käy, ja nyt he ovat jo pitkään olleet konservatiiveja, jotka paheksuvat esimerkiksi Milleniaaleja, jotka ovat syntyneet suurin piirtein vuosina 1981-1996, ja jotka kieltämättä ovatkin innovoineet monenlaisia hullutuksia – kuten että kaikkeen pitää suhtautua tunne edellä ja maailmasta tulee parempi paikka, kunhan vain käytämme oikeita termejä.

Z-sukupolvi on jo päässyt yliopistoon, mutta ei pysty lukemaan kokonaista lausetta, jos se on kirjoitettu kaunokirjoituksella.

Milleniaalien jälkeen on syntynyt vielä Z-sukupolvi – suurin piirtein vuosina 1997-2015. He puolestaan ovat ensimmäinen sukupolvi, joista osa on jo päässyt yliopistoon, mutta ei pysty lukemaan kokonaista kirjaa, eikä myöskään lausetta, jos se on kirjoitettu kaunokirjoituksella. He menevät palasiksi, jos joku katsoo heitä pahasti, mistä syystä heitä kannattaa pilkata vain kirjallisesti, koska he eivät lue.

Ja sitten on vielä yksi sukupolvi, järkisukupolvi, eli X-sukupolvi. Me olemme syntyneet noin vuosina 1965-1980. Tämän sukupolven peruskokemus lapsuudesta ja nuoruudesta on, että kukaan ei välittänyt mistään, ja lopputuloksena kaikkeen suhtaudutaan naureskellen.

Järkisukupolvi ajeli lapsuutensa ilman turvavöitä farmariauton tavaratilassa takaa tuleville ilmeillen ja tupakansavua hengittäen.

Meitä ei kauheasti kasvatettu eikä perään huudeltu. Jos jutut menivät pieleen, niin ensin varmistettiin, etteivät vanhemmat saa tietää, ja sitten korjattiin asia itse. Meidän vanhempamme, ne taistolaishippibabyboomerit, olivat sellaisia, että jos hyppäsi vaikka katolta ja meni jalka poikki, niin he olivat huolissaan siitä, että ei kai vain tasakaton huopakatteeseen tullut halkeamaa.

Me ajelimme lapsuutemme ilman turvavöitä farmariauton tavaratilassa takaa tuleville ilmeillen ja tupakansavua hengittäen. Kaulassa oli avain, että pääsi kotiin, jossa ei tosin ollut ketään. Isät ja äidit eivät roikkuneet meidän jäkisharjoituksissamme, mikä oli kaikkien mielestä hyvä juttu. Vanhemmat eivät järjestäneet mitään. Ikinä. No, synttärit, mutta ne pidettiin tietenkin kotona eikä missään ulkoistetussa elämyspuistossa.

Ylipäänsä vanhemmilla oli vanhempien puuhat, lapsilla lasten. Leikkimme olivatkin hienostuneita, kun saimme järjestää ne itse: ammuttiin ja heiteltiin toisiamme erilaisilla esineillä.

Ilmapistoolisotaa leikittiin sinitarrapanoksilla, mutta päähän ei saanut tähdätä. Sama päti ritsasodassa.

Yksi hauska oli ”lihakasa”, jonka ideana oli, että hypättiin kaikki isoon kasaan ja se joka jäi alimmaksi, oli paitsi yleensä pienin, myös häviäjä. Ilmapistoolisotaa leikittiin sinitarrapanoksilla, mutta päähän ei saanut tähdätä. Sama päti ritsasodassa. Kolmetoistavuotiaasta eteenpäin oltiin viikonloput kännissä lähimetsässä.

Ihmekö sitten, että kaiken tuon sinänsä hauskan vastuuttomuuden jälkeen mentiin kasvatuksessa taas toiseen ääripäähän: meistä tuli helikopterivanhempia, jotka pörräävät omien lasten edessä ja tasoittavat tietä hänen korkeutensa saapua.

Ylisuojeleva vanhemmuus syntyi siitä, kun X-sukupolvi muisteli, mitä oli itse tehnyt teininä ja käsitti, että ei helkkari... Niinpä meidän kullannuppuja ei päästetty yksin minnekään. Ne vietiin autolla eri treeneihin seitsemän kertaa päivässä, jotta pysyivät poissa pahanteosta – ja hei tässä olis vähän valmiiksi kuorittuja omenoita, soitanko opettajallesi ettei sinulta saa vaatia mitään?

Tulevaisuuden sukupolvi luultavasti taas huutelee vanhemmilleen kauheita loukkauksia ja lukee torilla ääneen Peppi Pitkätossun poistettuja kohtauksia.

Näin ollen sen sijaan että paheksuu nuorempien sukupolvien edesottamuksia – kuten oma sukupolveni minä etunenässä alkaa nyt tehdä, kun boomereista alkaa virta jo loppua – kannattaisi aina ensin katsoa peiliin.

Lohdutuksena voi onneksi muistaa, että seuraava sukupolvi mennee taas toiseen äärilaitaan. T-sukupolvi (T niin kuin tulevaisuus), luultavasti palaa ryyppäämään ja rälläämään ja huutelee vanhemmilleen kauheita loukkauksia, joista suurin on lukea Peppi Pitkätossun poistettuja kohtauksia ääneen torilla.

Minä niin toivon, että ehdin nähdä sen.

Roope Lipasti

Kirjoittajan sukupolvi on nyt vallassa, joten ei kannata ryppyillä (ainakaan vielä pariin vuoteen).

