Mansikkakausi on aluillaan ja hinnoissa nostopainetta – Voisiko 50 euroa laatikosta olla kuluttajalle liikaa, pohtii yrittäjä

Mansikan hinnalle näyttäisi olevan aiempaa enemmän nostopaineita, arvioivat pohjalaisviljelijät.

– Tunnistan tämän, koska tuotantopanosten hintataso on ollut reippaassa nousussa. Jokainen viljelijä hinnoittelee tuotteensa, sanoo Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Wirtanen.

Reipasta lannoitteiden, polttoaineiden, muovien ja työvoimakustannusten nousua tuskin saadaan kuitenkaan siirrettyä hintoihin.

– Kaiken kallistumisen pitäisi näkyä mansikan hinnassa. Mutta arvelen, että viljelijä tässä taloudellisesti kärsii, koska ihmisten ostovoima on heikentynyt. Ei varmaan rohjeta huimasti nyt nostaa, arvelee viljelijä Anders Lång Närpiöstä Pohjanmaalta.

Samaa mieltä ollaan Etelä-Pohjanmaalla: viljelijä karsii omasta palkastaan ja hinta pyritään pitämään samana.

Viime vuosina viiden kilon laatikko on maksanut osalla pohjalaistiloista 35–40 euroa.

Sen sijaan ilman torjunta-aineita viljelevällä vähäkyröläisellä Valtarin tilalla neljä kiloa mansikkaa on jo aiemmin maksanut 45 euroa. Kurikkalaisella Rinta-Tassilla viiden kilon laatikon hinta nostettiin jo viime vuonna 38 euroon.

– Mansikka on suhteellisen arvokas kertaostoksena. Nähtäväksi jää, voisiko 50 euroa laatikosta olla kuluttajalle liikaa, sanoo keskipohjalaisen Hauhtosen marjatilan yrittäjä Veli-Matti Jukkola.

Etelä-Suomen hintataso antaa viitettä, mitä marjasta alkukaudesta pyydetään. Myös sää sanelee, mitä mansikka maksaa. Jos aurinkoa ei saada, marjaa tulee vähemmän ja hinnat nousevat.

Viileä alku

Etelä-Suomessa harsojen alta on muutamalla tilalla jo aloitettu poiminta. Juhannukseksi satoa saadaan osassa maata. Tunnelimansikkaa on poimittu jo viikkoja.

Etelässä pääsatokausi alkaa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Sadosta ennustaan hyvää koko maassa, arvioidaan Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta.

Ainakin Länsi-Suomessa viileä alkukesä ja kylmät yöt ovat viivästyttäneet peltomansikan kasvua.

– Edes lannoitus tai kastelu eivät ole kunnolla avittaneet, kertoo Närpiössä mansikkaa ja vadelmaa jopa 40 hehtaarilla viljelevä Maalahden Marjojen Anders Lång. Pohjanmaalla jäljessä ollaan tavanomaisesta kesästä noin viikko.

– Odotuksissa on, että lämmin viikko saa taimen imemään ravinteitakin jo paremmin, Lång arvioi.

Keski-Pohjanmaalla normaalista ollaan jäljessä joitain päiviä, paikoin ehkä viikko. Tämän viikon lämpimät kirittävät kasvua, kerrotaan kokkolalaisilta Hauhtosen, Brandtin ja Porkon mansikkatiloilta.

Pääsato poimitaan arvioiden mukaan Keski-Pohjanmaalla heinäkuun puolivälin tietämillä.

Vähäkyröläisellä Valtarin marjatilalla ensimmäiset marjat valmistuvat juhannukseksi, mutta kurikkalaisella Rinta-Tassilla vasta näillä näkymin heinäkuun 10. päivä alkavalla viikolla.

Hallaöistä lisätöitä

Kylmät yöt ovat jatkuneet pitkään kesäkuulle ja se on teettänyt lisätöitä kaikissa kolmessa pohjalaismaakunnassa.

– Koska kukinnat ovat käynnissä, hallayöt ovat pistäneet töihin. Mansikkamaille on jo monta kertaa levitetty harsoja suojaamaan kukintoja, viimeksi viime viikonloppuna. Onneksi vaurioilta on säästytty, kertoo Veli-Matti Jukkola.

Myös Lapualla Marjatila Takalassa hallaa on torjuttu, tosin pääosin kastelulla. Viljelijä Mika Takala sanoo, että kastelulla on saatu kaksi kärpästä samalla iskulla, kun on samalla voitu hoitaa kasvustojen kuivuutta.

Pohjalaistiloille saapuu tänäkin kesänä poimijoita kausityöntekijöiksi Ukrainasta. Esimerkiksi Närpiöön Maalahden Marjoille tarvitaan parisataa kausityöntekijää, kun mansikoitakin kasvaa lähes 40 hehtaarilla.

Myös Marinkaisissa sijaitsevan Hauhtosen marjatilan kolmestakymmenestä poimijasta suurin osa tulee Ukrainasta. Kolmasosa on Suomessa asuvia, tilapäisen suojelun saaneita ukrainalaisia.

Kälviäläisen Porkon ja lapualaisen Takalan mansikkatilan työntekijöistä valtaosa on taas lähialueelta.

