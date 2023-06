Tällaista on meno Mötley Crüen ja Def Leppardin tähdittämällä Rockfestillä – katso kuvakooste Suomen suurimmalta rock-festarilta

Rockfestin promoottorin Janne Tammisen mukaan todella suurten rock-nimien tuomisessa Suomeen on omat kommervenkkinsä: ”Suomi sijaitsee kuitenkin varsin etäällä Keski-Euroopasta, jossa on huomattavasti suuremmat markkinat, ja täytyy siis olla onnea mukana, jotta aikataulut saadaan toimimaan. Rockfestin kaltaisen tapahtuman tekeminen vaatii yleensäkin pitkää pinnaa. Se ei mene niin, että minulla on jonkinlainen lista, josta vaan poimin parhaat päältä. Toisaalta sitten, kun tällainen iso rockbändi saadaan Suomeen, heillä ei juurikaan ole ufoottisia vaatimuksia. He kiertävät paljon ja tietävät realiteetit festivaalien ja tapahtumien suhteen. Lähinnä kyse voi olla tietynlaisista teknisistä haasteista.”

Kuva: Jussi Mankkinen / Yle