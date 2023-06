Mestarien liigan finaalissa on täysin ennenkuulumaton lähtökohta – seuraa näitä neljää taisteluparia, jotka ratkaisevat ottelun

Manchester City ja Inter kohtaavat Mestarien liigan finaalissa Istanbulissa 10.6. kello 22.

Espanjalainen Pep Guardiola, 52, saapui Manchester Cityn päävalmentajaksi kaudeksi 2016–17. Sen jälkeen City on voittanut Valioliigan peräti viidesti, FA-cupin kahdesti ja liigacupin neljästi.

Vuosi vuodelta keskustelu on kuitenkin pyörinyt yhä vahvemmin sen ympärillä, että Guardiolan City on epäonnistunut Mestarien liigassa. Lähimmäksi joukkue pääsi keväällä 2021, mutta lontoolaisjoukkue Chelsea voitti finaalin.

Nyt Manchester City voi valloittaa triplan. Englantilaisista joukkueista Valioliigan, FA-cupin ja Mestarien liigan on samalla kaudella voittanut vain Manchester United 1998–99.

Avaa kuvien katselu 52-vuotiaalle Pep Guardiolalle tripla olisi uran toinen. Hän valloitti kotimaan liigan ja cupin sekä Mestarien liigan jo Barcelonan päävalmentajana 2008–09. Kuva: Getty Images

Inter on voittanut Mestarien liigan viimeksi 2010 Jose Mourinhon johdolla. Sen jälkeen alkoivat kuivat kaudet. 2012–2018 milanolaiset eivät yltäneet ollenkaan Mestarien liigaan.

Vuosikymmenen vaihteessa Antonio Conten johdolla alkoi uusi nousu. 2020–21 Inter voitti Serie A:n päättäen Juventuksen yhdeksän vuoden valtakauden. Sen jälkeen Inter on ollut Serie A:ssa toinen ja kolmas, mutta eteni tänä keväänä sensaatiomaisesti Mestarien liigan finaaliin saakka.

Avaa kuvien katselu 47-vuotias entinen huippuhyökkääjä, Simone Inzaghi, on ollut Interin päävalmentajana kesästä 2021. Kuva: Getty Images

Kaikki paineet manchesterilaisilla

– Se, voitammeko Mestarien liigan finaalin, ei määrittele sitä, mitä tämä joukkue on saavuttanut viimeisen kuuden vuoden aikana. Se auttaa valtavasti, että voin sanoa meidän olevan yksi kaikkien aikojen parhaista Valioliigan joukkueista, Cityn puolustaja Kyle Walker väitti.

On silti selvää, että kaikki paineet ovat manchesterilaisilla. Monien mielestä FA-cupin finaali, jossa City kohtasi paikalliskilpailijansa Unitedin, oli paljon isompi vuori kiivettäväksi.

– Odotettavissa on ehdottomasti taktinen taistelu, mutta City on jopa hämmästyttävän selvä ennakkosuosikki. Citylle on maalailtu jopa 75 prosentin todennäköisyyttä voittoon, mikä on ennenkuulumatonta, Ylen jalkapalloasiantuntija ja jalkapallovalmentaja Miika Nuutinen aloitti.

Asetelmat korostavat sitä, että Cityn kannalta olisi valtava pettymys, jos tripla jäisi saavuttamatta.

– Koko tämä projekti, mikä Cityn ympärillä pyörii ja mitä varten Guardiola hankittiin, kulminoituu tämän yhden turnauksen voittamiseen, Nuutinen muistutti.

Koska pelissä on niin selvä ennakkosuosikki, ottelun alku on hyvin määrittävä. Nuutisen mukaan taktinen mittelö käynnistyy, jos Inter selviää ensimmäiset 25–30 minuuttia.

– City on aloittanut pelejä tällä kaudella ihan hurjalla tavalla, esimerkiksi Real Madridia vastaan, ja antanut statementin, että tässä pelissä on vain yksi joukkue.

Manchester Cityn ja Inter Milanon tie Istanbulin finaaliin Näin Cityn ja Interin taival kauden Mestarien liigassa on edennyt: Manchester City (4 voittoa, 2 tasapeliä) voitti alkulohkonsa ennen Dortmundia, Sevillaa ja FC Kööpenhaminaa. Inter (3 voittoa, 1 tasapeli, 2 tappiota) jäi alkulohkossaan Bayern Münchenin taakse, mutta päihitti Barcelonan ja Plzenin. Pudotuspeleissä City tyrmäsi Leipzigin yhteismaalein 8–1, kaatoi sitten Bayernin maalein 4–1 ja välierissä Real Madridin 5–1. Inter on matkalla finaaliin pudottanut FC Porton maalein 1–0, Benfican 5–3 ja AC Milanin 3–0. Avaa

Avaa kuvien katselu Atatürkin olympiastadionia Istanbulissa laitettiin valmiiksi illan finaaliin. Kuva: UEFA / Getty Images

Onko Interillä mitään palaa?

