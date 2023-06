Sähkö on nyt niin halpaa, että sillä tehdään jo kaukolämpöä

Sähkö on nyt niin halpaa Suomessa, että sitä käytetään yhä useammin suoraan kaukolämmön tuotantoon. Esimerkiksi Lappeenrannassa on otettu jälleen tehokäyttöön vanha sähkökattila.

– Se on meille halvin tapa tuottaa tänä kesänä kaukolämpöä. Alle 20 euron magawattituntihinnoilla saamme tehtyä hyvin edullisesti sähköllä lämpöä, Lappeenrannan energian energiahankinnan asiantuntija Risto Karjalainen kertoo.

Lappeenrannan energian sähkökattilan teho on 40 megawattia. Kesällä matalan kysynnän aikaan se pystyy tyydyttämään kaupungin kaukolämmön tarpeen, kun päätuotantolaitos Kaukaan biovoimala on vuosihuollossa.

Sähkökattila torjuu jälleen energiakriisiä

Lappeenrannan energian sähkökattila rakennettiin yli 40 vuotta sitten vuonna 1982. Sähköön siirtymisen syy oli tuolloin, kuten nykyäänkin, fossiilienergian kriisi: öljyn hinta oli tapissa.

– Tämä kattila on 1980-luvun alkupuolen öljykriisin peruja. Se ajoi silloin näihin sähkökattiloihin. Niitä on paljon jo purettukin, mutta me olemme pystyneet hyödyntämään tätä, kun se on pidetty kunnossa, Risto Karjalainen kertoo.

Vanhan laitoksen uudistaminen antoi Lappeenrannan energialle mahdollisuuden päästä mahdollisimman nopeasti käyttämään halpaa sähköä.

– Vanhasta saatiin melko nopeasti toimiva laitos. Käytännössä remontti kesti noin neljä kuukautta. Uuden laitoksen investointiaika olisi ollut vuodesta kahteen vuotta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jyri Kuiri Lappeenrannan energiasta.

Avaa kuvien katselu Yli 40 vuotta vanha sähkökattilalaitos remontoitiin muun muassa turvallisuudeltaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Toinen öljykriisi ajoi energiansäästöön

1980-luvun alussa elettiin niin sanottua toista öljykriisiä. Kysymys oli siitä, että epävakaus keskeisellä öljyntuotantoalueella Persianlahden maissa oli vähentänyt öljyntuotantoa ja vetänyt näin öljyn maailmanmarkkinahinnan ylös.

Maailmalla etsittiin kiihkeästi vaihtoehtoja öljyn käytölle ja säästettiin energiaa, myös Suomessa.

Suomessa yksi vaihtoehto siirtyä pois öljyn käytöstä 1980-luvun alussa oli lämmittää kaukolämpöä suoraan sähköllä. Edellytyksiä tähän antoi se, että 1970-luvulla oli tullut käyttöön uudet ydinvoimalayksiköt, jotka lisäsivät huomattavasti fossilienergiasta riippumatonta sähkön tuotantoa.

Viimeisenä valmistui Olkiluodon kakkosyksikkö vuonna 1980.

Kymmeniä hankkeita käynnissä

Halpa sähkö houkuttelee energialaitoksia Suomessa rakentamaan nyt sähkökattiloita. Energiateollisuuden mukaan hankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea.

– Niitä on joitain kymmeniä. Osittain uudistetaan vanhoja laitoksia, mutta pääasiassa rakennetaan uusia sähkökattiloita, koska vanhat on jo ehditty purkaa, Energiateollisuus ry:n verkkojen ja palveluiden johtaja Janne Kerttula kertoo.

Hänen mukaansa hankkeita on käynnissä tai jo valmistunut muun muassa Espoossa, Tampereella, Seinäjoella, Vaasassa, Hyvinkäällä ja Oulussa.

Sähkökattilan lisäksi energiayhtiöillä on usein suunnitelmissa myös lämminvesivaraston rakentaminen. Tällä tavalla halvan sähkön ajankohdat pystytään hyödyntämään vieläkin paremmin, koska lämpöä voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten.

Myös Lappeenrannan energialla lämminvesivaraston suunnittelu on loppuvaiheessa, vaikka lopullista investointipäätöstä ei olekaan vielä tehty.