Harvinainen video: Yksi Tampereen historiallisista savupiipuista korjataan, työmaa ei korkean paikan kammoisille

– Kuumottava, arvioi A-Insinöörien projektipäällikkö Joel Nikula ensimmäistä matkaansa työmaahissillä.

Tampereella peruskorjataan yhtä kaupungin historiallisista savupiipuista. Hämeenpuiston ja Eteläpuiston kulmauksessa sijaitseva Klingendahlin piippu on yli 80 metriä korkea, joten remontti ei ole peruskauraa.

– Matka on parempi kuin Särkänniemessä, mutta tähän laitteeseen ei saa lippuja ostettua, Nikula naurahtaa.

A-Insinöörien projektipäällikkö Joel Nikula kertoo, että ensimmäinen matka työmaahissillä hirvitti. Kuva: Antti Eintola / Yle

Osa piipusta muurataan uudelleen uusilla tiilillä

Klingendahlin kiinteistössä toimi 1900-luvun alkupuolella Fabian Klingendahlin perustama villakangastehdas. 1980- ja 1990-luvulla rakennukset muutettiin liike- ja asuinkäyttöön. Piippu on rakennettu vuonna 1951 eli se on yli 70-vuotias.

– Piippu on aika pahoin vaurioitunut, Nikula sanoo.

Tehtaan aikana piippu oli lämmin, nyt se on poistettu käytöstä ja kylmä. Piippu on suojeltu kohde.

Remontti tehdään kolmessa osassa. Ensin ylhäältä puretaan 11,5 metriä ja sinne muurataan uudet tiilet.

Vastaava työnjohtaja Jarno Viitanen Rappaustekniikka Laurellista sanoo, että alas tuodaan valtava määrä vanhoja tiiliä.

– Noin 6 000 tiiltä tulee alas.

Piipputyömaa on Tampereen kattojen yllä. Paraikaa piipusta puretaan vanhoja tiiliä, jotka korvataan pian uusilla. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Remontti muovin sisällä

Osa purettavista tiilistä voidaan käyttää ehkä uudestaan, mutta pääosa uusista tiilistä tulee Saksasta. Tiilet on tehty räätälöitynä, ne ovat kaarevia ja ne suippenevat sisäänpäin.

Tiilien toimitusaika on hieman pidempi kuin luultiin. Silti remontin uskotaan valmistuvan vielä tänä vuonna.

Kun uudet tiilet on saatu paikoilleen, jatkuu remontti alaosasta. 41 metriin saakka uusitaan tiilien saumauksia.

Lisäksi piipun keskiosasta vaihdetaan vaurioituneita tiiliä ja yläosaan piipulle tulee uusi hattu ja betonikaulus.

Saumojen tekeminen ja muuraus vaativat erityistaitoa. Piippu on muovitettu, ja työntekijät tekevät töitä korkealla.

– Tekijöiden näkökulmasta muovin sisällä lämpötilat ovat kesällä huimia. Nesteytyksen tulee olla kunnossa, Jarno Viitanen sanoo.

Piippu on ympäröity muovein, joten lämpötilat rakennustyömaalla kohoavat helteellä korkeiksi. Kuva: Antti Eintola / Yle

Muitakin piippuja on korjattu

Tampereella on korjattu muutenkin piippuja viime vuosina, esimerkiksi Sarviksella Hatanpäällä. A-Insinöörit ja Rappaustekniikka Laurell ovat vastikään remontoineet Hiedanrannan piipun.

Klingendahlin piippu ei ole ihan Tampereen korkeimpia, vaikka se korkea onkin.

Tampellan piippu on lähes satametrinen. Vain muutaman metrin sitä lyhyempi on Takon savupiippu, joka on yhä käytössä.

Näitäkin korkeampi on Mäntän tehdasalueen höyryvoimalaitoksen piippu, joka on 112 metriä.

