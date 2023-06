Espoon parjattu betonimöhkäle lähti – uudeksi kaupungintaloksi rakennetaan jotain ihan muuta

Espoon uusi kaupungintalo on puurakennus. Espoon kaupungin järjestämän arkkitehtuurikilpailun Espoolaistentalosta on voittanut suomalais-tanskalainen yhteenliittymä Cobe + Lundén Architecture Company ehdotuksellaan Kohtaamisia.

– Espoolaistentalo on uuden aikakauden kaupunkilaisten talo, joka perustuu yhteisöllisen kaupunkielämän ja kestävän rakentamisen periaatteille, arkkitehti Eero Lundén kertoo tiedotteessa.

Viime kesänä Espoon keskuksessa purettiin vuosia poissa käytöstä ollut vanha kaupungintalo.

Betonikolossi oli tyhjillään vuodesta 2008.

Vanhan kaupungintalon tilojen käytöstä luovuttiin muun muassa sisäilmaongelmien takia. Ensimmäinen purkupäätös huonokuntoisesta talosta tehtiin jo yli 10 vuotta sitten, mutta valitukset ja suojeluesitykset estivät pitkään rakennuksen purkamisen.

Uusi kaupungintalo eli Espoolaistentalo rakennetaan hieman lähemmäs asemaa kuin sen edeltäjä. Alueen kehittämisestä vastaava projektinjohtaja Mikko Kivinen kertoo, että uuden rakennuksen ympärille rakennetaan myös kolme asuinkorttelia.

Avaa kuvien katselu Projektinjohtaja Mikko Kivinen purettavan Espoon kaupungintalon edessä elokuussa 2022. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

– Alueella oli aiemmin vain Espoon virastoja. Nyt sinne tulee monipuolisempaa rakentamista, ettei se tyhjene virastoajan jälkeen, Espoon kaupungin projektinjohtaja Mikko Kivinen kuvaa alueen elävöittämistä.

Espoolaistentalo on suunniteltu yhdistettäväksi kävelysillalla asemaan.

Tavoitteena saada uusi talo käyttöön 2029

Uuteen rakennukseen tulee kaupungin hallinnon lisäksi myös palveluita espoolaisille. Tällä tavoitellaan entistä sujuvampaa vuorovaikutusta luottamushenkilöiden, asukkaiden ja kaupungin viranhaltijoiden välille.

– Monitoimisali ei ole pelkästään valtuuston käytössä, vaan sitä voidaan käyttää ja vuokrata myös muihin tapahtumiin. Sinne tulee myös kokoustiloja, joita voivat iltaisin käyttää asukkaat ja yhdistykset, Kivinen kertoo.

Avaa kuvien katselu Espoolaistentalo valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2029. Kuva: Kuva: Cobe + Lundén Architecture Company

Lisäksi uudet tilat tuovat säästöjä hallinnon tilojen käyttökustannuksiin, kun tilojen määrää karsitaan.

– Espoolla on aikanaan ollut yli kymmenessä eri osoitteessa kaupungin toimintoja Espoon keskuksessa. Nyt on mahdollista tehdä etätöitä, niin on järkevää karsia tilojen määrää, projektinjohtaja Kivinen toteaa.

Seuraavaksi alkaa asemakaavoitus ja hankesuunnitelman teko. Hankesuunnitelma menee valtuuston hyväksyttäväksi.

Espoolaistentalon rakentaminen Espoon keskukseen alkaa tämänhetkisen arvion mukaan noin 2026–2027, jolloin talo valmistuisi 2029.