Lähtökohtien takia pelin kulkua on helppo ennakoida: City hallitsee palloa ja Inter pysyy kuoressaan.

– Joku voisi kysyä, miksi Inter pärjäisi tässä pelissä. On parikin asiaa, jotka puoltavat, että Inter voi haastaa Cityn, Nuutinen alustaa.

Kaikki joukkueet joutuvat olemaan Cityä vastaan paljon ilman palloa ja puolustamaan alhaalla. Interillä se on kuitenkin ollut tapa, jolla joukkue on pelannut läpi kauden. Simone Inzaghin joukkue voitti myös Italian cupin, ja on cup-otteluissa muokannut pelaamistaan entistä puolustavammaksi.

– Inter on tottunut olemaan matalassa blokissa, 5–3–2-muodossa pitkiä aikoja. Kaikista lohkovaiheesta jatkoon päässeistä joukkueista Inter on kaikkein vähiten prässännyt vastustajaa hyökkäysalueella.

Harva joukkue pelaa enää nykyisin puhtaalla kahden hyökkääjän kärkiparilla, mutta Inzaghin Inter luottaa siihen. Tämä on Nuutisen mielestä erityisen mielenkiintoinen yksityiskohta.

– Jos mietitään, mitkä joukkueet ovat aiheuttaneet Citylle ongelmia tällä kaudella, esille nousee Brentford, joka luottaa aika samanlaisiin konsepteihin kuin Inter. Vaikka Cityä on vaikea haavoittaa, Interillä on ehkä ne lääkkeet, joilla se voi tapahtua.

Avaa kuvien katselu Interin joukkue harjoitteli Simone Inzaghin johdolla finaalistadionilla Istanbulissa perjantaina. Kuva: Getty Images

Taistelu 1: Haaland – Interin topparit

Jokainen joukkue joutuu pohtimaan, miten pysäyttää Cityn norjalaishirmun Erling Haalandin, joka laittoi Valioliigan maaliennätyksen uusiksi ja voittaa myös Mestarien liigan maalipörssin.

Interin kolmen topparin linjassa pelaavat Matteo Darmian, Francesco Acerbi ja Alessandro Bastoni.

– Fakta on totta kai se, että Haaland on pidettävä pihdeissä boksissa, kun Inter on matalassa blokissa, jolloin City saa paljon mahdollisuuksia keskityksille. Haalandia pitää pystyä vartioimaan kahdella pelaajalla.

– Dilemma tulee siinä, että mitä enemmän sitoo pelaajia Haalandiin, sen vähemmän jää tukea laidoille. Ja on vähemmän pelaajia valmiina ottamaan vastaan Cityn keskikenttäpelaajien juoksuja boksiin, esimerkiksi Ilkay Gündoganin, joka ratkaisi FA-cupin finaalin.

Koska Inter puolustaa alhaalta, Haalandille ei synny isoja tiloja, joihin tehdä juoksuja. Tästä huolimatta 22-vuotias norjalainen on maailman kovin uhka rangaistusalueella.

Avaa kuvien katselu Erling Haaland kuritti entistä seuraansa Dortmundia alkulohkossa akrobaattisella osumalla. Hän teki Valioliigassa 36 maalia 35 pelissä ja on tehnyt Mestarien liigassa 12 maalia 10 pelissä. Kuva: Getty Images

Avaa kuvien katselu Interin keskimmäiselle topparille, Francesco Acerbille, lankeaa suurin vastuu Erling Haalandin pimentämisessä. Kuva: LightRocket / Getty Images

Taistelu 2: Interin kärkipari – Cityn tasapaino

Interin hyökkäyspelaaminen pohjautuu Cityä vastaan väkisinkin pitkiin palloihin ja suoraviivaiseen etenemiseen.

– Heillä on hyvin traditionaalinen kärkipari, jossa yleensä ovat Edin Dzeko ja sitten Lautaro Martinez tai Romelu Lukaku. Logiikat ovat todella selvät, eli toinen pyrkii voittamaan ykköspalloja, toinen haistelee kakkospalloja.

– Jotta Inter voi haavoittaa Cityä kärkiparin pitää voittaa pitkiä palloja ja käynnistää hyökkäyksiä.

Koska City on kompuroinut aiemmilla kausilla Euroopassa, Guardiola on tehnyt filosofisen muutoksen. Puolustaessa Cityllä on käytännössä neljän topparin linja. Välierissä Realia vastaan se oli oikealta muodossa Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias ja Manuel Akanji.

– Se tekee Citystä todella hyvän puolustamaan pitkiä syöttöjä. Siksi tämä on mielenkiintoinen taistelu. Cityä on ollut vaikea haavoittaa näin, toisaalta Interin kärkiparin yhteistyö on ollut todella saumatonta.

