Vuosia kestänyt ruokinta kesytti luonnonsuojelualueen asukit – vääränlainen ravinto voi olla linnuille kohtalokasta

Luonnonvaraisten eläinten kohtelusta on valistettu Suomessa vuosikymmenien ajan. Työ on tuottanut tulosta: suomalaisilla on suuri halu auttaa luonnon asukkaita.

Auttamisesta monelle tulee ensimmäisenä mieleen ruokkiminen. Tämä ei kuitenkaan aina ole täysin ongelmatonta.

Katariinanlaakso on suosittu ulkoilualue Turussa, eikä ihme. Se on täynnä vehreää maastoa ja luontopolkujen verkosto sivuaa osittain meren rantaviivaa.

Lisäksi metsä on pullollaan erilaisia lintuja ja muita eläimiä.

Eläimet ovat yksi juurisyistä alueen suosioon. Luontopolun varrelle on muodostunut paikkoja, joissa ulkoilijat ruokkivat metsän asukkeja.

Luontoasiantuntija Ari Karhilahti näkee ympäri vuoden tapahtuvassa ruokinnassa ongelmakohtia. Ruokintapaikat muun muassa vetävät rottia puoleensa.

– Lintujen kohdalla ongelmallista on, jos ruokintapaikkaa ei siivota. Jos kesä ja sitä seuraava syksy on vetinen ja kolea, ruokintapaikalle voi tulla kaikenlaisia tauteja, Karhilahti kertoo.

Pahin taudeista on kuputulehdus. Kymmenisen vuotta sitten se vei 80 prosenttia Suomen viherpeippokannasta.

Ruokinnassa tärkeää on oikea-aikaisuus.

– Jättäisin lintujen ruokinnan lumiseen aikaan, kun kaikki muuttolinnut ovat lähteneet, Karhilahti ohjeistaa.

Linnut hyötyvät nimenomaisesti talviruokinnasta. Oikein toteutetulla ruokinnalla linnut ovat keväällä hyväkuntoisia ja saavat terveempiä poikasia.

Kesällä paras apu on vesitarjoilu laakeilta astioilta. Linnut ja muut eläimet kärsivät kesän pitkistä kuivuusjaksoista.

Ulkoilureitin varrella ohjeistetaan oikeanlaiseen ruokintaan – huonolla menestyksellä. Kuva: Hanna Levänen / Yle

Pikaruoka tekee linnuille enkelisiivet

Myös sillä on väliä mitä eläimille syöttää. Esimerkiksi siileille tarjottiin aikanaan mielellään maitotuotteita. Siilit ovat kuitenkin laktoosi-intolerantteja, eivätkä kestä maitoa laisinkaan.

– Siili hotkii maitotuotteita mielellään, mutta sitten ne ovat vatsat ripulilla. Yleiskunto heikkenee ja pahimmassa tapauksessa ne kuolevat, Karhilahti muistuttaa.

Myös Turun eläinsuojeluyhdistykselle on tullut vastaan eläimiä, joille vääränlainen ruoka on aiheuttanut kärsimystä.

Yhdistykseen on tuotu niin kutsuttuja enkelisiipiä, eli lintuja, jotka viihtyvät pikaruokapaikkojen lähettyvillä. Siellä niille tippuu ruokaa ja jotkut jopa ruokkivat niitä. Tällöin ruoka on liian yksipuolista.

– Tämä johtaa pikkuhiljaa siihen, että siipiin tulee kasvuhäiriöitä. Tällöin uloimmat siipisulat kasvavat väärään asentoon, Turun eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Britt-Marie Juup kertoo.

Kasvuhäiriöt vaikuttavat pahimmillaan lintujen lentokykyyn. Myös erilaiset värimuutokset ovat mahdollisia.

Useimmat tarkoittavat hyvää, mutta voivat aiheuttaa vahinkoa

Katariinanlaakso on hyvä esimerkki alueesta, jolla eläinten luottamus on voitettu ruuan voimalla. Luontopolun varrella elävät luontokappaleet kokevat ulkoilijat ruoka-automaatteina ja hakevat ruokaa kädestä saakka.

Kun luonnonvarainen eläin ei pelkää ihmistä, voidaan puhua kesyyntymisestä.

– Se on kiva asia, kun on kilttejä ihmisiä. Mutta keskuudessamme liikkuu sellaisiakin ihmisiä, jotka tekevät pahaa, Britt-Marie Juup toteaa huolestuneena.

Turun eläinsuojeluyhdistys on vuosien varrella ottanut vastaan lukuisia eläimiä, jotka ovat kärsineet ihmisten aiheuttamista vammoista. Tällöinkin eläimiä hoidetaan siten, että ne voidaan lopulta palauttaa luontoon.

– Tämä on eläinten kannalta erittäin tärkeää, Juup sanoo.

Turun eläinsuojeluyhdistyksellä linnunpoikasia hoidetaan luonnonmukaisesti. Kuva: Hanna Levänen / Yle

Moni ihminen tarkoittaa hyvää yrittäessään pelastaa esimerkiksi orvoksi luultua eläimen poikasta.

Tästä kuitenkaan harvoin on kysymys. Useiden lajien emot sirottavat poikasiaan maastoon odottamaan siksi aikaa kun ne hankkivat jälkikasvulleen ravintoa.

– Ihmisille alkaa olla aika selvää, ettei eläimiin saa mennä koskemaan. Mutta mitä isommat silmät ja pienempi eläin, sen varmemmin sitä mennään paijaamaan, Ari Karhilahti harmittelee.

Tällaisessa tilanteessa Karhilahti neuvoo ottamaan kuvan muistoksi ja poistumaan paikalta.

– Keskimäärin 99 prosentissa tapauksissa eläimillä ei ole mitään hätää, asiantuntija muistuttaa.

Kainalohautomo on väärä tapa auttaa

Turun eläinsuojeluyhdistyksen johtokunnan jäsen sekä eläinpelastusauton kuljettaja Pasi Korko muistelee eläimiä, jotka ovat ihmisen auttamishalun kautta päätyneet yhdistyksen huomaan.

Taannoin eläinhoitolalle tuotiin kaksi sorsanpoikasta, jotka paikallinen oli ottanut hoiviinsa niiden ollessa vielä munissa. Henkilö oli omien sanojensa mukaan hautonut munia öisin kainalossaan. Munien kuoriuduttua hän toimitti poikaset yhdistykselle.

– Ymmärrän, että tarkoitus oli hyvä, mutta luontoon ei kannattaisi liikaa puuttua, Korko selittää.

Sorsat voivat nyt hyvin ja saavat yhdistykseltä parasta mahdollista hoitoa.

Nykyihminen tuomitaan usein luonnosta vieraantuneeksi ja tästä on merkkejä. Siksi Katariinanlaakson kaltaisista paikoista on myös hyötyä.

– Onhan tämä hyvä paikka ihmisten ja lasten lähentää luontosuhdettaan. Eläimet ovat loppujen lopuksi ihan kilttejä, kun niihin suhtautuu oikein, Ari Karhilahti toteaa hymyillen.

Ari Karhilahti on pitkän linjan luontoasiantuntija ja -kuvaaja. Kuva: Hanna Levänen / Yle

