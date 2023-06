Kallista määräaikaista sähkösopimusta voi yrittää kohtuullistaa pidentämällä sopimusaikaa – näin se toimii

Kuluttajaliiton mukaan Yli 20 sentin kWh-hintaisia, määräaikaisia sopimuksia on eri arvioiden mukaan voimassa 210 000–420 000 ja yli 30 sentin kWh-hintaisia sopimuksia 60 000–295 000.

Keinot ovat toistaiseksi vähissä kalliiseen määräaikaiseen sähkösopimukseen sitoutuneiden auttamiseksi.

Toimia on pohdittu työ- ja elinkeinoministeriön, Energiateollisuuden, Paikallisvoiman ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston edustajien kokouksessa.

Johtopäätös oli sama kuin viime viikolla raporttinsa jättäneillä professoreilla eli nopein keino olisi yrittää sopia.

– Voi olla sekä kuluttajan että yhtiön etu, että edes katsotaan onko mahdollista tarkistaa sopimusehtoja ja tehdä sopimukset uudestaan halvempana, mutta pidempänä, suosittaa energiaosaston päällikkö Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Myyjä ja asiakas siis yhdessä sopien purkaisivat nykyisen korkeahintaisen sopimuksen ja tekisivät tilalle uuden määräaikaisen sopimuksen aiempaa halvempaan hintaan, mutta pidemmäksi aikaa. Asiakas maksaisi silloin hieman vähemmän sähköstään ja myyjä saisi pidemmällä sopimusajalla antamansa alennuksen tasattua.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies Katri Väänänen ei ollut keskustelun lopputulokseen tyytyväinen, vaikka sopiminen olisi heistäkin nopein ja kevyin keino.

– Vaikka sopimista suositeltiin, niin se perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa jokainen yhtiö miettii itse miten toimii. Iso ongelma onkin, että itsesääntely ei käydyn keskustelun perusteella tulisi valitettavasti hyödyttämään laajasti kalliisiin sopimuksiin jumittuneita asiakkaita. Samassa tilanteessa olevia kuluttajia ei siis tulla kohtelemaan tasapuolisesti.

Toisin sanoen sähkönmyyjästä riippuen naapuri saattaa saada määräaikaisen sopimuksensa hintaa kohtuullistettua, kun itse joutuu maksamaan toisen sähkönmyyjän asiakkaana täyden hinnan sopimuksen loppuun saakka.

– Sähkö on välttämättömyyspalvelu ja kun kuluttajat maksavat 30-40 senttiä sopimuksesta, niin se on kohtuuton tilanne. Tämä on ollut poikkeuksellinen tilanne, joten sen ratkaisemiseksikin tarvittaisiin nyt poikkeuksellisia keinoja, Väänänen sanoo.

Selvityshenkilöiden raportissa esiteltyjä asiakkaita auttavia, mutta lakipäätöksiä vaativia järeitä keinoja, ei kuitenkaan nyt edistetä.

Lue tästä: Selvitys: Tällaisilla keinoilla voitaisiin auttaa kalliisiin sähkösopimuksiin nalkkiin jääneitä

– Toimitusministeristön vallassa ollessa ei tietenkään voi lähteä tekemään mitään pitkälle meneviä poliittisia linjauksia. Ne on puhtaasti tulevan hallituksen asia, sanoo Huttunen.

Suositusta aiotaan välittää eteenpäin

Monet sähkönmyyjät ovat jo tulleet asiakkaitaan vastaan. Siihen on ollut varaa etenkin heillä joilla on omaa energiantuotantoa.

– Meidän jäsenistä, joista parillakymmenellä on sähkön myyntiä, lähes kaikki ovat jo tarjonneet näille kalliisiin määräaikaisiin sopimuksiin sitoutuneille asiakkaille mahdollisuutta vaihtaa sopimus edullisempaan, tai alentaneet voimassa olevaa sopimushintaa. Tulen vielä suosittelemaan, että ne tutkivat mahdollisuudet näiden asiakkaiden tilanteen helpottamiseksi, jos eivät ole jo niin tehneet, sanoo Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme.

– Mielestämme edelleen valtion kohdennettu apu kalliimpien sopimusten kuluttaja-asiakkaille voisi olla ainoa tehokas ja osuva toimenpide. Mutta tottakai me välitämme viestiä eteenpäin siitä, että tämä sopimusten pidentäminen ja hinnan alentaminen tätä kautta voisi olla yksi vaihtoehto. Eri sähköyhtiöillä tilanne kuitenkin vaihtelee, sanoo johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta.

Alennusvaran kerrotaan vaihtelevan, koska myös myyjäyhtiö maksaa kallista suojaushintaa sähköpörssille asiakkaalle varaamastaan sähköstä.

– Tiedän, että on merkittäviä myyntiyhtiöitä, joilla ei ole mahdollisuutta tällaisiin vastaantuloihin ilman, että yhtiön kannattavuus romahtaisi, Hurme sanoo.

Kuluttajia edustava Väänänen ei kuitenkaan niele selitystä.

– Tottakai jos on omaa tuotantoa, niin on parempi mahdollisuus joustaa. Täytyy silti sanoa, että ei ne ilman omaa tuotantoa olevat myyntifirmatkaan ole suojanneet sähköään täyteen sataan prosenttiin eli kyllä sielläkin tietyllä tapaa joustovaraa olisi.