Vaisujen MM-kisojen jälkeen Lautaro Martinez on ollut huippuiskussa, viimeiseen 13 otteluun 11 maalia.

Avaa kuvien katselu Kyle Walker (vas.) ja John Stones juhlivat viikko sitten FA-cupin voittoa. Kuva: Manchester City FC / Getty Images

Avaa kuvien katselu Interin Lautaro Martinez (vas.) ja Edin Dzeko riistämässä palloa AC Milanin Sandro Tonalilta Mestarien liigan välierässä. Kuva: Getty Images

Taistelu 3: Denzel Dumfries – Jack Grealish

Jack Grealish, 27, siirtyi syksyllä 2021 Aston Villasta Manchester Cityyn Britannian ennätyssummalla, noin 117 miljoonalla eurolla. Yleensä vasemmalla laidalla viihtyvä Grealish on tällä kaudella lunastanut hintalappuaan.

Interin oikealla wing-backilla Denzel Dumfriesilla on täysi työ pelata Grealishia vastaan laidalla. Etenkin kun odotettavissa on tilanteita, ettei hollantilainen saa tukea toppareilta tai keskikentältä, kun Inter joutuu miehittämään rangaistusaluetta tarkasti.

Dumfries, 27, on kuitenkin myös erittäin tärkeä hyökkäyspään ase Interille. Nuutisen mukaan Mestarien liigassa on vain kaksi puolustajaa, jotka ovat ottaneet peliä kohti enemmän kosketuksia palloon vastustajan boksissa. Dumfriesin tavaramerkki on nousta toisesta aallosta taka-alueelle, kun Inter hyökkää vasemmalta.

– Kun Inter hyökkää nopeasti, se mittaa Grealishia, pystyykö hän seuraamaan Dumfriesia. Tämä on potentiaalinen skenaario, miten Inter voi haavoittaa Cityä.

Avaa kuvien katselu Jack Grealish on ollut Citylle kaikki kaikessa matalien blokkien murtamisessa, sanoo Nuutinen. Hän pystyy kuljettamaan sisään, pelaamaan seiniä ja on löytänyt yhteyden Haalandin kanssa. Kuva: NurPhoto / Getty Images

Avaa kuvien katselu Juoksuvoimaisen Denzel Dumfriesin rooli Interin laitapelaamisessa on suuri. Kuva: DeFodi Images via Getty Images

Taistelu 4: Maalivahdit

Nuutinen muistuttaa, että maalivahtien roolia yksittäisessä, jättiläismäisessä ottelussa ei kannata aliarvioida. Ottelut ratkaistaan rangaistusalueilla.

Kamerunilainen Andre Onana pelaa Interin maalilla sensaatiomaista Mestarien liigan kautta, kun taas Cityn maalilla brassivahti Ederson ei ole täysin vakuuttanut.

– Jos katsotaan maalia kohti suuntautuneita laukauksia ja maaliodottamaa, Onana on pystynyt voittamaan odottamaa enemmän kuin kukaan toinen, ja pelastanut datan valossa kahdeksan maalia.

– Tämä on yksi kulminaatiopiste varsinkin, jos Cityn peli ei aivan kulje, ja Interin blokki pystyy estämään jatkuvat maalintekotilanteet. Silloin Onanaan 1–2 isoa pelastusta voivat riittää pitämään Interin pelissä mukana.

Avaa kuvien katselu Andre Onana siirtyi Ajaxista Interiin viime kesänä. Kuva: PA Images / Getty Images

Avaa kuvien katselu Ederson on ollut Manchester Cityn ykkösvahti siirryttyään seuraan 2017 Benficasta. Kuva: Getty Images

Finaalitilastoja Manchester City on pelannut Mestarien liigan finaalissa vain kerran. Chelsea voitti kevään 2021 finaalin 1–0 Kai Havertzin osumalla. Sen lisäksi Cityn ainoa eurofinaali on silloisen Cup-voittajien cupin loppuottelu keväällä 1970. City voitti puolalaisen Gornik Zabrzen 2–1. Inter on voittanut Mestarien liigan 1964, 1965 ja 2010. Kevään 2010 finaalissa Inter kaatoi Bayernin 2–0 argentiinalaisen Diego Militon osumilla. Inter on voittanut Uefa-cupin (nyk. Eurooppa-liiga) 1991, 1994 ja 1998. Eniten Mestarien liigan voittoja, 14, on Real Madridilla. Päävalmentajista useimmin, neljä kertaa, Mestarien liigan on voittanut Carlo Ancelotti. Pep Guardiola voi nousta kolmeen voittoon yhdessä Bob Paisleyn ja Zinedine Zidanen kanssa.

