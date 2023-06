Rintamaveteraaniliitto lopettaa huomenna toimintansa

Veteraanien rivit harvenevat vuosi vuodelta ja veteraaniliittojen jäsenmäärät näin kutistuvat. Rintamaveteraaniliitto on ensimmäinen, joka lopettaa toimintansa.

Rintamaveteraaniliitto aikoo huomenna liittokokouksessaan tehdä lopullisen päätöksen ajaa alas toimintansa.

1964 perustettu liitto perustettiin talvi-, jatko- ja Lapin sodassa rintamalla taistelleiden ja heidän perheenjäsentensä etujärjestöksi. Parhaimmillaan liitossa oli kymmeniä tuhansia jäseniä.

– Meillä on nyt noin nelisensataa jäsentä, kertoo puheenjohtaja Matti Louekoski.

– Haikeata on, mutta ajan kulumiselle, veteraanien vähenemiselle sekä kunnon heikkenemiselle emme mitään voi, Louekoski jatkaa.

Veteraanijäsenten keski-ikä on 97 vuoden tienoilla, joten toiminta on jo vuosia pyörinyt tuki- ja kannattajajäsenten varassa. Sellainen on Louekoskikin, joka tuli liiton toimintaan 30 vuotta sitten hoitamaan liiton varallisuuden säätiöintiä.

– Silloin oli kentällä sellaista fiilinkiä että myydään kaikki pois ja jaetaan jäsenten kesken tasan, Louekoski kertoo.

Sen sijaan säätiöstä rahoja jaettiin vuosikymmenten aikana tueksi heikoimmassa asemassa oleville veteraaneille.

Veteraanien vähetessä myös varallisuutta on jaettu samaa tahtia pois, ja puheenjohtajan mukaan kassa alkaa olla tyhjä. Apua on annettu jäsenille esimerkiksi kotihoidontuen, kuljetustukien ja eläke-etuuksien kanssa.

– Kaikkea sitä mitä voi kuvitella 90 vuotta täyttäneiden veteraanien arkisessa elämässä tarvitsevan, Louekoski sanoo.

Liitto sai läpi rintamalisän

Liiton merkittävämpänä saavutuksena puheenjohtaja pitää yhdessä muiden veteraanijärjestöjen kanssa läpi taisteltua 140 euron lisää rintamaveteraaneille.

Tuki on puheenjohtajan mielestä edelleen vähän liian alhainen, mutta hyvin tarpeellinen.

Vaikka liitosta ja itse veteraaneistakin aika on jättämässä, veteraaniperinne jää kuitenkin elämään Tammenlehvän perinneliiton suojeluksessa. Perinneliitto jatkaa myös Rintamaveteraaniliiton jäljellä olevien taloudellisten asioiden ja veteraanien asian ajamista.

– Veteraanien toiminta itsenäisyyden, vapauden ja turvallisuuden turvaamisessa on ollut aivan ratkaiseva. Yritetään toimia niin, että tämä perintö säilyy ihmisten mielessä ja sitä osataan asianmukaisesti kunnioittaa, Louekoski sanoo.

Historiallinen päätös lopettaa toiminta osuu samalle vuodelle kuin toinen historiallinen hetki, Suomen Nato-jäsenyys. Jos Nato-tehtävistä aikanaan veteraaneita tulee, heille on perustettava oma liitto, kuten rauhanturvaajaveteraaneillekin on tehty.