Itämerelle eksynyt ryhävalas on jätettävä rauhaan, neuvoo asiantuntija – ”ison eläimen kanssa on aina riskinsä”

– Kyllä, kuvissa on ryhävalas.

Näin toteaa valaiden asiantuntija Olli Loisa kuvista, joita sunnuntaina tuli julkisuuteen Suomen vesillä tavatusta eläimestä.

Turun ammattikorkeakoulussa erityisasiantuntijana työskentelevän Loisan mukaan ryhävalaan tunnistaa helposti selkäevän muodosta. Lisäksi vaaleat rintaevät näkyvät veden alla.

Loisan mukaan ryhävalaat voivat kasvaa suurimmillaan jopa 18 metrin pituisiksi ja ne voivat painaa kymmeniä tuhansia kiloja.

– Tämä on hyvin suuri otus Itämeren mittakaavassa, Loisa sanoo.

Loisa arvelee, että viikonloppuna havaittu yksilö on harhailija.

– Eteläisellä Itämerellä näitä nähdään melkein vuosittain, mutta pohjoisella Itämerellä laji on hyvinkin harvinainen. Tämä on Suomen neljäs, Loisa sanoo.

Purjehtijoiden ei tarvitse pelätä, mutta liian lähelle ei pidä mennä

Loisan mukaan veneilemään lähtevien lomalaisten ei tarvitse pelätä kyseistä valasta, mutta kunnioittava etäisyys kannattaa pitää. Itsetarkoituksellisesti ei kannata eläintä Loisan mukaan lähestyä.

– Ne eivät ole pahansuopia otuksia, mutta ison eläimen kanssa on aina riskinsä, jos menee liian lähelle. Muutama sata metriä on hyvä etäisyys pitää tuon kokoiseen eläimeen.

Ryhävalaiden ei ole Loisan mukaan todettu tahallaan pyrkineen vahingoittamaan ihmistä tai ihmisten aluksia.

– Mutta jos niitä häiritään, tai mennään liian lähellä, voi olla törmäysriski, Loisa sanoo.

Loisa muistuttaa myös, että tällä hetkellä ei ole myöskään tiedossa, mikä eläimen kunto on.

– Ravitsemus ja kunto voi vaikuttaa käyttäytymiseen, Loisa lisää.

Huomio kiinnittyi läiskiin ihossa

Loisa sanoo kiinnittäneensä median kuvissa huomionsa tämän ryhävalaan ihon pinnalla oleviin läiskiin.

– Jotain iho-oiretta sillä on. Mutta näiden kuvien perusteella ei pystytä tekemään kunnollisia johtopäätöksiä. Itämeren vähäsuolainen vesi ja erilainen bakteerikanta voi vaikuttaa ihoon.

– Tai jos yleiskunto pääsee heikkenemään, iho-oireet voivat iskeä. Mutta tämä on spekulaatiota.

Ryhävalas poikii Karibialla, muuten elää Norjan rannikolla

Normaalisti ryhävalas elää ja ruokailee Norjan rannikolla ja Islannissa Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Se on kuitenkin muuttava laji, joka muuttaa poikimaan jopa Karibialle asti lämpimille vesille.

Loisa ei usko, että kyse on samasta Lotta-valaasta, joka seikkaili Suomen rannikolla joitain vuosia sitten. Tarkasti sitä ei voida Loisan mukaan kuitenkaan sanoa, sillä yksilöintiin pitäisi olla pyrstön alapuolen kuviointi ja värit tiedossa. Niistä valaat yksilöidään.

Loisan mukaan vuoden 2018 Lotta-valas löydettiin suurella todennäköisyydellä kuolleena kesän päätteeksi Saksan rannoilta.

Avaa kuvien katselu Kuvassa vuonna 2018 Suomen vesillä havaittu ”Lotta-valas”. Kuva: Merivartiosto

Itämeri ei ole paras elinympäristö ryhävalaalle

Osa Suomen vesille eksyneistä valaista pääsee Loisan mukaan Itämereltä pois, osa tulee tänne kuolemaan.

– Tällaisista harhailijoista on vaikea veikata, miten lopulta käy. Toivotaan, että tämä yksilö keksii reittinstä pois.

Itämeren kaltainen matala murtovesiallas ei ole Loisan mukaan paras elinympäristö ryhävalaalle.

Itämerellä ryhävalas voi elää silakalla ja kilohaililla.

– Kyllähän täällä on silakkaa ja kilohailia. Mutta eri asia on, missä kunnossa tämä eläin on, ja osaako se alkaa hyödyntämään täällä olevaa ravintoa, Loisa sanoo.

Loisan mukaan kaikkien omalta aluelta harhailleiden mursujen, valaiden ja delfiineiden selviytymistä on aina todella vaikea arvioida.

”Ihminen ei voi auttaa ryhävalasta”

Loisa sanoo, että ihminen ei voi auttaa eläintä löytämään reittiä kotiinsa.

– Se on hirvittävän suuri otus. Se liikkuu mielensä mukaan. Jos sitä alkaa ohjailemaan, se menee enemmän häirinnäksi. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin antaa sen liikkua minne se menee.

Ryhävalasta ei voi Loisan mukaan myöskään siirtää kuten viime kesän mursua. Siirtämiseen ei ole Loisan mukaan edes kunnollisia välineitä. .

Joskus rantautuneita valaita pystytään Loisan mukaan hinaamaan takaisin veteen, kuten miekkavalaita. Ryhävalas on kuitenkin isompi.

– Jos tämän kokoluokan otus rantautuu, kyllä siinä on keinot vähissä, Loisa sanoo.

Avaa kuvien katselu Viikonloppuna valaasta on tehty havaintoja Kökarin ja Eckerön lähistöllä. Kuva: Leena Luotio / Yle

Valaiden liikkeitä ei voida rajoittaa

Loisan mukaan ei ole välttämättä mitään erityistä syytä, miksi ryhävalaita eksyy Tanskansalmesta Itämerelle. Hänen mukaansa ei kuitenkaan missään nimessä voida alkaa rajoittaa eläinten liikkumista Tanskansalmesta verkoilla tai muulla keinoin.

– Kaikki rajoitustoimenpiteet rajoittaisivat myös aleen normaalia eläimistöä, joiden täytyy antaa liikkua luontaisesti.

Muuttavilla eläimillä on Loisan mukaan harhautumispotentiaalia.

– Ei siihen ihmisen pidä mennä puuttumaan. Osa harhailee, osalle käy hyvin, osalle huonosti.

Loisa sanoo, että harhailuun ei välttämättä ole syynä se, että eläinten suuntavaisto olisi sekaisin. Enemmän kyse on mahdollisesti muun muassa kannan kasvusta.

– Ryhävalaiden pyynnin lopettamisen jälkeen kanta on kasvanut. Kanta on suurempi, joten harhautumispotentiaali on suurempi.

Harhailijat ovat tehneet pitkiäkin kierroksia

Kalastajat olivat jo nimenneet viikonloppuna Itämerellä uiskennelleen valaan.

Loisa ei halua nimetä valasta mitenkään. Sukupuoltakaan ei vielä tiedetä.

Hän kuitenkin haluaisi nähdä valaan.

– Pitää seurata sen liikkeitä tässä ensin. Ilmeisesti se on liikkumassa Ahvenanmerta pohjoiseen, mutta se voi kaartaa myös takaisin etelään. Monet aikasemmat harhailijat ovat tehtneet pitkiä kierroksia.

