Entäpä jos meri osaisia itkeä? Tätä kysytään Helsinki Biennaalissa, joka järjestetään nyt toista kertaa

Monelle ulkomaalaiselle taiteilijalle Vallisaari on eksoottinen kokemus: nykytaidenäyttely, joka tapahtuu erikoisessa ympäristössä. – Tällä saarella on erilaisia historioita, jotka limittyvät toisiinsa. Koen että saarella on paljon potentiaalia tulevia biennaaleja ajatellen. Luulen, että tulevaisuudessa tästä ollaan tekemässä yhä suuremmassa määrin taiteellisen työskentelyn tilaa, argentiinalainen taiteilija Adrián Villar Rojas toteaa.

Kuva: Jussi Mankkinen / Yle