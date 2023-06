Vakava tietomurto: tarkista nämä, jos olet modannut Minecraftia huhtikuun jälkeen

Onko Minecraftisi modattu? Toimi näin:

Tarkasta, millä laitteilla olet pelannut Minecraftia.

Mahdollinen ongelma koskee PC:n ja Linuxin Minecraftin peruspeliä ja siihen asennettuja lisäosia sekä laajennuksia.

Konsoliversiot ovat tietojen mukaan turvallisia. Samoin turvallisia ovat esimerkiksi Steamin kautta ostettavat erilliset pelit, kuten Minecraft Legends ja Minecraft Dungeons.

CurseForge ja Prism Launcher ovat julkaisseet työkalut haittaohjelman tunnistamiseen ja poistamiseen.

Jos havaitset koneesi altistuneen haittaohjelmalle, vaihda laitteella käytettyjen tilien salasanat.

Kerro mahdollisesta haittaohjelmasta myös muille koneen käyttäjille, kuten perheenjäsenille tai vanhemmillesi.

Haittaohjelmaa on levitetty luotettavina pidettyjen modaajien tileiltä, joten et ole toiminut väärin eikä sinulla ole mitään hävettävää, jos koneesi on altistunut modien kautta pahantahtoiselle hyökkäykselle.