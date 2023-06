Museoautot hurmaavat Satakunnassa lauantaina – iäkkäin menopeli tasan 100 vuotta vanha

Etualalla keltainen Opel Six vuodelta 1931 ja taustalla vasemmalla vuosimallin 1937 Pontiac 8 TR Sedan ja taustalla oikealla vuoden 1946 Lincoln Sedan V12.

Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton järjestämät retkeilyajot ajetaan launtaina Porin seudulla. Retkeilyajot on Suomen suurin mobilistitapahtuma, jossa tällä kertaa päristelee 140 enemmän tai vähemmän vanhaa ajokkia.

Vanhojen autojen ystäviä hellitään viikonloppuna Porissa.

Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton järjestämät retkeilyajot ajetaan tällä kertaa Satakunnan maisemissa.

Tapahtumaan ilmoittautui 140 autokuntaa. Ensimmäinen ajoneuvo säntäsi liikkeelle lauantaina klo 9.30. Reittejä on kaksi, joista pidempi on 115 kilometriä. Lyhyempi, 75 kilometrin lenkki, on tarkoitettu ennen vuotta 1950 valmistuneille museoautoille.

– Reittien varrella on leikkimielisiä rasteja, joita autokuntien pitää pysähtyä suorittamaan, valottaa retkeilyajoja tänä vuonna järjestävän Satakunnan mobilistit ry:n puheenjohtaja Jukka Suni.

Retkeilyajoon lähteneet starttasivat Porin keskustasta ja reitit vievät museoautoja niin Luvian, Nakkilan kuin Noormarkunkin kulmille.

Sata vuotta vanha auto mukana kisassa

Retkeilyajoissa nähdään hyvin vanhaa ajokalustoa. Ilmoittautumislistan perusteella ajojen vanhin auto on vuosimallia 1923.

– Ikähaarukka on laaja, kun uusin auto on vuodelta 1991. Museoautoja kuitenkin kaikki, sanoo Jukka Suni.

Retkeilyajoihin otettiin ennakkoa jo eilen perjantaina, kun ohjelmaan kuului entisöinnin laatukilpailu. Tuomaristo kiersi katsomassa, kuinka laadukkaasti kisaan ilmoittautuneet olivat onnistuneet entisöimään menopelinsä.

– Entisöintikilpailussa arvostetaan sitä, että auto muistuttaa mahdollisimman paljon sitä, miltä se näytti tehtaalta lähtiessä, Suni kertoo.

”Ainoastaan kerran hinausauton kyydissä takaisin”

Yksi Porin retkeilyajoihin lähteneistä on kaarinalainen Heikki Jousi. Hän lähtee kisailemaan oman silmäteränsä Wartburg Camping Limousinen kanssa. Elegentti kaunotar on vuosimallia 1959.

Avaa kuvien katselu Heikki Jousi saapui ajoon Kaarinasta vuoden 1959 Wartburgillaan. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

– Olen itse asiassa koonnut tämän yksilön kolmen eri auton osista, paljastaa Jousi.

Hän kertoo olleensa vanhoista autoista kiinnostunut jo aivan pikkupojasta asti. Mobilistitapahtumissa Jousi on kruisaillut jo vuodesta 1986. Vanhan auton kanssa ajaminen on yhdistelmä jännitystä ja nautintoa.

– Ainoastaan kerran olen mobilistitapahtumasta tullut hinausauton kyydissä takaisin, naurahtaa Jousi.

Toivottavasti historia ei toista itseään, nimittäin tuo ainoa kerta sattui Porissa.

Vanhempi auto kerää sympatiaa

Mielikuva siitä, että museoautot olisivat muun liikenteen tulppana, on ainakin Heikki Jousen taivaansinisen Wartburgin kohdalla väärä.

– Kyllä tuolla moottoritiellä ainakin sellaista 80-90 kilometrin tuntivauhtia tulee mentyä. Ja varsinkin pienemmillä kantateillä menee muun liikenteen mukana oikein hyvin.

Vanhan auton ratissa köröttely on kuitenkin ennen kaikkea nautiskelua. Muutkin tienkäyttäjät suhtautuvat museoautoilijoihin varsin suopeasti.

– Se on kiva, kun on vanhemman auton kanssa liikkeellä, niin ihmiset vilkuttelevat ja tervehtivät ystävällisesti, Jousi kiittelee.