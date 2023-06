Analyysi: Vihreiden uudelta puheenjohtajalta odotetaan suurta ihmettä ja miehiäkin pitäisi houkutella puolueeseen

Vihreiden uusi johtaja on tuore kasvo Sofia Virta. Hänen pitäisi pelastaa puolue, jota omatkin ovat arvostelleet moraaliposeerauksesta, kirjoittaa politiikan toimittaja Kristiina Tolkki.

Vihreät valitsi puheenjohtajakseen kaarinalaisen opettajan Sofia Virran. Virta on toisen kauden kansanedustaja ja edustaa puolueen oikeaa laitaa. Hän puhuu mielellään yrittämisestä ja kannattaa ansiosidonnaisen porrastamista ja lyhentämistä.

Väistyvä puheenjohtaja Maria Ohisalo on köyhyystutkija ja sijoittuu puolueen vasempaan siipeen.

Muutoksia on siis tulossa.

Suurelle yleisölle Virta on tuntematon, mutta siitä huolimatta hän onnistui voittamaan jäsenäänestyksessä espoolaisen Saara Hyrkön äänin 2760–1941.

Nousua voi siis pitää rakettimaisena.

Varmaa on, että uudelta puheenjohtajalta odotetaan lähes mahdottomia.

Vihreiden kannatus vain seitsemän prosenttia

Virran pitää hioa kyntensä ja ryhtyä tiukaksi oppositiojohtaksi. Vastustaja on kova: Säätytalossa neuvotellaan porvarihallituksesta.

Kokoomus ja perussuomalaiset kiistelevät siitä, miten bensapumpulla tuetaan autoilijoita, kun samaan aikaan pitäisi käyttää vuosi vuodelta enemmän biopolttoaineita.

Vihreät ideat eivät saaneet eduskuntavaaleissa kovasti vastakaikua. Ihmisillä on muita asioita mielessä: Ukrainassa käydään sotaa ja inflaatio jyllää.

Mahdollisuudet ovat kuitenkin valtavat: Maria Ohisalo laski jäähyväispuheessaan, että vihreä siirtymä voisi taata Suomelle 85 miljardin euron vientitulot vuoteen 2035 mennessä.

Mutta ennen kaikkea uuden puheenjohtajan pitäisi saada surkeat kannatusluvut nousuun. Ylen kesäkuun kannatusmittauksessa vihreille mitattiin 7,3 prosentin kannatus.

Eduskuntavaaleissa puolueen eduskuntaryhmä kutistui 20 kansanedustajasta kolmeentoista.

Sofia Virta joutuu etsimään myös uudelleen vihreiden kadonneet mieskannattajat. Tällä hetkellä vihreät eivät näytä vetoavaan miehiin juuri lainkaan. Monille puolue näyttäytyy joukkona Marimekkoon pukeutuvia kolmekymppisiä naisia, jotka syövät kasviksia.

Vihreiden eduskuntaryhmässä on kymmenen naista ja kolme miestä: Atte Harjanne, Pekka Haavisto ja Oras Tynkkynen.

Vihreät lähtee maakuntiin

Tilannetta voisi helpottaa, jos vihreät puhuisivat ympäristöasioiden lisäksi enemmän taloudesta, työllisyydestä, koulutuksesta ja vaikkapa pätkätyöläisten ongelmista.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara on toivonut, että puolue tunnustaisi selkeämmin, keitä se edustaa: koulutettuja, liberaaleja kaupunkilaisia.

Linjan selkeyttämistä on toivonut myös meppi ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö. Niinistö on myös toivonut, ettei vihreiden tarvitsisi aina esittää erinomaista ihmistä.

Niinistön mielestä on valtava epäonnistuminen, että vihreät ei ole onnistunut profiloitumaan myös talouspuolueena, kun markkinat huutavat vihreitä.

Tähän huutoon Virta yrittää nyt vastata. Hän totesi valintansa jälkeen tiedotustilaisuudessa, että vihreä siirtymä on Suomen talouden suurin mahdollisuus.

Ja Virta myönsi itsekin, että miesäänestäjiä on saatava lisää. Puolue on Virran mukaan epäonnistunut kertomaan, että jäsenistössä on monenlaisia ihmisiä, eikä vihreät ole vain helsinkiläinen.

Virta aikoo puhua myös maataloudesta, maakunnista ja taloudesta.

Ensimmäisenä puheenjohtaja aikoo lähteä maakuntakiertueelle. Oppositiossa siihen onkin hyvin aikaa.

Sofia Virta on vihreiden uusi puheenjohtaja: "10 vuoden päästä tämä joukkue haastaa pääministeripuolueen"

Tällainen on vihreiden yllättäjä Sofia Virta