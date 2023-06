SDP:n puheenjohtajaehdokkaat kohtasivat: Lindtman mainosti yhteistyökykyään, Kiuru ministerikokemustaan

SDP:n puheenjohtajehdokkaiden Krista Kiurun ja Antti Lindtmanin välillä ei paljastunut suuria poliittisia linjaeroja, kun he kohtasivat ensimmäistä kertaa ehdokkaiden valtakunnallisella kiertueella Helsingissä perjantaina.

Nato-jäsenyyden kannallekin Lindtman ja Kiuru kertoivat kääntyneensä samoihin aikoihin, Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022.

– Sillä hetkellä kun ensimmäiset Iskanderit osuivat Kiovaan ja Ukrainan maaperälle, niin silloin maailma muuttui, Lindtman kuvasi.

Lindtman kertoi pitäneensä pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen palaverin SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin kanssa.

– Siinä ei paljon sanoja tarvittu, kun tiedettiin mitä seuraavaksi tapahtuu ja mihin suuntaan tästä täytyy lähteä.

Krista Kiuru kertoi, että hän ei muuttanut kantaansa Natoon heti samana päivänä, kun Venäjä oli hyökännyt Natoon.

Kiurun mukaan tässä tilanteessa täytyi miettiä, millainen muuri Suomen ja Venäjän välille pystytetään.

– Mutta kyllä aika varhaisessa vaiheessa itsekin heittäydyin Naton kannattajaksi.

Avaa kuvien katselu Krista Kiuru kertoi idolinsa SDP:ssä olevan presidentti Tarja Halonen. Kuva: Lauri Karo / Yle

Kiuru: Tarja Halonen soitteli korona-aikana

Puheenjohtajaehdokkailta kysyttiin, ketkä ovat heidän idoleitaan sosialidemokraattisessa puolueessa.

Kiuru kertoi esikuvakseen presidentti Tarja Halosen. Hän sanoi olevansa Haloselle myös kiitollisuudenvelassa, koska tämä oli soitellut Kiurulle korona-aikana.

– Hän soitteli ja kysyi, että kun tuulee, niin miten sinä pärjäät. Hän antoi tuulensuojaa. Sellainen ihminen, jolla on niin paljon sydämen sivistystä, että hän näkee, että joku ihminen tarvitsee apua ja tulee tueksi ja omalla voimahahmollaan pitää pystyssä, se on hienoa.

Lindtman nosti idolikseen presidentti Mauno Koiviston.

– Koiviston elämäntarina on osa hyvinvointyhteiskuntaa ja osoitus siitä, mikä Suomessa on arvokasta. On aikoja, jolloin pitää taistella ja aikoja, jolloin pitää rakentaa ja sopia. Koiviston ajattelua on aina ohjannut se, että pitää katsoa riittävän pitkälle ja sitä kyllä arvostan suunnattomasti.

Avaa kuvien katselu Antti Lindtman painotti sitä, että SDP:n on keskityttyvä tulevaisuuden kysymyksiin. Kuva: Lauri Karo / Yle

Lindtman: ”Ei valita uutta Sanna Marinia”

Molemmat ehdokkaat sanoivat, etteivät voi jäljitellä Sanna Marinia, jota on tituleerattu muun muassa politiikan rocktähdeksi.

Vaikka tyyli muuttuu, niin puolueen linja ei kuitenkaan muutu, ehdokkaat vakuuttivat.

Antti Lindtman painotti puheissaan tulevaisuuskysymyksiä ja Krista Kiuru arvojohtajuutta.

Lindtmanin mukaan Suomen tulee olla kestävän kehityksen kärjessä, kansainvälinen ja avoin sekä huolehtia, että maassa riittää työntekijöitä niin päiväkodeissa, vanhainkodeissa, busseissa kuin kahviloissakin.

Kiurun mukaan SDP:n tulee olla yhteiskunnan ”oikeudenmukaisuushaukka”.

–SDP:ssä on iso tarve näyttää suomalaisille, että me pystymme tasapainottamaan talouden myös inhimillisesti kestävällä tavalla.

Kiuru: ”Marin minua asteen verran vasemmistolaisempi”

Ehdokkaiden väliltä haettiin eroja muun muassa vasemmisto- ja oikeistodemariudella. Kumpikaan ehdokas ei pitänyt tätä jaottelua kovin olennaisena.

– Liikkeen sisältäpäin katsottuna usein vähän korostuu liikaa se, miten liikettä tai eri ihmisiä ulkoapäin arvioidaan, Lindtman sanoi.

Krista Kiuru kuitenkin tunnustautui vasemmistolaiseksi ehdokkaaksi. Hän sanoi jatkavansa ”Rinteen–Marinin linjaa”.

– Sanna (Marin) on varmaan minua asteen verran enemmän vasemmalla. Toki itsekin näen, että olen varsin vasemmalla oleva poliitikko puolueen sisäisessä arvokeskustelussa.

Avaa kuvien katselu SDP:n uusi puheenjohtaja on todennäköisesti myös uusi oppositiojohtaja. Kuva: Lauri Karo / Yle

Lindtman mainosti yhteistyökykyään, Kiuru ministerikokemustaan

Lindtman kertoi vahvuudekseen erityisesti yhteistyökyvyn ja Kiuru poliittisen kokemuksensa.

– Ensinnäkin kokemus on opettanut sen, että kestävimmät tulokset tulee yhteistyöllä. Niin kauan kuin yhdelläkään puolueella ei ole yli 50 prosenttia kansanedustajatuoleista, niin kauan yhteistyötä tarvitaan, jotta voi saada tuloksia aikaan, Lindtman sanoi.

Kiuru viittasi pitkään ministerikokemukseensa. Lindtman ei ole toiminut ministerinä, mutta on ollut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

– Sellainen ihminen, joka on jo monessa liemessä keitetty, niin sitä on helppo myös arvostella. Mutta semmoinen, joka ei ole vielä mitään saanut aikaan, niin sitä ei voida arvostella, Kiuru sanoi.

Kiuru: ”Uusi hallitus arvopohjaltaan musta”

SDP:n uusi puheenjohtaja tulee olemaan todennäköisesti myös oppositiojohtaja. Yle kysyi ehdokkailta, mihin he tulisivat SDP:n puheenjohtajina tarttumaan tulevan oikeistohallituksen politiikassa.

Kiuru kertoi seuraavansa, miten uusi hallitus tasapainottaa taloutta.

– Jos taloutta tasapainotetaan enemmän toisten kustannuksella kuin toisten, niin moittimista on.

Kiuru sanoi myös, että hallituksen arvoihin on kiinnitettävä huomiota, esimerkiksi sen suhteeseen ihmisoikeuksiin.

– Nyt näyttää siltä, että tämä oikeistolaisin hallitus sitten 1930-luvun tulee olemaan arvopohjaltaan niin musta, että me joudumme haastamaan arvopohjalta tätä hallitusta.

Antti Lindtman sanoi, että SDP:n vaihtoehtoa tarvitaan, jos uusi hallitus lähtee pakittamaan esimerkiksi ilmastotavoitteista.

– Tai lähtee kääntämään Suomea impivaaraksi, joka uhkaa muuttua umpivaaraksi. Tai tekemään sellaisia leikkauksia, esimerkiksi terveyspalveluihin tai koulutukseen, jotka voivat tulla kalliiksi, leikata tulevaisuudessa meidän kasvua.