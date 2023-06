Kolumbiassa lento-onnettomuuden jäljiltä kadoksissa olleet lapset on löydetty elossa

Kuva: Alamy / All Over Press

Kolumbiassa yli viisi viikkoa sitten tapahtuneessa lento-onnettomuudessa kadonneet lapset on löydetty elossa. Lapsia kuljettanut lentokone putosi Amazonin sademetsään toukokuun alussa.

Lapset ovat iältään 13-, 9- ja 4-vuotiaita, nuorimmainen vain 11 kuukautta. Lapset olivat kadoksissa 40 päivää toukokuun alussa tapahtuneen lento-onnettomuuden jälkeen jälkeen.

– Ilouutinen koko maalle, kirjoitti Kolumbian presidentti Gustavo Petro Twitterissä.

Twiitin lisäksi Petro on lisännyt kuvan, jossa viidakossa olevien etsintäjoukkojen lisäksi näkyy myös lapsia.

Lapsia etsittiin suuren joukon voimin. Etsintöihin osallistui uutistoimisto Reutersin mukaan sotilaita, palomiehiä ja siviili-ilmailuviranomaisia. Petro kertoi jo kerran aiemmin, että lapset olisivat löytyneet. Tuolloin tieto osoittautui vääräksi.

Lento-onnettomuudessa kuoli kolme aikuista. Yksi kuolleista matkustajista oli lasten äiti. Perhe kuuluu Huitoto-heimoon.

Turmakone oli ollut matkalla San Jose del Guaviareen, joka on yksi tärkeimmistä kaupungeista Kolumbian puolella Amazonin sademetsässä. Lentokoneella kulkeminen on yleistä alueella, koska teitä on harvakseltaan ja joen kautta kulkeminen on niin ikään vaikeaa.